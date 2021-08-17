Врио губернаторов смогут привлечь к ответственности за коррупцию

В России разработают предложение по привлечению к ответственности временно исполняющих обязанности глав регионов за несоблюдение антикоррупционного законодательства. Соответствующее поручение правительству и Генпрокуратуре дал президент Владимир Путин.

В указе «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 год» установлены четкие сроки по внесению предложений. Кабинет министров и Генпрокуратура РФ должны предоставить свои разработки по порядку привлечения к ответственности врио глав субъектов за несоблюдение антикоррупционного законодательства до первого августа 2022 года.

Кроме того, указ предполагает введение временных ограничений в правах лиц, уволенных с государственной и муниципальной службы за коррупцию.

Напомним, в Челябинской области во исполнение Указа президента создано управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений в области за усиления профилактики и контроля за чиновниками. Начальником новой структуры был назначен кандидат юридических наук Алексей Ильиных. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер.