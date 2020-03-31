За сутки в России подтверждено 500 новых случаев коронавируса, в УрФО - 11

За последние сутки в России официально подтверждено 500 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 в 24 регионах, что на 198 cлучаtd больше, чем в предшествующие им сутки (тогда прирост был 32 случая).

В Москве за сутки зарегистрировано 387 новых случаев (прирост 175 случаев, сутки назад было плюс 15).

В Уральском федеральном округе новые заболевшие зарегистрированы в Тюменской (плюс два) и Свердловской областях (плюс девять.

По состоянию на утро 31 марта в мире подтверждено 784 тысячи 654 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 702 тысячи 109 случаев зарегистрировано в 172 странах мира (добавилась одна страна), остальные – в Китае.

В Российской Федерации зарегистрировано две тысячи 337 случаев коронавирусной инфекции в 73 регионах (за сутки прибавилось два региона), в том числе в Москве – одна тысяча 613 случаев. Выписаны по выздоровлению за весь период по России 121 человек, в Москве – 70 человек.

В УрФО официально подтверждено 59 случаев: в Свердловской области – 33 человека, в Челябинской области - 14 случаев, в Тюменской области – шесть, в Ханты-Мансийском автономном округе – пять, в Курганской области – один.

На сегодня умерло от коронавирусной инфекции 17 человек, в том числе 11 человек в Москве, два - в Санкт-Петербурге, по одному - в Пензенской, Псковской, Владимирской и Оренбургской областях.