Землетрясение на Байкале ощутили в Иркутске

В акватории озера Байкал произошло землетрясение магнитудой 5,9. Жители Иркутской области почувствовали подземные толчки интенсивностью три балла. Пострадавших и разрушений нет, как сообщили в региональном управлении МЧС России.

«Землетрясение в акватории озера Байкал в 18 километрах от поселка Большого Голоустного было зарегистрировано сегодня, 16 февраля, в 10 часов 35 минут.

Энергетический класс: 11.6. В эпицентре - 5,9. В Иркутске ощущалось до трех баллов», - говорится в сообщении ГУ МЧС по Иркутской области, опубликованном в социальных сетях.

Местные СМИ приводят слова очевидцев, рассказывающих, что шаталась мебель, кто-то жаловался на расплескавшуюся из аквариума воду.