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Алексей Бетехтин
Челябинск
Интервью
24.12.2021 13:59

Культуре Южного Урала предстоит «прорывной» 2022-ой год

Уходящий, 2021 год, был непростым для культуры Южного Урала. Это связано с объективной ситуацией, сложившейся в связи с разразившейся в стране эпидемией коронавируса. Тем не менее культурной отрасли удается оставаться на плаву и даже смотреть в будущее с оптимизмом, считает глава культурного ведомства Алексей Бетехтин. Мы задали ему несколько вопросов

- Уже второй год культурная отрасль выживает в условиях пандемии. Чем нынешний, 2021 год, отличается от предыдущего?

- С одной стороны ничего нового не произошло. Периодически появлялись новые вводные: введение QR-кодов, ограничение количества зрителей сначала до 50%, с этой недели планку подняли до 70, но нам удавалось достаточно оперативно и гибко реагировать на все нововведения. Да, к сожалению, были отменены фестивали с массовым пребыванием людей: Бажовский, фестиваль «Уральские пельмени на Николу зимнего».  В других случаях пришлось менять формат: Ильменку перенесли и провели на нашей концертной площадке, не могу сказать, что это оправданно, тем не менее, это новый опыт. «Камерата» ушла в онлайн, что, впрочем, имеет свои плюсы – увеличилось количество театров-участников, которые присоединились к основной программе, расширилась зрительская аудитория. С другой стороны, мы продолжаем развивать новые направления, которые осваивали в прошлом году, и это уже приносит определенные результаты.

- Например?

- Как вы помните, в прошлом году из-за пандемии тем же театрам существенно сократили планы. В этот раз подобные меры применять не стали, мы работаем как до пандемии и это серьезная нагрузка, но нам разрешили вносить в отчеты онлайн-зрителей. Так что с учетом онлайн-показов, думаю, с планами посещаемости мы справились. Количество премьер и спектаклей соответствует запланированному, даже, если какие-то показы отменялись, допустим, из-за болезни артистов, то их либо переносили на более поздние даты, либо заменяли. Хотя, что лукавить, зрителей нам не хватает.

- Не боитесь, что через пару-тройку лет подобных ограничений зритель перестанет ходить в театры и на концерты?

- Любые ограничения, создание барьеров ведут к оттоку зрителей, это неизбежно. С другой стороны, те зрители, которые привыкли ходить в культурные учреждения, любят театр, музыку, понимают, что живое исполнение – это нечто особенное, они все равно будут посещать спектакли и концерты. Когда началась очередная волна ограничений, мы проанализировали ситуацию на опыте наших коллег и прогнозировали, что потеряем 20% зрителей. Те две недели, которые нам были даны на введение QR, мы занимались не только приобретением необходимого оборудования, обучением администраторов, но и разъяснением и предупреждением зрителей о готовящихся нововведениях, придумали и ввели «коридор гостеприимства», чтобы зрители не толпились на улице, а их все-таки принимали в театре. Может поэтому отток публики был гораздо меньше ожидаемого - 6%. Отмечу, что на фестивальные программы желающих было достаточно, и потолок в 50% действительно мешал. То же самое с новогодней кампанией. В связи с тем, что сейчас нам разрешили увеличить посещаемость до 70%, театры выпустят в продажу дополнительные места на новогодние представления. Это поможет снять дефицит и нагрузку на актеров, поскольку мы уже думали о необходимости увеличить число спектаклей.

- Как продвигается работа по нацпроектам? В прошлом году основной упор был сделан на подпроект «Культурная среда».

- Работа идет по всем, трем направлениям – среда, люди и цифра. Самым объемным по-прежнему остается нацпроект «Культурная среда»: ремонты, реконструкции, приобретение оборудования и прочее. Плюс к этому есть поручение губернатора, которое также подразумевает укрепление материально-технической базы культурных учреждений. По итогам работы более 100 учреждений получили средства: где-то провели ремонт, где-то сшили новый занавес, обновили одежду сцены, купили музыкальные инструменты, аппаратуру. Челябинский театр драмы завершил ремонт фасада. 11 школ искусств получили новые музыкальные инструменты и оборудование, восемь отремонтировали и теперь дети учатся в обновленных помещениях.

- 8 декабря на прямой линии с губернатором жительница поселка Роза пожаловалась, что в поселке снесли ДК…

- У нас в области функционирует 775 домов культуры, и это только муниципальные, есть еще ведомственные. Практически все построены в советское время и требуют ремонта, чем мы и занимаемся уже третий год подряд. Счет идет на десятки. Если раньше в год удавалось обновить пару-тройку фрагментарно: отремонтировать кровлю, поменять окна, решить вопрос с отоплением, то сейчас губернатор дал поручение и вопрос решается комплексно – стараемся ремонты делать, что называется, под ключ. То же самое с библиотеками и музыкальными школами.

