ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинске за сутки умерло два пациента с коронавирусом

Общество
Сегодня, 12:31
Автор: 
Олеся Денисова

За прошедшие сутки в Челябинске зарегистрировано два случая смерти пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, накануне, 24 мая, умер 46-летний мужчина. Причиной его смерти стала ковидная пневмония. Кроме того, в воскресенье скончалась 64-летняя женщина от ишимической болезни сердца (у нее коронавирус был сопутствующим заболеванием).

За время пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 31 южноуральца, в том числе 13 человек умерло от ковидной пневмонии, 18 человек – от иных заболеваний (онкология, сердечная и легочная недостаточность, отек мозга и сопутствующим был коронавирус). Первый случай смерти пациента с ковидом был отмечен 19 апреля.

В Челябинске зарегистрировано восемь случаев смерти пациентов с коронавирусом: 66-летний мужчина (онкологическое заболевание поджелудочной железы и печени, коронавирус выявили после приезда из московской клиники), 61-летний мужчина (13 мая, ковидная пневмония, он никуда не выезжал и ни с кем не контактировал из заболевших), 96-летняя женщина (14 мая, ни с кем из инфицированных не контактировала и никуда не выезжала, причина смерти - повторное нарушение мозгового кровообращения, отёк головного мозга, ковид – сопутствующее заболевание), 79-летняя женщина (15 мая, источник заражения не ясен, отёк легких, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, а сопутствующий - ковид), 48-летняя женщина (17 мая, ни с кем из заболевших не контактировала и никуда за пределы города не выезжала, ковидная пневмония), 85-летний мужчина (19 мая, ковидная пневмония), 46-летний мужчина (24 мая, ковидная пневмония), 64-летняя женщина (24 мая, ишемическая болезнь сердца, COVID-19 сопутствующий).

На сегодня в областном центре подтвержден 651 случай коронавирусной инфекции (плюс 48 случаев за сутки).

Наибольшее число смертельных исходов зарегистрировано в Магнитогорске, где умерло девять пациентов с коронавирусом: 51-летний мужчина (умер 30 апреля, ковидная пневмония), 67-летняя женщина (шестого мая, сердечная недостаточность, сопутствующее – ковид), 81-летняя женщина (седьмого мая, пневмония, тяжелая степень, основная причина смерти – сердечная недостаточность), 67-летняя женщина (восьмого мая, ковидная пневмония), 76-летняя женщина (девятого мая, пионефроз с исходом в урологический сепсис, ковид – сопутствующее), 66-летняяя женщина (12 мая, ковидная пневмония), 71-летний мужчина (15 мая, хроническая обструктивная болезнь лёгких четвертой стадии, коронавирус - сопутствующий), 79-летняя женщина (16 мая, ковидная пневмония) и 75-летняя женщина (22 мая, онкология, ковид – сопутствующее)

На сегодня в Магнитогорске подтверждено 574 случая ковида. Город занимает второе место в области по числу случаев коронавируса и возглавляет антирейтинг по числу смертельных исходов от ковида.

За все время пандемии в Златоусте зафиксировано семь случаев смерти пациентов с коронавирусом: 85-летний пациент (у него было онкологическое заболевание, он заразился после контакта с заболевшим, он находился в отделении реанимации и интенсивной терапии на аппарате искусственной вентиляции легких), 78-летняя женщина (она никуда не выезжала и ни с кем не контактировала, у нее было онкологическое заболевание и пневмония в тяжелой стадии), 64-летний мужчина (заразился после контакта с заболевшим, у него был рак желудка в четвертой стадии, коронавирус), 73-летний мужчина (16 мая, ковидная пневмония), 78-летняя женщина (18 мая, ковидная пневмония, инфицирована после контакта с заболевшим), 68-летняя женщина (22 мая, врач-терапевт горбольницы, ковидная пневмония) и 83-летняя женщина (23 мая, атеросклеротическая болезнь сердца, кардиосклероз).

Всего в Златоусте подтверждено 404 случая коронавируса.

С начала пандемии в Миассе умерло три пациента с коронавирусной инфекцией. Это 82-летняя женщина (она ни с кем из заболевших не контактировала и никуда за пределы города не выезжала), 69-летний мужчина (20 мая, причина смерти – сердечная патология, коронавирус был сопутствующим заболеванием), 75-летняя женщина (21 мая, сердечно-легочная недостаточность, рецидивирующая тромбоэмболия легочной артерии).

На сегодня в Миассе подтверждено 140 случаев коронавирусной инфекции (13 новых заболевших за минувшие сутки).

