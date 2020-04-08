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За сутки в России подтверждено 1175 новых случаев коронавируса, в УрФО - 19

Федерация
Сегодня, 17:25
Автор: 
Олеся Денисова

За последние сутки в России официально подтверждено 1175 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 56 регионах, что на 21 случай больше, чем сутки назад.

За прошедшие сутки прирост составил 21 случай, в предшествовавшие им сутки - 296 случаев, тремя сутками ранее число случаев сокращалось – на 76, на 19 и на 175 случаев соответственно, до этого был прирост в 1,75 раза.

В Уральском федеральном округе новые заболевшие зарегистрированы в Ямало-Ненецком автономном округе (плюс 10), в Свердловской области (плюс пять), Ханты-Мансийском автономном округе (плюс 3), Курганской области (плюс 1). Прирост за сутки 19 случаев.

По состоянию на утро 8 апреля в мире подтверждено 1 миллион 429 тысяч 939 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (прирост за сутки – 6,1%, до этого был –6%; 8,8% и 8,4%). Из них 1 миллион 346 тысяч 782 случая (плюс 6,5%) зарегистрировано в 179 странах мира (добавилась одна страна), в Китае - 83 тысячи 157 случаев (прирост 0,1%).

В Российской Федерации зарегистрировано 8 тысяч 672 случая коронавирусной инфекции в 82 регионе (за сутки добавился один регион), в том числе в Москве – 5 тысяч 841 случай. Выписаны по выздоровлению за весь период по России 580 человек (плюс 86 за сутки), в Москве – 270 человека (плюс 48).

В УрФО официально подтверждено 190 случаев: в Свердловской области – 56 человек (девятое в стране по числу заболевших), в Ханты-Мансийском автономном округе – 41, Ямало-Ненецком автономном округе – 40 (вышел на третье место в округе, подвинув Южный Урал), в Челябинской области - 32 случая (за сутки новых случаев не добавилось), в Тюменской области – 18, в Курганской области – 3.

Коронавирус унес жизни 63 человек (за сутки умерло пятеро), в том числе в Москве – 31 (за прошлые сутки ни одного), Московской области - 10 (плюс 2), Республике Коми - трое, в Санкт-Петербурге, Псковской, Иркутской областях, Пермском крае, Приморском крае– по два случая, в Пензенской, Оренбургской, Костромской и Владимирской областях, в Чеченской Республике, Краснодарском крае, Республике Бурятия, Хабаровском крае, Республике Северная Осетия – по одному.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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