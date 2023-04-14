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14.04.2023

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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14.04.2023

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14.04.2023

Собственник здания из Миасса, с которого упал мальчик, на «крючке» прокуратуры
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Джон Паркер: корпорации ВПК диктуют политику Соединённых Штатов

Американский активист, писатель и координатор Центра социальной справедливости имени Харриет Табман, кандидат на пост президента Соединённых Штатов в 2004 году, а также один из лидеров Партии социалистического единства США Джон Паркер, ответил на вопросы о компаниях американского оборонного комплекса и о том, как люди могут делать деньги на войне.

По словам Паркера, Соединённые Штаты руководствуются, в первую очередь, прибылью.

– Они озабочены максимизацией прибыли в своей капиталистической стране любой ценой. И мы видим это особенно ярко на примере войны на Украине. Не так давно представители украинских военных ездили в Техас, где состоялся форум компаний оборонного комплекса США: Lockheed, Boeing и других компаний, поставляющих оружие, - сказал Джон Паркер.

Как считает американский активист, корпорации военно-промышленного комплекса США беспокоило больше всего продолжение производства и увеличение количества оружия, направляемого на Украину. Все эти компании заинтересованы в продолжение этой войны, потому что они получают огромные прибыли. Они не хотят выглядеть поджигателями войны, но прибыль прежде всего.

В Конгрессе оружейное лобби дошло до того, что накануне голосования по вопросу продолжения военной помощи Украине Lockheed отправил деньги нескольким конгрессменам. Они потратили сотни тысяч долларов, которые пойдут на поддержку следующих предвыборных кампаний этих людей. Это показывает, как крупные корпорации американского военно-промышленного комплекса и финансовые монополии действительно диктуют политику в Соединённых Штатах.

– Да, эта война определённо является тем, что они используют для получения огромных прибылей, - резюмировал Джон Паркер.

США
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Челябинский зоопарк в субботу, 15 апреля, начинает работать в летнем режиме, то есть на два часа
14.04.2023

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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14.04.2023 12:18

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Иностранцы, обвиняемые в убийстве подростка в Челябинске, арестованы

12.04.2023 10:26

Челябинский «Полёт» возглавил Дмитрий Довженко

12.04.2023 09:40

КСП Челябинской области проверит эффективность расходов на обеспечение аграриев

12.04.2023 09:36

Коркинские студенты вместе со всей страной отмечают 200-летие со дня рождения Александра Островского

12.04.2023 09:09

Администрация Челябинска рассказала о работе городских фонтанов в этом летнем сезоне

12.04.2023 08:58

На Таганае в связи с особым противопожарным режимом закрыли бесплатные стоянки

12.04.2023 08:52

В Челябинске с первого мая закроют движение трамваев по Шоссе Металлургов

12.04.2023 01:03

Челябинский боец Денис Лаврентьев проведет бой против экс-чемпиона Bellator

12.04.2023 00:39

Волонтеры Челябинского цинкового завода получили дипломы Национального совета по корпоративному волонтерству

11.04.2023 21:09

Итоги встречи Текслера с жителями: отремонтируют дорогу и ДК, запустят новый маршрут