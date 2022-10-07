Владимир Богдановский о новой книге «Император Александр I на Урале»

В 1824 году, более двух веков назад, с инспекцией на Урале побывал российский император Александр I. Книгу о его поездке подготовил директор Государственного исторического музея Южного Урала Владимир Богдановский. В интервью корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» он рассказал о некоторых подробностях поездки Александра I, а именно – что делал император в уральских городах и какие изменения произошли благодаря этому путешествию.

– Владимир Иванович, расскажите, как и когда пришла идея сделать книгу, посвященную путешествию Александра I по Уралу?

– В 2021 году, во время подготовки выставки об Александре I совместно с Музеями Московского Кремля мы вели в музее параллельную работу над экспозицией о путешествии императора по Уралу и его связи с развитием горного дела в нашем регионе. Генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Юрьевна Гагарина, подводя итог нашей совместной работы, отметила: «Всем известно, что Александр I был на Урале, но единого труда об этом нет. Потому что все, кто мог написать о нем, территориально находятся не здесь. Соберите материалы вместе и сделайте книгу об этом». Так возникла идея выпустить иллюстрированный сборник статей о поездке Александра I с инспекцией по уральским городам. В книге есть материалы не только о тех или иных подробностях путешествия императора – например, с каким восторгом и благоговением встречал его народ, как велась подготовка к приезду царской особы на местах, – но и содержатся факты о его причастности к дальнейшему развитию уральской промышленности, например, к созданию Златоустовской оружейной фабрики. Необходимо особо подчеркнуть целенаправленность поездки Александра I: это была именно инспекция уральской промышленности, а не праздное путешествие по горному Уралу, изобилующему живописнейшими пейзажами тянущихся вдоль рек, лесов и долин высоких хребтов. Императору важно было увидеть, как работает учрежденная им фабрика по производству оружия, получившего мировую известность своей уникальностью и секретами изготовления, в каких условиях живут и трудятся приехавшие сюда немецкие мастера оружейного дела. Он даже посетил несколько домов и вкушал в них пищу, коими остался совершенно доволен.

– Какой вклад внес Александр I в развитие в развитие уральских фабрик и заводов?

– Вклад Александра I в развитие Урала неоценим. Он продолжил дело Петра I и своего отца Павла I. Долгое время демидовские заводы стояли заброшенными и не работали. А ведь в производстве металла и оружия государство нуждается всегда. Павел I в период своего правления активно начал восстанавливать все то, что было создано и налажено при Петре I, и заводы вновь стали развиваться. Но убийство Павла I приостановило взлет России в целом и уральской промышленности, в частности. Приход к власти Александра I открыл новую эпоху в истории России. Он продолжил дело своих предшественников по развитию государства в разных отраслях, в частности, в промышленности, начав восстановление заводов и налаживание производств на них. Императором были запланированы две поездки по Уралу. Одну он совершил в 1824 году, побывав в наших краях, в следующем году запланировал отправиться в Сибирь. Из всех императоров Александр I единственный, кто доехал до Урала.

– В чем уникальность данной книги? Здесь собрана вся информация о путешествии Александра I по Уралу?

– Все материалы в книге собраны из разных источников 19 века. Здесь и биография императора из пятитомника, и отчеты губернаторов о встрече с Александром I, которые долгое время были в закрытом доступе, и записки лейб-хирурга Д. К. Тарасова, сопровождавшего императора на протяжении всей поездки. Тексты представляют интерес еще и тем, что опубликованы в оригинальном виде, без стилистической правки, и поэтому несут в себе дух того времени. Читая их, переносишься на два века назад и погружаешься в атмосферу прошлого. К слову, в самом Челябинске император не был. Он лишь проехал мимо, следуя по проложенному маршруту из деревни Долгой в Тюбук и Сысерть. А о так называемой Челябе – всего две строчки. Это можно объяснить тем, что в нашем городе в то время не было основательных, каменных зданий, и императору просто-напросто негде было расположиться. Да, можно вспомнить случаи, когда Александр I задерживался где-то на более продолжительное время, чем планировал изначально. Например, в Екатеринбурге. Но этому, я думаю, есть объяснение: Екатеринбург по сравнению с провинциальным Челябинском был уже по тем временам настоящим, основательным, развитым городом. И Александр I во время своего визита туда интересовался не только промышленностью, но и другими вопросами, например кадровыми. В своих воспоминаниях лейб-хирург Д. К. Тарасов рассказывает о беседе Александра I с Григорием Зотовым, бывшим заводским мастером, более 20 лет управлявшим Верх-Исетским заводом. Государь весьма много расспрашивал его о состоянии дел и имеющихся проблемах. Александр I вообще интересовался различными отраслями промышленности. Так, в Сатке его привлекло производство снарядов. Круг интересов Александра I, связанных с промышленностью, и его беседы о технологиях производств, которые он вел с рабочими предприятий, в очередной раз свидетельствуют о том, что он находился не в праздном путешествии с целью отдыха и осмотра новых красивых мест, а с инспекцией уральских производств для дальнейшего их развития. И чем дольше он пребывал на Урале, тем больше понимал, что нужно много трудиться на благо Российского государства.

