Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке еще на два процентных пункта, при этом сохранить срок действия программы.

Об этом глава государства сказал в пятницу, 17 июня, на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-222).

«После резкого роста весной, процентные ставки в российской экономике постепенно снижаются, Центральный банк опускает ключевую ставку. В этой связи считаю возможным ещё раз снизить ставку по льготной ипотеке, теперь – до семи процентов», - сказал глава государства.

Срок действия программы льготной ипотеки пока останется прежним. «Срок действия программы остаётся прежним – до конца текущего года, - отметил Владимир Путин. - Это значит, что те наши граждане, которые хотят улучшить свои жилищные условия по этой льготе, должны ею воспользоваться до конца этого года».

При этом максимальная сумма льготного кредита остается прежней: в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях - 12 миллионов рублей, и в других регионах - шесть миллионов рублей.

Напомним, в мае процентная ставка по программе «Льготная ипотека» была снижена с 12 до 9%.

Кроме того, правительство разрешило сочетать льготную ипотеку с рыночной или другой субсидированной. Таким образом увеличивается общая сумма кредита, которую можно брать на покупку квартиры с использованием льготной ставки. Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей – до 30 миллионов рублей, для остальных регионов – до 15 миллионов рублей.

Получить льготную ипотеку можно на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства. Первоначальный взнос – не менее 15%. Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возмещает государство.