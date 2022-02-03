За личностный рост ответишь: в Госдуме предложили лицензировать бизнес-тренинги

В Госдуме предложили ввести лицензии на право проведения бизнес-тренингов и курсов личностного развития. С такой инициативой выступил вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов. Свои предложения по данному вопросу он изложил в обращении к зампредседателя правительства Дмитрию Чернышенко, передаёт ТАСС.

Парламентария насторожил бурный рост в интернете количества предложений по созданию «улучшенной версии себя» - всевозможные курсы наперебой предлагают максимально быстро выучить иностранный язык, за короткий срок сбросить или набрать вес, поднять самооценку, стать более успешным, умным, любимым, независимым и т. д.

По мнению депутата, в большинстве случаев подобными тренингами занимаются так называемые инфоцыгане, которые зарабатывают на продаже информационного продукта, не имеющего абсолютно никакой практической ценности.

«Аферисты выступают в качестве коуч-тренеров, бизнесменов, псевдописателей. Более того, многие советы подобных псевдотренеров и мотиваторов могут не только навредить человеку, но и привести к трагедии», отмечается в обращении.

По мнению вице-спикера, несмотря на то, что среди бизнес-тренеров существуют и настоящие профессионалы, данная деятельность должна быть лицензирована государством, чтобы оградить граждан от мошенников. При этом важно сделать это сейчас, в период пандемии, когда спрос на всевозможные онлайн-тренинги значительно усилился за счёт тех, кто решил заняться собственным развитием на самоизоляции.