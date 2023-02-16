16.02.2023
Робин Гудов здесь нет: истерия вокруг инцидента в ОЦ-5 Челябинска создается искусственно
16.02.2023
Запущены прямые рейсы из Челябинска в Астану
16.02.2023
Разрядившийся телефон сберег пенсионерке из Магнитогорска четверть миллиона рублей
16.02.2023
«Несокрушимая и легендарная» в песнях и маршах
16.02.2023
Благодаря приставам в копейском приюте для бездомных животных теперь будет свет
16.02.2023
Главк: не было штрафа за непристегнутый ремень безопасности в истории с обезьянкой
Запущены прямые рейсы из Челябинска в Астану
14.08.2017
ХК «Трактор» занял второе место на Кубоке президента Казахстана
04.10.2016
Челябинск и Астану свяжут самолеты
15.06.2016
ММК продемонстрирует свои возможности на крупном форуме в Казахстане
12.04.2016
Борис Дубровский пригласил жителей Казахстана поближе познакомиться с красотами Южного Урала
Страх, рождение ребенка или ничего интересного: к 10-летию падения метеорита
15.02.2023
Спасибо героям: 13,5 тысячи человек обязаны жизнью спасателям Челябинской области
14.02.2023
Почти шесть тысяч челябинцев приняли участие в «Лыжне России»
13.02.2023
ФСБ Челябинской области ликвидировала цех по производству поддельного алкоголя
13.02.2023
Южноуральский боксер спел российский гимн в Марокко
12.02.2023