В челябинском оперном есть хранители нот – нотные библиотекари

В нотной библиотеке Челябинского театра оперы и балета более 30 лет работает артистка оркестра, помощник концертмейстера группы вторых скрипок Ольга Пихтина. По сути она нотный библиотекарь. Она без труда может найти материал любого произведения и пристально следит за тем, чтобы каждая страница была на своем месте.

– Ольга Ильинична, вместе с вами в библиотеке трудится ваш супруг – Давид Борисович Лерман…

– Библиотекари в оперных театрах это, как правило, музыканты оркестра и в основном семейные пары. Я объясню почему. На библиотекаре лежит большая ответственность, и комфортнее работать с тем человеком, которому ты доверяешь. Кроме того, Давид Борисович много лет играл в нашем оркестре на скрипке и тоже был помощником концертмейстера.

– Расскажите, что входит в ваши обязанности?

– Библиотека работает не только для оркестра, а для всех творческих коллективов. При подготовке спектакля мы выдаем клавиры, партитуру, оркестровые и хоровые партии, обеспечиваем нотным материалом концертмейстеров, дирижеров, режиссеров и их помощников. И только после этого начинается творческий процесс.

– С репертуарными спектаклями все понятно. А если театр планирует новую постановку, где вы берете ноты?

– Например, когда мы готовились к премьере оперы Верди «Бал-маскарад», я достала старый комплект нот и все лето приводила его в порядок: убирала чужие пометки, смотрела партитуру и дописывала недостающие фрагменты. Это кропотливая работа. Сейчас, если в библиотеке нет каких-то нот, мы используем интернет, а раньше дирекции театров договаривались и обменивались материалами. Документы, подтверждающие это, я храню до сих пор.

– В связке с вами работает Елена Семеновна Павловская – заведующая копировальным бюро.

– Да, это для нас большая помощь. Я передаю ей материал, а она печатает, размножает. Затем я все проверяю, после чего либо сшиваю сама, либо отдаю на переплет. На каждый спектакль мы делаем несколько экземпляров партитур, учитывая пожелания дирижеров: кому-то важно, чтобы ноты были напечатаны крупно, кому-то наоборот.

– Есть ли в нашей библиотеке настоящий раритет?

– Есть! Мы храним ноты с самого основания театра, притом это рукописные экземпляры. Бывает, откроешь партитуры старых спектаклей, а там пометки первого дирижера – Исидора Аркадьевича Зака.

– У вас большой библиотечный фонд?

– Мы ведем каталог, и в нем 2054 наименования! Это 103 оперы, 70 балетов и другие вокальные и инструментальные произведения, включая короткие пьесы. Поскольку в последнее время театр дает не только спектакли, но и концерты, в библиотеке появилось много симфонической литературы – даже полок не хватает, приходится складывать в отдельные ящики. Часто удивляются тому, что я знаю, где лежит каждый листочек. Например, подходит дирижер и просит найти партитуру к какому-то спектаклю, а я прекрасно знаю, на каком стеллаже она лежит.

– Дело в продуманной системе хранения нот или в вашем опыте?

– Дело в том, что важен каждый листок, каждая партия, даже самая маленькая! Многие возмущаются, что Давид Борисович – человек строгий, а как иначе? Терять ничего нельзя, поэтому и отношение у артистов оркестра к партиям соответствующее, они знают им цену – это документ! С недавних пор даже запретили забирать домой ноты.

– Так вот почему в понедельник в театре часто можно встретить музыкантов оркестра, несмотря на то, что для них этот день – официальный выходной!

– Да-да! Ну и здесь можно заниматься в полную силу и не мешать соседям.

– Вам нравится эта работа?

– Вы знаете, по складу ума я математик, а ноты – это та же математика. Когда я только заступила на эту должность, мне так нравилось возиться с бумажками, все досконально проверять! Просто обожала! Со временем, конечно, все стало более привычным, но, тем не менее, я продолжаю любить то, чем я занимаюсь.