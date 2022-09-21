Андрей Картаполов: Частичной мобилизации подлежит чуть более одного процента военнообязанных

Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов подчеркнул: частичной мобилизации, которую сегодня, 21-го сентября, объявил президент России Владимир Путин, подлежит чуть более одного процента военнообязанных россиян, это около трехсот тысяч человек.

«Хочу успокоить граждан по поводу частичной мобилизации. В первую очередь, речь идет о призыве на военную службу тех, кто имеет военно-учетную специальность, востребованную на сегодня, боевой опыт, тех, кто служил о Вооруженных Силах. Подчеркну, речи о мобилизации срочников, студентов не идет», - отметил Андрей Картаполов.

Он еще раз напомнил слова Владимира Путина о том, что после призыва эти люди все социальные гарантии, какие распространяются на военнослужащих по контракту – начиная от льгот и выплат и заканчивая всем, что необходимо для их семей.

«Все мобилизованные пройдут необходимую подготовку, будут оснащены всем, чем нужно. И только после этого будут направлены для выполнения задач», - подчеркнул Андрей Картаполов.

Как сообщает канал «ПУТИН в Telegram», первая волна частичной мобилизации охватит кадровых военных в запасе, к которым никаких жестких административных мер пока не последует - границы закрывать на выезд не будут.

«Частичная мобилизация затронет силовые структуры и офицеров, принимавших участие в боевых действиях. Это заведомо патриоты и не имеют целей уклониться от призыва», - пишет «ПУТИН в Telegram».

В первую очередь частичной мобилизации подлежат:

- до 35 лет: рядовые, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы;

0 до 50 лет: младшие офицеры;

- до 55 лет: майоры, капитаны 3 ранга, подполковники, капитаны 2 ранга;

- до 60 лет: полковники, капитаны 1 ранга;

- до 65 лет: высшие офицеры.

Также лица, прошедшие срочную службу, и лица, имеющие опыт реальных боевых действий

Во вторую очередь:

- до 45 лет: рядовые, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы;

- до 55 лет: младшие офицеры;

- до 60 лет: майоры, капитаны третьего ранга, подполковники, капитаны 2 ранга;

- до 65 лет: полковники, капитаны первого ранга;

- до 70 лет: высшие офицеры.

Также лица, освобожденные от военной службы по здоровью (В, Г).

В третью очередь:

- до 50 лет: солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы;

- до 60 лет: младшие офицеры;

- до 65 лет: майоры, капитаны третьего ранга, подполковники, капитаны второго ранга;

- женщины до 45 лет: имеющие военное образование или опыт службы;

- женщины до 50 лет: офицеры.

При этом, россияне имеют право уволиться с военной службы в период мобилизации. Как следует из указа Владимира Путина «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», для увольнения есть три основания:

- по возрасту (если гражданин достиг предельного возраста пребывания на военной службе);

- по состоянию здоровья (если военно-врачебная комиссия признает негодность к службе, однако это не будет касаться военных, желающих продолжить службу «на воинских должностях, которые могут замещаться указанными военнослужащими»);

- в связи с вступлением в законную силу приговора суда о лишении свободы.

Кроме того, отсрочка, согласно подписанному президентом России указу, гарантирована сотрудникам предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Отметим, частичную мобилизацию Владимир Путин объявил на 210-й день специальной военной операции на Украине.