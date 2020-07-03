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За сутки умерло три пациента с коронавирусом из Челябинска и ХМАО

Общество
Сегодня, 12:42
Автор: 
Олеся Денисова

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано три случая смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19 – скончались две женщины и один мужчина. У всех троих ковид был сопутствующим, а причиной смерти стали иные заболевания. С начала пандемии умерло 156 пациентов с коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, за прошедшие сутки в Челябинске зарегистрирован смерть 61-летнего мужчины и 83-летней женщины. У первого причина смерти – атеросклеротический кардиосклероз, у второй - последствия ишемического инфаркта головного мозга, гипертоническая болезнь. У того и другого ковид был сопутствующим. Всего с момента пандемии в областном центре умер 61 человек в возрасте от 24 до 98 лет. У 39 пациентов причиной смерти стала ковидная пневмония.

Кроме того, в Челябинске скончалась 45-летняя женщина из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Причина - приобретённая генерализованная миастения, сахарный диабет (ковид сопутствующий).

В Магнитогорске с начала пандемии в городе умерло 36 пациентов с коронавирусом, в том числе 17 – от ковидной пневмонии.

В Златоусте зафиксировано 13 смертельных случаев у пациентов от 56 до 85 лет (семеро – от ковидной пневмонии), в Миассе скончалось 11 пациентов с коронавирусной инфекцией в возрасте от 35 до 82 лет (восемь человек – от ковидной пневмонии).

В Саткинском и Брединском районах умерло по четверо пациентов с коронавирусной инфекцией, в Верхнеуральском районе – по трое, в Ашинском, Карталинском, Коркинском и Октябрьском районах – по двое жителей.

В Кыштыме, Пласте, Трехгорном, Троицке, Усть-Катаве, Южноуральске, в Аргаяшском, Брединском, Катав-Ивановском, Копейском, Красноармейском, Кунашакском, Нязепетровском, Увельском, Чебаркульском и Чесменском районах зарегистрировано по одному случаю смерти пациента с коронавирусом.

Всего за время пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 156 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 85 человек умерли от ковидной пневмонии, 71 человек – от иных заболеваний (онкология, сердечная и легочная недостаточность, отек мозга и сопутствующим был коронавирус).

По данным на утро третьего июля в России скончалось 9 тысяч 859 пациентов с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрирован 394 случая смерти от коронавируса: в Челябинской области –156 (в том числе 85– непосредственно от ковида), в Свердловской области – 114, в Ханты-Мансийском автономном округе - 63, в Ямало-Ненецком автономном округе – 42, в Тюменской области – 18, в Курганской - 1.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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