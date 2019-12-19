Владимир Путин о тарифах за вывоз мусора: Людям нужно объяснять, за что они платят
Федерация
Сегодня, 15:02
Автор: 
Инна Шемаева

В Москве идет 15-ая большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. В этом году на нее приехало рекордное количество журналистов – 1895 представителей СМИ. Вопросы главе государства задают самые разные. Они касаются всех сфер жизни.

Одним из первых на пресс-конференции был задан о мусорной реформе. В этом году она стартовала во всех регионах России, кроме Москвы, Севастополя и Ленинградской области. Коснулась она и нашего региона.

 

Владимир Путин отметил, что в год в России генерируется порядка 70 миллионов тонн отходов. А вот такой отрасли, как переработка в стране никогда не было. Все создается с нуля. Основные решения приняты: создан федеральные операторы, 200 региональных операторов. Приняты территориальные схемы обращения с ТБО.

«Но не хватает прямого общения с гражданами. Им нужно объяснять, куда будут вывозиться отходы, где перерабатываться. Нужно избавиться от серых схем и приминала. Люди сейчас возмущаются ростом тарифов за вывоз ТБО. Ведь раньше не было в коммунальных квитанциях такой строки. Людям нужно объяснять, за что они платят. Особенно в сельской местности. Там вообще никогда не вывозили мусор, в лесу просто складывали. Это должно быть прозрачно. В этом, может быть, главная проблема», - сказал Владимир Путин.

В Челябинской области у антимонопольной службы были претензии к региональным операторам. Так, в марте было выдано пять предупреждений МУП «Комритсервис» (Саткинский район), которое является регоператором по обращению с ТКО в горном кластере Челябинской области (на территории Саткинского, Катав-Ивановского, Ашинского районов, Усть-Катава и Трехгорного).

Жители этих муниципалитетов вынуждены переплачивать за услугу по обращению с ТКО. У регоператора нет собственных пунктов приема платежей и жители вынуждены платить за данную услугу через банковских платежных агентов. При этом сумма платежа возрастает от 1,5 до 2 раз за счет взимания агентами комиссии. Как правило, комиссия составляла от 30 до 50 рублей при тарифе 54,54 рубля.

Были претензии и к региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами - ООО «Центр коммунального сервиса». Ранее 40 южноуральцев обратились в Челябинское УФАС России с жалобой на регоператора, который выставил завышенные счета за мусор за январь-февраль 2019 года. Жалобы поступили от жителей пяти муниципалитетов Челябинского кластера: Челябинск, Копейск, Южноуральск, Троицк и Увельский район. Обращения были также и от жителей Миасса, Чебаркуля и Златоуста. Эти города находятся в зоне действия Карабашского кластера. Ррегоператор неправомерно увеличил количество проживающих в жилых помещениях людей.  Например, по ряду адресов фактически проживает от 2 до 4 человек, а квитанция указывалось число от 5 до 15 проживающих. Соответственно плата вырастала в разы.

Ошибочно начисленная плата за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) была пересчитана.

Также сегодня Владимир Путин отметил, что в регионах необходимо нужно развивать отрасль по строительству предприятий, занимающихся переработкой отходов. Президент привел в пример Токио. Там перерабатывающий завод находятся в центре города, но никакого вреда для экологии от этого нет.

«Если мы будем использовать современные технологии, а мы так и будет делать, то все с экологией будет хорошо. Нужно делать все, как договорились. Для этого нужен общественный контроль. Я уже обратился к Общероссийскому народному фронту уделить этому вопросу особое внимание» - резюмировал Владимир Путин.

Автор: 
Инна Шемаева
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