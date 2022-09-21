Володин заявил, что решение депутатов Госдумы участвовать в СВО получит поддержку

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что решение депутатов, желающих принять участие в специальной военной операции в ходе частичной мобилизации, получит поддержку.

«У нас большой аппарат госслужащих. Давайте соберем тех, кто работает с нами и имеет необходимый опыт и кто хотел бы принять участие в СВО. Мы будем их поддерживать. У нас с вами должна быть позиция и мы ее должны реализовать. Я знаю наших коллег (они здесь присутствуют), которые писали заявления, - до сегодняшнего дня мы отправляли их в минобороны и говорили, что, если их востребуют, они смогут принимать участие в специальной военной операции», - обратился Вячеслав Володин к депутатам Госдумы.

Спикер ГД отметил, что сегодня, когда речь идет о частичной мобилизации, если у депутата есть желание участвовать в СВО и если он обладает необходимыми навыками и знаниями, такое стремление будет полностью поддерживаться.

«Среди нас такие люди есть», - подчеркнул Володин.

Напомним, в ходе частичной мобилизации будет призвано около трехсот тысяч человек, это чуть более одного процента военнообязанных россиян. Каждый из этих людей может рассчитывать на все меры поддержки, оказываемые участникам специальной военной операции.

Отметим, согласно закону о мобилизационной подготовке депутаты Госдумы и сенаторы мобилизации не подлежат.