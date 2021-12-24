Культуре Южного Урала предстоит «прорывной» 2022-ой год

Уходящий, 2021 год, был непростым для культуры Южного Урала. Это связано с объективной ситуацией, сложившейся в связи с разразившейся в стране эпидемией коронавируса. Тем не менее культурной отрасли удается оставаться на плаву и даже смотреть в будущее с оптимизмом, считает глава культурного ведомства Алексей Бетехтин. Мы задали ему несколько вопросов

- Уже второй год культурная отрасль выживает в условиях пандемии. Чем нынешний, 2021 год, отличается от предыдущего?

- С одной стороны ничего нового не произошло. Периодически появлялись новые вводные: введение QR-кодов, ограничение количества зрителей сначала до 50%, с этой недели планку подняли до 70, но нам удавалось достаточно оперативно и гибко реагировать на все нововведения. Да, к сожалению, были отменены фестивали с массовым пребыванием людей: Бажовский, фестиваль «Уральские пельмени на Николу зимнего». В других случаях пришлось менять формат: Ильменку перенесли и провели на нашей концертной площадке, не могу сказать, что это оправданно, тем не менее, это новый опыт. «Камерата» ушла в онлайн, что, впрочем, имеет свои плюсы – увеличилось количество театров-участников, которые присоединились к основной программе, расширилась зрительская аудитория. С другой стороны, мы продолжаем развивать новые направления, которые осваивали в прошлом году, и это уже приносит определенные результаты.

- Например?

- Как вы помните, в прошлом году из-за пандемии тем же театрам существенно сократили планы. В этот раз подобные меры применять не стали, мы работаем как до пандемии и это серьезная нагрузка, но нам разрешили вносить в отчеты онлайн-зрителей. Так что с учетом онлайн-показов, думаю, с планами посещаемости мы справились. Количество премьер и спектаклей соответствует запланированному, даже, если какие-то показы отменялись, допустим, из-за болезни артистов, то их либо переносили на более поздние даты, либо заменяли. Хотя, что лукавить, зрителей нам не хватает.

- Не боитесь, что через пару-тройку лет подобных ограничений зритель перестанет ходить в театры и на концерты?

- Любые ограничения, создание барьеров ведут к оттоку зрителей, это неизбежно. С другой стороны, те зрители, которые привыкли ходить в культурные учреждения, любят театр, музыку, понимают, что живое исполнение – это нечто особенное, они все равно будут посещать спектакли и концерты. Когда началась очередная волна ограничений, мы проанализировали ситуацию на опыте наших коллег и прогнозировали, что потеряем 20% зрителей. Те две недели, которые нам были даны на введение QR, мы занимались не только приобретением необходимого оборудования, обучением администраторов, но и разъяснением и предупреждением зрителей о готовящихся нововведениях, придумали и ввели «коридор гостеприимства», чтобы зрители не толпились на улице, а их все-таки принимали в театре. Может поэтому отток публики был гораздо меньше ожидаемого - 6%. Отмечу, что на фестивальные программы желающих было достаточно, и потолок в 50% действительно мешал. То же самое с новогодней кампанией. В связи с тем, что сейчас нам разрешили увеличить посещаемость до 70%, театры выпустят в продажу дополнительные места на новогодние представления. Это поможет снять дефицит и нагрузку на актеров, поскольку мы уже думали о необходимости увеличить число спектаклей.

- Как продвигается работа по нацпроектам? В прошлом году основной упор был сделан на подпроект «Культурная среда».

- Работа идет по всем, трем направлениям – среда, люди и цифра. Самым объемным по-прежнему остается нацпроект «Культурная среда»: ремонты, реконструкции, приобретение оборудования и прочее. Плюс к этому есть поручение губернатора, которое также подразумевает укрепление материально-технической базы культурных учреждений. По итогам работы более 100 учреждений получили средства: где-то провели ремонт, где-то сшили новый занавес, обновили одежду сцены, купили музыкальные инструменты, аппаратуру. Челябинский театр драмы завершил ремонт фасада. 11 школ искусств получили новые музыкальные инструменты и оборудование, восемь отремонтировали и теперь дети учатся в обновленных помещениях.