- В рамках нацпроекта ремонтируется челябинский театр кукол. Губернатор обещал, что уже в этом году труппа вернется в родное здание.

- Ремонтные работы близятся к завершению. Практически все готово: и сцена, и оборудование, зрительская часть. Однако были выявлены проблемы, которые пришлось устранять – грибок на стенах, плюс скачок цен, который также сыграл свою роль – работы пришлось приостановить, чтобы решить вопрос с финансами. Хочется надеяться, что в будущем году переезд в родное здание, наконец, состоится.

- В июне Челябинскую область посетила замминистра культуры Ольга Ярилова и отметила, что по части модернизации библиотек Южный Урал является передовиком.

- Да, мы по-прежнему числимся в лидерах. Активно включились в процесс главы муниципалитетов. В этом году мы получили дополнительные средства, на которые переоборудовали пять библиотек. Надо сказать, что соседние области, что Свердловская, что Курганская, получили меньше. Ну и надо добавить, что благодаря еще одной составляющей нацпроекта – проекту «Творческие люди» более тысячи сотрудников южноуральских учреждений культуры прошли курсы повышения квалификации.

- Какие знаковые события, на ваш взгляд, случились в этом году?

- Прежде всего открытие детской филармонии – уникального учреждения, которое было отремонтировано, оборудовано на средства областного бюджета. Детская филармония не подходит под нацпроекты, поскольку это не музыкальная школа, не библиотека, она входит в состав челябинской филармонии. Сама идея сделать детские коллективы-дублеры позволяет с одной стороны привлекать к обучению ведущих музыкантов, с другой - одновременно решать и кадровые вопросы. На симфоническом форуме в Екатеринбурге мой доклад по созданию симфонического оркестра и детской филармонии вызвал большой интерес у слушателей. И уже после Нового года к нам приезжает моя коллега из Оренбурга, чтобы изучить наш опыт и создать подобное учреждение у себя.

- Поделитесь планами на будущий год.

- Предстоящий 2022 год должен стать настоящим прорывом в культуре, поскольку заложен рекордный бюджет.  По итогам последних чтений, к запланированным 3,5 миллиарда рублей, добавлен еще 1 миллиард 200 тысяч рублей. В уходящем году около 100 учреждений культуры получили средства для улучшения материальной базы, в будущем году их будет не меньше. Список уточняется. Могу сказать, что 21 объект идет на софинансирование с федеральными проектами: в первую очередь это капитальное строительство или капремонт.  В Кунашаке будет с нуля построен дом культуры на 200 мест, в Карабаше появится новый центр культурного развития, в поселке Межозерный Верхнеуральского района запланирована реконструкция культурно-досугового объединения «Меридиан», в Каслях здание госпиталя отремонтируют и сделают краеведческий музей. Благодаря губернатору область получит федеральные средства на ремонт Белого дома в Кыштыме, нам выделили 500 миллионов. Столько же получит челябинский театр драмы, за счет этих средств будет меняться сцена, полностью световое, звуковое оборудование, все сети. Это солидное вливание средств, два крупнейших объекта, ремонт которых начнется практически одновременно.

- А в плане творчества?

- Запланированы гастроли Большого театра и очередная выставка Музеев Кремля. Надеюсь, что вернутся все фестивали: Бажовка, Ильменка, Сабантуй, мероприятия, которые проводит Аркаим. Думаю, что за эти два года творческие люди и мастера накопили немало своих работ, которые им хотелось бы показать публике. К сожалению, пока рано говорить о возобновлении гастролей, в том числе федеральной программы «Большие гастроли», в которой Челябинская область активно участвовала до пандемии. Будем расширять гастрольную деятельность по области в рамках программы «Театрально-концертный зал». Планируем восстановить «Ветеранские встречи», которые проводились только год, но мы получили массу положительных отзывов. И вообще очень хочется вернуть прежний формат всех фестивалей, 100% залы, потому что живое общение артистов со зрителями ничто и никогда не заменит.

Автор: Виктория Олиферчук
Алексей Бетехтин
Челябинск
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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23.12.2021 11:00

«Мужики не танцуют стриптиз»: в новогодние каникулы южноуральцев приглашают на «убойную» комедию

23.12.2021 10:52

В Челябинской области создают систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами

23.12.2021 10:44

ВТБ: перед Новым годом челябинцы на 40% увеличили траты в кафе и ресторанах

22.12.2021 23:00

В воскресенье состоится онлайн-марафон «Время чудес»

22.12.2021 20:13

По снежным склонам – со скоростью: топ-5 горнолыжных курортов для зимнего отдыха

22.12.2021 18:48

За весь период пандемии ковид оборвал жизни более семи тысяч южноуральцев

22.12.2021 18:48

Telegram стал самым быстрорастущим мессенджером и опередил по трафику WhatsApp

22.12.2021 18:26

В Карабаше установятся неблагоприятные метеоусловия

22.12.2021 18:04

В четверг в Челябинской области морозно и местами снег

22.12.2021 17:52

Врачи ЧОКБ провели сразу две успешных трансплантации стволовых клеток онкопациентам

