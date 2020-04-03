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За сутки в России подтвержден 601 случай коронавируса, в УрФО - 16

Федерация
Сегодня, 21:15
Автор: 
Олеся Денисова

За последние сутки в России официально подтвержден 601 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19 в 32 регионах, что на 170 случаев меньше, чем сутки назад

на 1,75 раза больше, чем в предшествующие им сутки (накануне бы отмечен прирост случаев в 1,75 раза, , а двое суток назад, двое суток назад - было небольшое сокращение, трое суток назад - прирост 198 случаев).

В Москве за сутки зарегистрировано 448 новых случаев, что на 147 случаев меньше, чем сутки назад. Среди новых заболевших 199 человек в возрасте от 18 до 45 лет, 159 человек – от 46 до 65 лет и еще 73 человека старше 65 лет. Также коронавирус подтвержден у 17 детей. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением, сообщает департамент здравоохранения Москвы.

В Уральском федеральном округе новые заболевшие зарегистрированы в Челябинской области, Тюменской и Свердловской областях, Ханты-Мансийском автономном округе. Прирост за сутки 16 случаев.

По состоянию на утро 3 апреля в мире подтверждено 1 миллион 14 тысяч 144 случая заболевания коронавирусной инфекцией (прирост за сутки – 8,6%). Из них 931 тысяча 342 случая зарегистрировано в 176 странах мира (за сутки добавилась одна страна), остальные – в Китае.

В Российской Федерации зарегистрировано 4 тысячи 149 случаев коронавирусной инфекции в 78 регионах (за сутки прибавился еще два региона), в том числе в Москве – 2 тысячи 923 случая. Выписаны по выздоровлению за весь период по России 281 человек, в Москве – 168 человек.

В УрФО официально подтверждено 90 случаев: в Свердловской области – 39 человек (за сутки регион спустился с пятого на шестое место в стране по числу заболевших), в Челябинской области - 23 случая (за сутки регион перешел с 12-го на 14-е место в списке по стране), в Ханты-Мансийском автономном округе – 16 (рост в два раза за сутки, в Тюменской области – 11, в Курганской области – один.

Коронавирус унес жизни 34 человек (за сутки четверо), в том числе в Москве – 20, в Санкт-Петербурге, Московской и Псковской областях, Республике Коми, Пермском крае – по два случая, в Пензенской, Оренбургской и Владимирской областях, в Чеченской Республике – по одному.

Автор: 
Олеся Денисова
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