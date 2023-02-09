09.02.2023
Челябинец вызвал эвакуатор, чтобы украсть машину
09.02.2023
В Челябинске «похоронщик» приторговывал контрафактным алкоголем
09.02.2023
В челябинской библиотеке отметят годовщину вывода войск из Афганистана
09.02.2023
Челябинцев приглашают признаться в любви к искусству
09.02.2023
Жительница Коркино спасает большого четвероногого добряка Мишутку с больной селезенкой
09.02.2023
В Златоусте полным ходом идет ремонт плотины на Айском водохранилище
После землетрясения Россия первой протянула Турции руку помощи
07.02.2023
Среди жертв землетрясения в Турции есть россиянка
25.10.2022
Граждане Италии считают, что их власти должны прекратить поддержку киевского нацистского режима
22.10.2022
Окай Депрем: Западные страны оказывают на Турцию колоссальное давление
27.09.2022
Окай Депрем: Запад готовит жёсткий ответ на референдумы
Челябинская область отмечает столетие гражданской авиации России
09.02.2023
Спасатели сняли пожилую жительницу Карталов с козырька балкона
09.02.2023
Приятного чаепития, дорогой солдат: чайная история Анастасии Симоновой и ее друзей
08.02.2023
Челябинск своих не бросает, потребности фронта – на первом плане
07.02.2023
В Челябинской области 107 классов закрыли на карантин по ОРВИ и гриппу
07.02.2023