22.12.2021 17:50

Анонсы событий и мероприятий на 23 декабря

22.12.2021 16:53

В челябинском сквере Колющенко, где строят зимний городок, «поработали» вандалы

22.12.2021 16:17

В Каслях будут судить бывшего начальника полиции, который присваивал премии подчиненных

22.12.2021 16:06

Ватерполистки «Уралочки» поздравили с Новым годом детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации

22.12.2021 15:55

РМК стала лидером народного голосования премии «Чистый воздух»

22.12.2021 15:53

Из-за «снежного недобора» на Таганае могут проснуться и начать бродить медведи

22.12.2021 15:51

С нового года проезд в общественном транспорте Миасса станет дороже

22.12.2021 15:39

Руководители сельхозкооператива Октябрьского района обманули минсельхоз

22.12.2021 15:37

Что ждать под елкой: МТС выяснила, какими новогодними подарками закупаются южноуральцы

22.12.2021 15:16

Сова Гарри Поттера, замеченная на Аркаиме, вызвала ажиотаж в соцсетях

22.12.2021 15:16

Южноуралец, отрезавший половой орган собутыльнику, отправился в колонию

22.12.2021 15:13

Депутаты Магнитогорска утвердили бюджет на следующий год

22.12.2021 15:03

В России предложили поднять минимальные цены на шампанское

22.12.2021 14:49

АЗ «УРАЛ» отгрузил партию многопрофильной техники для ПАО НК Роснефть

22.12.2021 14:31

В Челябинской области пособие на ребенка можно будет оформить, не выходя из дома

22.12.2021 14:31

ВТБ запустил цифровое рефинансирование ипотеки

22.12.2021 14:30

В Челябинске демонтирована незаконная стоянка

22.12.2021 14:29

За декаду до Нового года Магнитогорск прирос бюджетом

22.12.2021 14:04

ММК поздравил магнитогорских спортсменов с медалями «Игр ГТО»

22.12.2021 13:54

Челябинка получила редкую награду МВД

22.12.2021 13:15

Цифровое будущее Челябинской области: планы и инструменты

22.12.2021 12:50

Прокуратура наказала руководство школы Челябинска за выпавшего из окна ребенка

22.12.2021 12:49

Крупнейший музей Челябинской области обновил исторический максимум посещаемости

22.12.2021 12:42

В России начнут штрафовать за выброшенных на улицу питомцев

22.12.2021 12:26

В Челябинской области снегопады продолжатся и резко похолодает

22.12.2021 12:15

Разовая и вынужденная мера: челябинские дороги повсеместно обработают солью

22.12.2021 11:23

«Как Дима в театр ходил»: Новогодняя премьера Челябинского театра современного танца

22.12.2021 11:18

Алексей Текслер: Напоминаю, запрета на проведение утренников и присутствия на них родителей нет

22.12.2021 10:55

Водители жалуются на пробки в засыпанном снегом Челябинске

22.12.2021 10:55

Текслер: Необходимо наращивать темпы строительства жилья

22.12.2021 10:42

На трассе Москва-Челябинск в аварии с грузовиками погибли два человека

22.12.2021 10:40

Праздничная иллюминация Челябинска выдержала снегопад

22.12.2021 10:35

Челябинские власти сообщили об аварийном отключении светофоров на перекрестках

22.12.2021 10:22

Работник ММК создал лучший в России фотопортрет человека труда

22.12.2021 10:09

В Челябинске на улице Линейной обнаружена гигантская свалка строительного и бытового мусора

22.12.2021 09:55

Челябинск продолжает спасаться из снежного плена

22.12.2021 00:29

В среду в Челябинской области – снегопады и метели

22.12.2021 00:12

Анонсы событий и мероприятий на 22 декабря

21.12.2021 23:43

Экспорт легковых авто возрос на 42 %

21.12.2021 23:41

Дельта vs Омикрон: врач-инфекционист рассказал об отличиях вариантов вируса

21.12.2021 23:36

Стальные резервуары из гофрированной трубы: области применения и преимущества

21.12.2021 19:47

Актёры сериала «Молодёжка» открыли хоккейную коробку РМК в Челябинске

21.12.2021 19:08

Дед Мороз и Снегурочка напомнили водителям правила пересечения железнодорожных переездов на Южно-Уральской магистрали

21.12.2021 17:26

В Магнитогорске наградили лучших журналистов

21.12.2021 17:20

Специалист ГРЦ Макеева принял участие во Всероссийском космическом молодежном фестивале

21.12.2021 17:14

В 2022 году в Челябинской области сохранят действующие социальные обязательства и введут новые