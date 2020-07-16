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За сутки в России выявлено 6422 новых случаев коронавируса

Федерация
Сегодня, 00:02
Автор: 
Олеся Денисова

За прошедшие сутки в России выявлено 6 тысяч 422 заболевших новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 85 регионах. Из них у 26,6% инфицированных нет клинических проявлений заболевания (доля этой категории заболевших снизилась по сравнению с прошлыми сутками). Выписано по выздоровлению за сутки – 10 тысяч 424 пациента.

В Российской Федерации с начала пандемии зафиксировано 746 тысяч 369 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах (плюс 0,9%), в том числе в Москве – 231 тысяча 270 случаев.

Всего выписаны по выздоровлению за весь период по России 523 тысячи 249 человек, в Москве – 16 тысяч 810 человек (плюс 1844). Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

В Уральском федеральном округе (УрФО) с момента пандемии подтверждено 53 тысячи 476 случаев коронавируса, в том числе в Свердловской области – 16 тысяч 635 человека (регион занимает пятую строчку в России по количеству подтвержденных случаев ковида), в Ханты-Мансийском автономном округе – 12 тысяч 993 (округ вышел на шестое место по числу случаев коронавируса в стране), в Челябинской области – 9 тысяч 646 случаев, в Ямало-Ненецком автономном округе – 8370, в Тюменской области – 4286, в Курганской области – 1546.

Коронавирус унес жизни 11 тысяч 770 человек (за сутки – 156). По данным федерального оперативного штаба, наибольшее число смертей зарегистрировано в Москве – 4234, в Санкт-Петербурге – 1676, Московской области – 1022, в Республике Дагестан – 419, в Нижегородской области – 312, в Красноярском крае – 235. В остальных субъектах меньшее число.

В УрФО зарегистрировано 547 случаев смерти от коронавируса: в Челябинской области (по данным областного штаба) – 195 (в том числе 86 – непосредственно от ковида), в Свердловской области – 175, в Ханты-Мансийском автономном округе - 96, в Ямало-Ненецком автономном округе – 57, в Тюменской области – 21, Курганской области – 3.

В мире по состоянию на 15 июля 2020 года зарегистрировано 13 миллионов 316,8 тысячи подтверждённых случаев заболевания, вызванных коронавирусной инфекцией (прирост за сутки 1,68%). Умерло 578 тысяч 270 человек (прирост за сутки 0,97%).

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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