За зарплатами в IT. В России нашли самые перспективные профессии

В России быстрее всего растут заработные платы в сфере IT-индустрии. По итогам 2019 года в секторе информационных технологий вознаграждения подросли на 10,2%, пишут сегодня, 16 декабря, “Известия” со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы “Работа.ру”.

Уточняется, что в сфере IT-индустрии заработные платы растут с опережением рынка. За последние 11 лет айтишники стали получать в 2,3 раза больше. По сравнению с остальным рынком, где зарплата увеличивается в 1,8 раза. В 2019 году зарплата разработчиков Oracle выросла на на 15%, Java - 16,8%, 1С - 18,2%. Web-дизайнеры почувствовали увеличение вознаграждений больше всех - 19,9%.

Эксперты установили, что самые высокие зарплаты у айтишников в Москве - 92,6 тыс. рублей. Далее идут Северная столица и Екатеринбург - 71,6 и 62,2 тыс. рублей соответственно.

Неплохие показатели наблюдаются в сфере логистики и транспорта - 7,8%. Если в столице средний заработок составляет 75,5%, то в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге - 59,5 и 50,9 тыс. рублей.

Рядом находятся показатели роста зарплат в банковской сфере - 7,6%. В этом году банкиры в среднем в Москве получали по 64,5 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге - 50,8 тыс. рублей, а в уральской столице - 44,1 тыс. рублей.

Что касается аутсайдера списка, то в нем оказались бухгалтера, у которых заработок поднялся только на 5,4%.