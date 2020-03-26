Блиц-опрос с Ириной Гехт по коронавирусу

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт ответила на вопросы по ситуации с коронависом, которые задают читатели нашего сайта:

- Сколько коек в больницах подготовлены для заболевших коронавирусом? Подключается к лечению только Челябинск или другие города тоже?

-Сегодня на 16 госпитальных базах для оказания медицинской помощи больным с новой коронавирусной инфекции COVID-19 развернуто 675 коек, есть 90 мельцеровских боксов в Ашинском, Еманжелинском, Еткульском,Саткинском, Катав-Ивановском муниципальных района, Озерском, Снежинском, Трехгорном, Усть-Катавском, Кыштымском, Магнитогорском, Миасском,Чебаркульском, Челябинском городских округах. Резерв коечного фонда, готового к перепрофилированию, –243 койки. Областные больницы планируют задействовать для оказания медицинской помощи при внегоспитальных пневмониях (уже задействована Областная клиническая больница №3, планируется задействовать ЧОКБ и полностью перепрофилировать ОКБ №2)

- Будут ли перепрофилировать санатории для размещения больных коронавирусом, как планируется в Москве?

- В настоящее время в поэтапный план перепрофилирования медицинских организаций, где разворачиваются госпитальные базы для оказания медицинской помощи больным с новой коронавирусной инфекции COVID-19, санатории не включены, нет потребности.

- Как разделять потоки плановых и экстренных больных? Или пока плановое лечение будет приостановлено?

- Приостановлено проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации. Совместно с представителями страховых медицинских организаций принимаются меры по выявлению пациентов в возрасте старше 60 лет, а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, беременных женщин и оказанию им медицинской помощи на дому.

Запланирован перенос сроков оказания медицинской помощи в плановой форме в пульмонологических, терапевтических, педиатрических отделениях медицинских организациях Челябинской области, экстренная медицинская помощь будет оказываться в полном объеме.

- Сейчас в области введен карантин для лиц старше 60 лет. Будут ли нашим изолированным пенсионерам, как в Москве, платить по четыре тысячи за изоляцию?

- Таких мер не планируется

- Будут ли перекрывать транспортное сообщение между городами в Челябинской области? Такие меры уже введены в ряде регионов.

- У нас пока такой необходимости нет.

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