За сутки в России выявлено более 6,7 тысячи случаев коронавируса

В России за прошедшие сутки выявлено 6 тысяч 718 заболевших новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 84 регионах. Из них у 32,5% инфицированных нет клинических проявлений заболевания (доля этой категории заболевших снизилась по сравнению с прошлыми сутками). При этом за сутки выписано по выздоровлению большее число человек - 8 тысяч 915 человек.

Всего с начала пандемии в Российской Федерации зафиксировано 667 тысяч 883 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах (плюс 1%), в том числе в Москве – 223 тысячи 530 случаев.

Всего выписаны по выздоровлению за весь период по России 437 тысяч 893 человека, в Москве – 154 тысячи 3839 человек (плюс 1591). Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

В Уральском федеральном округе (УрФО) с момента пандемии подтверждено 41 тысяча 599 случаев коронавируса, в том числе в Свердловской области – 13 тысяч 499 человек (регион занимает пятую строчку в России по количеству подтвержденных случаев ковида), в Ханты-Мансийском автономном округе – 9 тысяч 756, в Челябинской области – 7 тысяч 993 случая, в Ямало-Ненецком автономном округе – 6171, в Тюменской области – 3316, в Курганской области – 864.

Коронавирус унес жизни 9 тысяч 859 человек (за сутки – 176). По данным федерального оперативного штаба, наибольшее число смертей зарегистрировано в Москве – 3904, в Санкт-Петербурге – 1272, Московской области – 928, в Республике Дагестан – 386, в Нижегородской области – 254, в Красноярском крае – 146, в Ростовской области – 134, в Тульской области – 118, в Новосибирской области - 105. В остальных субъектах меньше.

В УрФО зарегистрировано 394 случая смерти от коронавируса: в Челябинской области (по данным областного штаба) – 156 (в том числе 85 – непосредственно от ковида), в Свердловской области – 114, в Ханты-Мансийском автономном округе - 63, в Ямало-Ненецком автономном округе – 42, в Тюменской области – 18, Курганской области – 1.

В мире по состоянию на третье июля 2020 года зарегистрировано 10 миллионов 863,9 тысячи подтверждённых случаев заболевания, вызванных коронавирусной инфекцией (прирост за сутки 1,95%). Умерло 523 тысячи 939 человек (прирост за сутки 0,98%).