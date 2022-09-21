21.09.2022
Новая дорога соединит Коелгу с федеральной трассой
21.09.2022
Магнитогорск улучшает экологические показатели
21.09.2022
За сутки выявлено 1096 заболевших ковидом южноуральцев, выздоровело 848, умерло трое
21.09.2022
Замглавы Ашинского района, обвиняемый в получении взятки, не смог выйти из СИЗО
21.09.2022
Молодежь может бесплатно получить дополнительное образование в ЮУрГУ
21.09.2022
«Зигальга» продолжает обозначать свои границы
Все меры поддержки участников СВО распространятся на призванных в ходе частичной мобилизации
21.09.2022
Текслер: Для всех жителей Челябинской области как никогда важно сплотиться
21.09.2022
Шойгу: Студенты мобилизации не подлежат
21.09.2022
Военком Максуров: Призывники участвовать в спецоперации не будут
21.09.2022
Президент Путин объявил частичную мобилизацию в России
На изучение необходимости продления метротрама в Челябинске готовы потратить 28 миллионов
20.09.2022
Ксензов пообещал обеспечить проезд по всем полосам на Худякова в течение недели
19.09.2022
Всему виной столбы: челябинцы опасаются за архитектурный облик Аллеи Славы
16.09.2022
Причиной ЧП в жилом доме Магнитогорска могла стать светошумовая граната
16.09.2022
Челябинцы вернулись к вопросу строительства не нужного им жилого дома рядом с институтом культуры
15.09.2022