– Иллюстрации в книге подобраны идеально: здесь и фотографии атмосферных пейзажей, и картины, и карты. Возникали ли сложности при поиске и создании нужных изображений?

– Фотографии в книге современные, но они подобраны так, словно сделаны в те далекие времена. На них нет ничего, что принадлежит сегодняшнему дню, – проводов высоковольтных линий, автомобилей и так далее. Мы хотели, чтобы читатель был полностью погружен в то время. При подборе фотографий я был уверен, что из огромного их количества непременно найду нужное, но каждый раз возникали те или иные сложности, связанные с особенностями наших дней. То были видны следы колес автомобиля, то еще какие-то детали современности. А ведь Александр I путешествовал по Уралу в коляске, запряженной лошадьми! И при подборе иллюстраций всегда нужно было это учитывать. Сама комфортность поездки в 19 веке разительно отличается от века нашего. Даже если на мотоцикле проехать сейчас по маршруту императора, то все перед глазами будет трястись. А представьте себе, каково было ехать двести лет назад в осеннюю погоду по брусчатке или вообще по бездорожью! Коляски застревали в грязи и снегу. Однако фотографии, соответствующие духу того времени и подходящие к тематике книги, были успешно найдены, а значит, задача по их подбору успешно выполнена. Замечательно, что многие фотографы «Каменного пояса» увлеченно снимают природу Урала.

– Какие интересные ситуации происходили с Александром I на Урале?

– Определенную часть своей жизни Александр I провел в Европе, где бывал на различных мероприятиях и привык к торжественным встречам в красивой обстановке, на которых его окружали люди определенного сословия, нарядно одетые. На Урале же император столкнулся с разными ситуациями, порой неприятно неожиданными, и увидел бедность и неустроенность жизни простых людей. Так, на привале ему встретились конвоируемые арестанты в грязи и с маленькими детьми. Этот эпизод произвел на Александра I большое впечатление. Он убедился, что необходимо укреплять и развивать производство, что повлияет на повышение уровня жизни простых людей.

На территории современной Челябинской области император посетил заводы и золотой прииск в районе Миасского завода, лично накопав 22 пуда песка, в результате обработки которого было получено чистое золото.

С визитом Александра I на золотой прииск связана интересная история о золотом самородке. По воспоминаниям современников, этот самородок весом 8 фунтов был найден непосредственно рядом с царем. Возможно, расчет был на то, что его найдет сам Александр I, но это сделал простой рабочий. А самородок был преподнесен императору горным начальником Татариновым в качестве памятного подарка и в дальнейшем служил пресс-папье в его рабочем кабинете. В знак монаршего благоволения и в память о поездке император изволил наградить мастеровых, вручив им по 500 рублей.

В Златоусте государь осмотрел производство и, наградив многих оружейных мастеров за поднесенное оружие, посетил также их дома, где откушал приготовленный женою мастера Гелмига обед и щедро наградил хозяев. В Сатке Александр I посетил все производственные цеха, где встречался и беседовал с людьми. Интересно, что рядом с императором оказывались простые люди, которые описывали довольно непарадные ситуации. Имея на руках документальные источники от представителей разных сословий, интересно отметить, что один и тот же эпизод мог описываться по-разному, в зависимости от автора документа. Например, главный редактор «Отечественных записок» П. П. Свиньин описывал поездку императора помпезно, красиво. И взять другую сторону – воспоминания писаря, обращавшего внимание на совсем другие вещи. То есть одно и то же могло быть представлено по-разному. Со временем акценты смещаются, и таким образом можно проследить, как менялось отношение к императору после его ухода.

– Сейчас есть только одна такая книга о рабочем путешествии Александра I по Уралу. Где с ней смогут ознакомиться южноуральцы?

– Эта книга – пилотная. Ей предстоит выдержать оценку строгого наставника – Елены Юрьевны Гагариной. Я могу сказать, что мне мои книги нравятся далеко не всегда. Но здесь, я считаю, все задуманное получилось, все задачи решены! При подготовке книги хотелось, чтобы ее можно было преподнести в качестве подарка, поэтому в типографии некоторые страницы будут отпечатаны с позолотой, тем самым подчеркивая особый статус российского самодержца. Надеюсь, что в дальнейшем книги об императоре будут доступны в школах, вузах и библиотеках, как это случилось с изданными у нас местными энциклопедиями.