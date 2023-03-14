Genshin Impact: из виртуальности в реальность

Сегодня никого не удивишь двумя вещами. Первая - это популярность гик-культуры: компьютерные игры, комиксы, аниме, мультфильмы, кино и сериалы... Вторая - это косплей, то есть перевоплощение в любимых персонажей и не только. Каждый год в трендах оказываются разные интересные проекты, которые привлекают к себе кучу внимания, обзаводятся фанатами и заполоняют медиапространство. Имя одному из трендов последних лет - Genshin Impact.

Геншин - это китайская приключенческая ролевая игра с открытым миром, в которой вам предстоит исследовать огромный волшебный континент Тейват. Вы посетите семь различных регионов, сразитесь с могущественными врагами, будете разгадывать тайны и загадки волшебного мира в поисках самого близкого человека.

Игра вышла в сентябре 2020 года и сразу же завоевала свою аудиторию по всему миру, в нее играет около 40 миллионов человек. У нее высокие показатели по скачиванию, а еще она дважды завоевала победу в номинации «Голос игрока» в ежегодной церемонии награждения The Game Awards - в 2021 и 2022 году.

В России игра также обрела большую популярность. В 2022 году страна заняла третье место по количеству игроков, которые ежедневно участвуют в прохождении игры. А количество косплея по игре иногда заставляет ужаснуться.

Например, 18 февраля в ДК Железнодорожников прошел ежегодный челябинский косплей-фестиваль MOCon. Среди многочисленных участников и представленных фандомов гости фестиваля на каждом шагу натыкались на игровых персонажей Геншина. Или на их копии. Или мобов - тех, кого игроки обычно бьют. А то и вообще на примогем - подобие игровой валюты. Только представьте, более 30 косплееров из Челябинской, Свердловской областей, Башкортостана, Москвы, Питера и не только!

Одним из самых популярных героев Геншина на фестивале стала Яэ Мико - кицунэ, текущая настоятельница храма Гудзи и фамильяр Электро Архонта - богини Вечности, которая управляет Инадзумой - одним из семи континентов. На сцене в конкурсной программе MOCon-а выступили два косплеера, которые прошли предварительный отбор. А еще минимум два человека ходили на фестивале в костюме персонажа просто так.

Мне, преданному фанату игры, повезло: мой руководитель (Евгения Третьякова, руководитель объединения «Моменталисты») оказалась лично знакома с одной из выступавших «лисиц». Она и стала героем этого текста.

Александра Жукова с творческим псевдонимом Staaaaaaaaaaark увлекается косплеем с 15 лет. Сейчас ей 28, но хобби все еще живо. В том числе благодаря Геншину - игра подарила девушке второе дыхание вновь создавать интересные образы.

Александра Жукова в образах мисс Марвелл, Сой-Фон, Яэ Мико, Гвенпул, Наруто Узумаки

- Саша, почему ты занимаешься косплеем?

- Я хочу воплотить в жизнь персонажей, которые мне нравятся. Меня привлекает и сам процесс создания образов. Я в принципе люблю на фестивали ходить в костюмах, потому что это дарит невероятные эмоции, когда ты встречаешь человека из своего же фэндома. Вы можете замутить крутые фоточки с другим косплеером - особенно мемные, без них никуда. Отыграть какой-нибудь момент и просто обсудить любимый проект. Ну и сам процесс создания костюма увлекает: когда смотришь на картинку и понимаешь, что и как можно скрафтить, додумываешь, как лучше сделать, подбираешь материалы - это очень захватывает.

И, конечно же, представление персонажа. На всех фестивалях мы сталкиваемся с разными критериями подачи героя на сцене. На MOCon-е, например, дается 40 секунд на одиночное дефиле. Представь, за это время ты должна успеть показать характер персонажа, костюм и при этом в прямом смысле слова «не развалиться» на сцене.

- Какие фандомы на твой взгляд сейчас популярны?

- Ну, Геншин сейчас захватил очень многих, это правда. А вообще очень часто встречается аниме «Человеке-бензопила», и все еще популярна «Моя геройская академия», хотя она уже отходит на второй план. Иногда еще вылезают какие-нибудь олдскульные проекты, типа «Темного дворецкого», «Сейлор Мун», «Винкс», «Аватара: легенда об Аанге» и прочее. Я не особо слежу за фэндомами в последнее время, так что даже не знаю, что еще мелькает - проще увидеть по фотографиям с фестиваля, кто выступал.

- А ты была на других фестивалях, помимо MOCon-а?

- Начиная с года 2009-2010 года я ходила практически на все фестивали, которые были у нас в городе, ездила в Уфу, в Екатеринбург, и даже побывала в Москве, а также в Питере на крупнейшем российском фестивале Старкон, причем бесплатно.

Очень хочется еще в Казань и в Пермь съездить, и, может быть, когда-нибудь получится попасть на фестиваль во Владивостоке.

- Косплеи по каким персонажам игр или аниме ты делала?

- Я мало что могу вспомнить, потому что это было давно и неправда. Например, косплеила Сой-Фон из «Блич», мы с подружкой как-то делали покемонов - Пикачу и Пичу, делала Люси из «Fairy Tail», Аллен из «Ди Грей-мен», несколько вариаций М.М. из «Учитель-мафиози Реборн», мисс Марвел и Гвенпул. На этот фестиваль еще делала костюм Наруто из «Ураганных хроник».

