ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ
Пять острых вопросов

Блиц-опрос с Ириной Гехт по коронавирусу

Интервью
Сегодня, 15:38
Автор: 
Олеся Денисова

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт ответила на вопросы по ситуации с коронависом, которые задают читатели нашего сайта:

- Сколько коек в больницах подготовлены для заболевших коронавирусом? Подключается к лечению только Челябинск или другие города тоже?

-Сегодня на 16 госпитальных базах для оказания медицинской помощи больным с новой коронавирусной инфекции COVID-19 развернуто 675 коек, есть 90 мельцеровских боксов в Ашинском, Еманжелинском, Еткульском,Саткинском, Катав-Ивановском муниципальных района, Озерском, Снежинском, Трехгорном, Усть-Катавском, Кыштымском, Магнитогорском, Миасском,Чебаркульском, Челябинском городских округах. Резерв коечного фонда, готового к перепрофилированию, –243 койки. Областные больницы планируют задействовать для оказания медицинской помощи при внегоспитальных пневмониях (уже задействована Областная клиническая больница №3, планируется задействовать ЧОКБ и полностью перепрофилировать ОКБ №2)

 

- Будут ли перепрофилировать санатории для размещения больных коронавирусом, как планируется в Москве?

- В настоящее время в поэтапный план перепрофилирования медицинских организаций, где разворачиваются госпитальные базы для оказания медицинской помощи больным с новой коронавирусной инфекции COVID-19, санатории не включены, нет потребности.

- Как разделять потоки плановых и экстренных больных? Или пока плановое лечение будет приостановлено?

- Приостановлено проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации. Совместно с представителями страховых медицинских организаций принимаются меры по выявлению пациентов в возрасте старше 60 лет, а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, беременных женщин и оказанию им медицинской помощи на дому.

Запланирован перенос сроков оказания медицинской помощи в плановой форме в пульмонологических, терапевтических, педиатрических отделениях медицинских организациях Челябинской области, экстренная медицинская помощь будет оказываться в полном объеме.

- Сейчас в области введен карантин для лиц старше 60 лет. Будут ли нашим изолированным пенсионерам, как в Москве, платить по четыре тысячи за изоляцию?

- Таких мер не планируется

- Будут ли перекрывать транспортное сообщение между городами в Челябинской области? Такие меры уже введены в ряде регионов.

- У нас пока такой необходимости нет.

У вас остались вопросы по коронавирусу? Задавайте их нам в комментариях, мы обязательно найдем ответ.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
Коронавирус
Федерация
Сегодня, 15:48
Россия прекращает чартерные полеты и эвакуирует граждан из-за рубежа
Общество
Сегодня, 15:34
В нерабочую неделю мусор будут вывозить в обычном режиме
Федерация
Сегодня, 15:15
Военные построят 16 инфекционных центров в России
Общество
Сегодня, 14:31
Анализ на коронавирус будут делать еще в трех городах Челябинской области
27.01.20 13:16
Победительница полуфинала главного конкурса управленцев страны Татьяна Шашлова: «Лидеры России» – поворотная точка в моей жизни
23.01.20 15:03
Николай Копайгородский: «Учитесь снимать у великих живописцев»
24.12.19 14:23
Спикер Первомайского: Нам не хочется быть подопытными мышками
24.12.19 12:58
Олег Дубровин: Год прошел продуктивно, но всегда хочется добиться большего
31.10.19 16:30
Алексей Кобылин: Для предприятий АПК будет создана дорожная экологическая карта
23.10.19 17:11
Олег Дубровин: «Общественная палата поддерживает инициативы простых граждан»
11.10.19 10:56
Ирина Гехт: Мы сделаем Челябинскую область регионом благополучного ребенка
30.09.19 13:57
Михаил Фонотов: Проблемы экологии – в несовершенстве технологий, а в конечном итоге – в несовершенстве человека
26.08.19 14:44
Участница шоу ТАНЦЫ на ТНТ Юлия Николаева: «Я не хочу быть предпринимателем – хочу танцевать, исполнять, ставить хореографию»
31.07.19 17:33
Александр Берестов: Новый закон поддержит производство органической продукции
Общество
Сегодня, 10:38
Сидим дома
Что в Челябинской области закроют из-за коронавируса?
Общество
Сегодня, 14:10
В Челябинской области пациентов с диабетом возьмут под особый контроль
Новости
Сегодня, 15:48
Федерация
Россия прекращает чартерные полеты и эвакуирует граждан из-за рубежа
Сегодня, 15:34
Общество
В нерабочую неделю мусор будут вывозить в обычном режиме
Сегодня, 15:15
Федерация
Военные построят 16 инфекционных центров в России
Сегодня, 14:46
Общество
В Челябинске острая нехватка полицейских
Сегодня, 14:44
Экономика
Новый формат обслуживания обеспечивает МегаФону приток абонентов
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
20.05.19 15:48
Интервью
Прокурор Маринина: В Челябинской области сталкивались с похищениями и убийствами свидетелей
03.05.19 19:44
Интервью
Петерис Скудра: во главе клуба «Трактор» стоят челябинцы, которым небезразличен хоккей
23.04.19 13:20
Интервью
Бекхан Яндиев: Участковый – это не просто профессия, это образ жизни
10.04.19 14:58
Интервью
Ольга Шкода: Наша задача - добиться того, чтобы общество наконец повернулось к животным лицом
02.04.19 14:59
Интервью
Прокурор Кристина Афлитонова: Употребление курительных смесей приводит к суициду
Теги
коронавирус
Ирина Гехт
Карантин
эпидемия
Челябинск
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика