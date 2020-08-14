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«Овощеворот» закладывает первый урожай

Фото: 
Мария Белова
Интервью
Сегодня, 11:18
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Автор: 
Владислав Тазиев

Выбор качественных продуктов питания всегда остается у потребителя на первом месте. Несколько месяцев назад экоактивисты и фермеры Челябинской области придумали, как обеспечивать жителей Челябинска свежими овощами круглый год. О первых итогах стартапа «Овощеворот» наш корреспондент беседует с экоактивистом, социальным предпринимателем Дмитрием Закарлюкиным.

- Дмитрий, в чем смысл «Овощеворота»? Как вы пришли к идее такой модели распространения вашей продукции?

- Всё началось с того, что в апреле этого года я почувствовал приближающийся коллапс мировой и отечественной экономики. По этой причине решил обеспечить свою семью продуктами хотя бы на год. Немного поразмыслив, я понял, что одному будет тяжеловато обрабатывать большой участок, и предложил скооперироваться ближайшим друзьям. Идея оказалось востребованной и для более широкого круга. Так всё и закрутилось.

Первоначально предполагалось, что мы сами будем выращивать овощи и картофель, взяв землю в аренду, но мы не успели зарегистрироваться как кооператив до посевной, что дало бы нам возможность получить субсидию. Но не успели. Тогда мы нашли фермера, которому делегировали производственные моменты, а юридически стали его агентами. Таким образом, каждый новый участник проекта просто выкупал у фермера часть урожая овощей, которые были уже заранее посажены.

- Так появился «Овощеворот»?

- «Овощеворот» – это случайное название. Оно было в шутку взято как логическая отсылка от другого моего проекта "Вещеворот". Но название прижилось и, похоже, надолго.

- С какими трудностями пришлось столкнуться, выросло ли у вас число сторонников?

- О том, что мы не реализовали первичную задумку, я уже рассказывал. Кроме того, мы неверно оценили мотивацию участников проекта. Реклама ничего не дала. Народ подключался больше из интереса или даже авантюры. Но со временем мы нащупали мотивы аудитории. Многие кооператоры оформляли контракты не на себя, а на своих пожилых родственников: бабушек, родителей или знакомых пенсионеров. Мы-то думали, что у большинства из этой категории есть свои дачи и им не актуально наше предложение, но на практике оказалось, что им больше хочется выращивать цветочки и помидорчики, а за остальным они ходят в магазин. Наше предложение оказалось выгодней и удобней магазинного. На сегодняшний день у нас заключено чуть более 100 контрактов, треть из них – это спонсорская поддержка ветеранов от общественного движения «Горожане».

Это, конечно, самый амбициозный контракт. Мы инициировали такую идею ко Дню Победы, чтобы обеспечить 30 ветеранов, участников военных действий продуктами, выращенными на земле, за которую они воевали. И "Горожане" нас поддержали.

- Скажите, пожалуйста, вы уже начали предоставлять продукцию покупателям? Если нет, то когда это планируется и как это будет организовано?

- Выдача продукции начнется с октября, после уборки урожая. Первым делом мы всё соберем и разместим в овощехранилище. Далее, каждую неделю, за день до выдачи мы будем формировать комплекты и развозить по локальным точкам. Человек может забрать продукцию самостоятельно или за небольшие деньги оформить доставку на дом.

Овощехранилище вместимостью до 8 тыс. тонн мы арендуем. Храним урожай при положительной температуре. Периодически овощи продуваются свежим воздухом и перебираются для того, чтобы исключить подгнивание.

- То есть за качество продукции вы отвечаете?

- Контроль качества – это один из главных для нас процессов. Дело в том, что наши базовые экологические ценности требуют от продуктов минимальной химической обработки. Наш фермер, конечно, на данный момент ведет традиционное земледелие, но мы стремимся к органическому, то есть без внесения химии. Таким образом, получаются продукты "советского" стандарта качества, в хорошем смысле этого слова. Весь урожай обязательно проходит лабораторный анализ.

- Планируете ли вы в дальнейшем расширять ассортимент «Овощеворота»?

- Мы точно планируем расширять ассортимент, но скорее всего не будем связываться с мясом. Рыба, молочка, яйца – все это будет. Фрукты, ягоды, орехи, зерновые, зелень и другие овощи – тоже будут. Дело в том, что мы (организаторы) – вегетарианцы и нам эмоционально сложно работать с мясом.

- Участвуют ли простые огородники в «Овощевороте»?

- Одной из веток развития «Овощеворота» стала работа с простыми огородниками. Гуляя по городу, мы увидели, как бабушки продают продукты своего маленького земледелия и поняли, что у садоводов есть излишки. Закупая продукцию этих садоводов, мы решаем сразу несколько проблем наращивания объема производства и помощи этим же бабушкам.

Новые кооператоры приходят к нам по сарафанному радио. Одни подключаются и приводят других. Рассказывают родственникам, соседям или в социальных сетях. В общем, люди сами находят нас.

Да, пока что мы работаем только в Челябинске, но в следующем сезоне планируем расширить географию проекта.

- Ну что ж, удачи вам. Мы будем следить за развитием вашего проекта.

 

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Автор: 
Владислав Тазиев
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