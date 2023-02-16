Запущены прямые рейсы из Челябинска в Астану

Авиакомпания QAZAQ AIR открыла прямые регулярные рейсы из Челябинска в столицу Казахстана Астану.

Как сообщает пресс-служба авиакомпании, международный регулярный рейс будет выполняться на современных, комфортабельных авиалайнерах De-Havilland Dash 8-Q400.

Полеты стартовали 13 февраля и будут выполняться трижды в неделю – в понедельник, среду и пятницу.

В понедельник воздушные суда будут отправляться из Астаны в Челябинск в 19 часов 15 минут (по местному времени) и прилетать в Челябинск в 20 часов пять минут. Обратно борт отправится из международного аэропорта имени Курчатова в Челябинске в 21 час (прибытие в столицу Казахстана в 23 часа 50 минут по местному времени).

В среду рейс IQ 533 отправляется из Астаны в 18:45, прибывает в Челябинск в 19:40. Из Челябинска вылетает в 20 часов 30 минут и приземляется в аэропорту назначения в 23 часа 15 минут.

По пятницам: вылет борта IQ 533 из Астаны в 21:25, прибытие в Челябинск в 22:05. Рейс IQ534 Челябинск запланирован на 23 часа, прибытие в Астану – в один час 50 минут.

ДЛЯ СПРАВКИ

QAZAQ AIR – казахстанская авиакомпания с хабом в г. Астана и разветвленной маршрутной сетью для доступности межрегионального авиасообщения в Казахстане и приграничных территориях соседних государств.