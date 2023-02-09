После землетрясения Россия первой протянула Турции руку помощи

В мире сразу же откликнулись на постигшее Турцию стихийное бедствие. Наш собственный корреспондент в Луганске Михаил Бондаренко встретился с турецким журналистом, общественным деятелем и политологом Окай Депрем, который прокомментировал масштабное природное бедствие.

– В Турции произошло самое страшнейшее землетрясение за полвека, а, может, и за век. Известно, что Россия уже направила помощь в зону бедствия…

– Россия оказалась одной из первых стран, направивших свою помощь Анкаре после этой масштабной катастрофы. Я считаю Россию одной из самых профессиональных стран в части предоставления помощи. Молниеносная и организованная переброска МЧС РФ в Турцию говорит сама за себя.

– Какое на данный момент число жертв?

– Официально на 8 февраля было более семи тысяч человек, а раненых почти 40 тысяч. Но о более точных цифрах говорить рано, есть предположение, что количество жертв будет идти десятки тысяч. Некоторые организации утверждают, что пострадавших может быть под сто тысяч.

– Известно, какие страны, кроме России, оказывают помощь?

– Да, это Греция , Польша, Израиль, Азербайджан. Самое активное участие принимают Азербайджан и Россия.

Несмотря на то, что Турция активно помогала Азербайджану в военной фазе его пограничного конфликта с Арменией, Ереван тоже прислал своих спасателей.

– Перед стихийными бедствиями все равны, они обнуляют конфликты, гасят рознь и заставляют людей жить с чистого листа, – пояснил позицию своей страны армянский актёр и режиссёр Сарик Андреасян.