Все меры поддержки участников СВО распространятся на призванных в ходе частичной мобилизации

Все меры поддержки участников специальной военной операции распространятся на россиян, которых призовут в ходе частичной мобилизации, объявленной Владимиром Путиным сегодня, 21-го сентября.

Об этом заявила в своем выступлении председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, отметив, что это и медицинские, налоговые льготы, и бесплатное получение дополнительного профессионального образования, и ежемесячная доплата к пенсии, и многое другое.

«Мы предметно занимаемся этими вопросами. В частности, по поручению Владимира Путина готовятся поправки в законодательство, направленные на обеспечение трудовых гарантий участников специальной военной операции. Также недавно сенаторы совместно с депутатами внесли в Госдуму законопроект о бесплатном социальном обслуживании участников СВО, нуждающихся в этом», - сказала Валентина Матвиенко.