- 8 декабря на прямой линии с губернатором жительница поселка Роза пожаловалась, что в поселке снесли ДК…

- У нас в области функционирует 775 домов культуры, и это только муниципальные, есть еще ведомственные. Практически все построены в советское время и требуют ремонта, чем мы и занимаемся уже третий год подряд. Счет идет на десятки. Если раньше в год удавалось обновить пару-тройку фрагментарно: отремонтировать кровлю, поменять окна, решить вопрос с отоплением, то сейчас губернатор дал поручение и вопрос решается комплексно – стараемся ремонты делать, что называется, под ключ. То же самое с библиотеками и музыкальными школами.

- В рамках нацпроекта ремонтируется челябинский театр кукол. Губернатор обещал, что уже в этом году труппа вернется в родное здание.

- Ремонтные работы близятся к завершению. Практически все готово: и сцена, и оборудование, зрительская часть. Однако были выявлены проблемы, которые пришлось устранять – грибок на стенах, плюс скачок цен, который также сыграл свою роль – работы пришлось приостановить, чтобы решить вопрос с финансами. Хочется надеяться, что в будущем году переезд в родное здание, наконец, состоится.

- В июне Челябинскую область посетила замминистра культуры Ольга Ярилова и отметила, что по части модернизации библиотек Южный Урал является передовиком.

- Да, мы по-прежнему числимся в лидерах. Активно включились в процесс главы муниципалитетов. В этом году мы получили дополнительные средства, на которые переоборудовали пять библиотек. Надо сказать, что соседние области, что Свердловская, что Курганская, получили меньше. Ну и надо добавить, что благодаря еще одной составляющей нацпроекта – проекту «Творческие люди» более тысячи сотрудников южноуральских учреждений культуры прошли курсы повышения квалификации.

- Какие знаковые события, на ваш взгляд, случились в этом году?

- Прежде всего открытие детской филармонии – уникального учреждения, которое было отремонтировано, оборудовано на средства областного бюджета. Детская филармония не подходит под нацпроекты, поскольку это не музыкальная школа, не библиотека, она входит в состав челябинской филармонии. Сама идея сделать детские коллективы-дублеры позволяет с одной стороны привлекать к обучению ведущих музыкантов, с другой - одновременно решать и кадровые вопросы. На симфоническом форуме в Екатеринбурге мой доклад по созданию симфонического оркестра и детской филармонии вызвал большой интерес у слушателей. И уже после Нового года к нам приезжает моя коллега из Оренбурга, чтобы изучить наш опыт и создать подобное учреждение у себя.

- Поделитесь планами на будущий год.

- Предстоящий 2022 год должен стать настоящим прорывом в культуре, поскольку заложен рекордный бюджет. По итогам последних чтений, к запланированным 3,5 миллиарда рублей, добавлен еще 1 миллиард 200 тысяч рублей. В уходящем году около 100 учреждений культуры получили средства для улучшения материальной базы, в будущем году их будет не меньше. Список уточняется. Могу сказать, что 21 объект идет на софинансирование с федеральными проектами: в первую очередь это капитальное строительство или капремонт. В Кунашаке будет с нуля построен дом культуры на 200 мест, в Карабаше появится новый центр культурного развития, в поселке Межозерный Верхнеуральского района запланирована реконструкция культурно-досугового объединения «Меридиан», в Каслях здание госпиталя отремонтируют и сделают краеведческий музей. Благодаря губернатору область получит федеральные средства на ремонт Белого дома в Кыштыме, нам выделили 500 миллионов. Столько же получит челябинский театр драмы, за счет этих средств будет меняться сцена, полностью световое, звуковое оборудование, все сети. Это солидное вливание средств, два крупнейших объекта, ремонт которых начнется практически одновременно.

- А в плане творчества?

- Запланированы гастроли Большого театра и очередная выставка Музеев Кремля. Надеюсь, что вернутся все фестивали: Бажовка, Ильменка, Сабантуй, мероприятия, которые проводит Аркаим. Думаю, что за эти два года творческие люди и мастера накопили немало своих работ, которые им хотелось бы показать публике. К сожалению, пока рано говорить о возобновлении гастролей, в том числе федеральной программы «Большие гастроли», в которой Челябинская область активно участвовала до пандемии. Будем расширять гастрольную деятельность по области в рамках программы «Театрально-концертный зал». Планируем восстановить «Ветеранские встречи», которые проводились только год, но мы получили массу положительных отзывов. И вообще очень хочется вернуть прежний формат всех фестивалей, 100% залы, потому что живое общение артистов со зрителями ничто и никогда не заменит.