- Как ты вообще пришла к тому, чтобы делать косплеи на персонажей? Бывали ли такие моменты, когда хотелось все бросить?

- Я просто однажды увидела, что люди делают что-то интересное, и такая: «Ой, я тоже так хочу». И понеслось. Естественно, мне это нравится, иначе бы я этим не занималась в принципе.

Моменты, когда хочется все бросить, всегда наступают перед дедлайном, когда надо еще кучу всего сделать, время очень поджимает, и думаешь: может, оно мне и не надо? А потом собираешься с силами и все-таки доделываешь.

- С чего лучше начинать делать косплей?

- Лучше начинать все-таки с несложных образов, которые ты можешь собрать, например, походив по секонд-хендам, либо дошить какие-то простые вещи. Вообще я из тех, кто любит делать свое, а не покупать, но тут уже личное дело каждого. Кому-то проще приобрести уже готовый костюм. А заказывать можно как в Китае, но там как минимум нужно будет подшивать на свою фигуру, так и у различных заграничных производителей, которые делают костюмы. И есть те же самые косплееры, которые делают костюмы на заказ - тут уже зависит от кошелька.

- А это увлечение вообще приносит доход?

- Мне - нет, потому что я не веду соцсетей и не делаю косплей регулярно. Но вообще зарабатывать на нем можно. Раньше для этого был Patreon - это зарубежный аналог нашего Яндекс.Дзена, только с платной подпиской на автора. А сейчас есть русский вариант - Boosty.to. В основном туда выкладывают свои фотосеты, делают какой-то мерч с собой - например, открытки, календари и прочее. Также можно зарабатывать тем, что ты делаешь для кого-то косплей на заказ.

- Почему тебе нравится геншин? Сколько лет играешь?

- Наверное, Геншин мне нравится все-таки из-за истории персонажей и из-за самих героев в принципе: меня привлекает то, как они проработаны в плане внешности, характера, биографий, сюжетных линий и прочего.

Я люблю жанр фэнтези в играх. Мне нравится, что миры закрытые - то есть, ты находишься в игровом поле один, никто не мешает играть, собирать ресурсы и т.д. Это я прям люблю, хотя иногда не хватает ПВП (сражений с другими реальными игроками - прим. автора), это не спорю. Ну и люблю в играх устраивать челленджи, в основном собираю какую-нибудь чепуху. Здесь, слава богу, можно устроить себе испытание и собрать всех любимых персонажей, и это надолго затягивает. Я вот на полтора года застряла.

- Кто твои любимые персонажи?

- Любимый персонажи - это вся Инадзума. И да, один из моих челенджей - это собрать всех персонажей региона. Мне осталось собрать двоих. Самый-самый любимый перс - это Итто, такой герой-балбес. Как только его анонсировали и начали выкладывать всякие факты о нем, я сразу же поняла, что это мой персонаж. Просто люблю вот таких вот наивных дурачков.

- Покупала ли когда-нибудь мерч по игре?

- Себе ничего не покупала, до этого пока не дошла. Только в подарок. А вообще мне дарили оникабуто, которых распечатали друзья на 3D-принтере - это жучки из Инадзумы, мини-дакимакура (подушечку с изображением персонажа) в виде брелка и значок с Итто.

- По какой причине в этом году ты выбрала именно Геншин для косплея?

- Это случайность. Просто за день до конца подачи заявок на фестиваль я сидела у друзей, и мне предложили сделать Яэ Мико, потому что у них был костюм. И так как это был костюм, заказанный из Китая, то размеры у него были, мягко говоря, странные. Более или менее он налезал только на меня, поэтому мне и предложили подать с ним заявку.

- Из-за чего приходится переделывать или доделывать китайский косплей?

- Ну переделывать его приходится, потому что он не совсем похож на то, что должно быть. Я в принципе стремлюсь к максимальному сходству с оригиналом настолько, насколько могу сделать это сама. Поэтому и переделываю. Вообще это первый покупной костюм, который мне попался в руки, потому что до этого я все делала сама. И так как я занимаюсь разными видами творчества, у меня в принципе есть разные материалы. Я часто использую все, что похоже на то, что должно быть на картинке. Естественно, часто там бывают непонятны некоторые детали, так как это нарисовано. Но если у меня есть что-то похожее из материалов, то оно идет в ход. Например, дома есть спиртовая краска, которую я покупала для эпоксидной смолы - она идет на перекраску крафта различные объемные детали. В костюме Мико есть золотые элементы - я их делаю из самоклеющейся пленки, которую покупала для скрапбукинга. И вот, как говорится, с миру нитке собираю себе разные материалы для переделки.

- Планируешь еще делать косплей по Геншину в будущем?

- Да, я планирую, и не только по этой игре. Вообще хочу уже давно сделать Сеньору - одну из главных антагонисток Геншина. Как только я увидела ее в игре, то очень воодушевилась, а потом я узнала ее историю и еще сильнее загорелась идеей. Когда-нибудь снова хочу сделать Мико, но уже нормально, а не с китайским костюм. И еще один из любимых персонажей - это Нин Гуан, персонаж из провинции Ли Юэ.

Остается только гадать, сколько еще лет Геншин будет популярен. А предугадать это сложно - с каждым обновлением появляются новые долгожданные персонажи. А еще игра до сих пор находится в активной разработке, ведь на сегодняшний день открыто только четыре региона из заявленных семи. Но ответ на этот вопрос покажет только время. А мне пора прокачивать своих персонажей. Пока!