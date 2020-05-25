За сутки в России подтверждено 8946 случаев коронавируса

За последние сутки в России официально подтверждено 8 тысяч 946 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 83 регионах. Из них у 43,7% нет клинических проявлений заболевания.

По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 25 мая в мире подтверждено 5 миллионов 447 тысяч 41 случай заболевания коронавирусной инфекцией (прирост 1,75%), летальных исходов - 346 тысяч 535 (прирост за сутки 0,79%).

В Российской Федерации зарегистрировано 353 тысячи 427 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах (плюс 2,6%), в том числе в Москве – 166 тысяч 473 случая.

Всего в Уральском федеральном округе (УрФО) официально подтверждено 11 тысяч 745 случая коронавируса, в том числе в Свердловской области – 3983 человек (регион занимает шестую строчку в России по количеству подтвержденных случаев ковида), в Челябинской области – 2284 случая, в Ямало-Ненецком автономном округе – 2092, в Ханты-Мансийском автономном округе – 1755, в Тюменской области – 1448, в Курганской области –183.

Выписаны по выздоровлению за весь период по России 118 тысяч 798 человек (плюс 5499), в Москве – 53 тысячи 586 человек (плюс 3746). Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

Коронавирус унес жизни 3633 человек (за сутки – 92). Наибольшее число смертей зарегистрировано в Москве - 2034, Московской области – 340, в Санкт-Петербурге – 138, в Республике Дагестан – 97, в Нижегородской области – 65, в Ставропольском крае – 40, в Республике Ингушетия – 38, в Ростовской области – 34, в Брянской области – 31, в Новосибирской области - 29, в Краснодарском крае и в Красноярском крае – 28, в Республике Северная Осетия – 27, в Калужской области – 26, в Саратовской области – 22, в Тульской области – 20. В остальных регионах зарегистрировано меньшее число.

В УрФО зарегистрировано 79 случаев смерти от коронавируса: в Челябинской области – 31 (в том числе непосредственной от ковидной пневмонии – 13), в Свердловской области – 18, в Ханты-Мансийском автономном округе – 17, в Тюменской области – семь, в Ямало-Ненецком автономном округе – шесть, в Курганской области - ноль.