В Октябрьском районе умер 72-летний пациент. Он никуда не выезжал и ни с кем не контактировал. Причина смерти – коронавирусная инфекция. Всего в районе 11 случаев коронавируса.

В Ашинском районе скончался 68-летний пациент с коронавирусом. Он был инфицирован после контакта с заболевшим. Основная причина смерти - легочная недостаточность. В Ашинском районе – 31 случай коронавируса.

В Брединском районе от ковидной пневмонии скончался 57-летний врач общей практики. Мужчина выезжал на забор анализов к жителям, у которых впоследствии была подтверждена коронавирусная инфекция. В Брединском районе – 16 случаев коронавирусной инфекции (один новый инфицированный за сутки).

В Пласте зарегистрирован один случай смерти пациента с коронавирусом. 23 мая умерла 62-летняя женщина. Она была инфицирована после контакта с заболевшим. Причина смерти - атеросклеротическая болезнь сердца, ишемическая болезнь сердца (COVID-19 сопутствующий). Всего в городе подтверждено три случая коронавирусной инфекции.

По данным на утро 25 мая в России коронавирус унес жизни 3541 человека. В УрФО зарегистрировано 77 случаев смерти от коронавируса: в Челябинской области – 31 (в том числе 13 – непосредственно от ковида), в Ханты-Мансийском автономном округе - 17, в Свердловской области – 16, в Тюменской области - семь, в Ямало-Ненецком автономном округе - шесть.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
Коронавирус
Общество
Сегодня, 12:28
Дезинфекцией по коронавирусу
Наталья Котова поручила обеспечить безопасность челябинцев во время прогулок
Общество
Сегодня, 11:45
В Челябинской области выросло суточное число выздоровевших пациентов с коронавирусом
Общество
Сегодня, 10:29
Наталья Горлова: В Челябинске соблюдается строжайший противоэпидемический режим
Общество
Сегодня, 09:45
В Копейске закрыт детсад на карантин в связи с выявленным случаем коронавируса у сотрудника
Сегодня, 10:18
Мэрию и управление образования Еткульского района ждут повторные проверки
Сегодня, 09:45
В Копейске закрыт детсад на карантин в связи с выявленным случаем коронавируса у сотрудника
Сегодня, 09:36
В понедельник прозвучит необычный последний звонок для выпускников Челябинской области
Вчера, 20:31
В Челябинской области стартовал первый этап снятия ограничений
Вчера, 12:30
На Урал доставлена партия гуманитарного груза - 20 ИВЛ
Вчера, 12:01
В субботу умерло два пациента с коронавирусом  - жительницы Златоуста и Пласта
Вчера, 11:14
В Челябинской области суточное число инфицированных сократилось почти на треть
23.05.20 11:42
В Челябинской области за сутки зарегистрировано два случая смерти пациента с коронавирусом
23.05.20 11:14
В Челябинской области число инфицированных за сутки сократилось, выздоровевших - выросло
22.05.20 22:17
Текслер – о выплатах врачам: Пока не будет обработана последняя жалоба, работа считается невыполненной
Общество
Сегодня, 12:28
Дезинфекцией по коронавирусу
Наталья Котова поручила обеспечить безопасность челябинцев во время прогулок
Общество
Сегодня, 10:55
Наталья Котова услышала людей
Вопрос организации на Советской и Пушкина в Челябинске двустороннего движения взят в работу
Новости
Сегодня, 12:42
Федерация
Российским пенсионерам хотят выплачивать надбавки на пять лет раньше
Сегодня, 12:34
Происшествия
В Челябинске возбуждено еще одно уголовное дело о махинациях с пристроем к театру оперы и балета
Сегодня, 11:47
Экономика
ВТБ Лизинг предлагает KIA Seltos со скидкой до 5,5%
Сегодня, 10:18
Общество
Мэрию и управление образования Еткульского района ждут повторные проверки
Сегодня, 10:03
Происшествия
В Челябинске столкнулись два «Мерседеса»
Материалы рубрики
Сегодня, 10:18
Общество
Мэрию и управление образования Еткульского района ждут повторные проверки
22.05.20 14:34
Общество
Южноуральские газовики принимают обращения от населения в режиме онлайн
22.05.20 13:55
Общество
Южноуральцы могут обратиться за выплатами в ПФР и со «старым» паспортом
22.05.20 12:19
Общество
Жителей Челябинска удивила мини-плантация конопли рядом со спортшколой
21.05.20 17:28
Общество
За челябинскую зелень вступились депутаты
Теги
коронавирус
Челябинск
эпидемия
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика