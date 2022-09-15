«За нами будущее ЗМЗ!»

Старший мастер стана «750» Максим Шовкань – победитель акции «Приведи друга», проводимой в ООО «ЗМЗ» с целью привлечения на предприятие востребованных кадров.

Шесть специалистов различного профиля, приглашенных металлургом, пополнили его бригаду и успешно выполняют производственное задание. Сегодня рассказ о работнике предприятия.

- Максим Сергеевич, почему в свое время Вы пришли именно на ЗМЗ?

- Металлургический завод – крупное предприятие, здесь многие трудятся целыми семьями. Моя мама Елена Анатольевна проработала порядка 10 лет в ЭСПЦ №1 машинистом крана. Родители моей супруги Светланы – Наталья Леонидовна и Сергей Петрович – работают операторами поста управления стана «750» уже более 40 лет. Вот и мы со Светой в 2003 году последовали их примеру и пришли на завод – я оператором поста управления стана «750», а она – контролером ОТК. Сейчас она трудится инженером в производственном управлении.

- Да, семейную династию вы, несомненно, продолжили. Расскажите, как складывался ваш трудовой путь.

- Благодаря грамотным наставникам, а учили меня операторы Константин Лысенков, Сергей Дунаев и мастер Петр Подъяпольский, я освоил профессию оператора поста управления стана. Кроме того, полностью разобрался в работе стана, обучился и другим специальностям – стропальщик, посадчик, резчик, оператор на выдаче, уборщик горячего металла.

В 2007 году меня перевели оператором на стан «1150», а в 2009 году назначили мастером. Спустя пять лет я стал старшим мастером стана «750».

Параллельно, без отрыва от производственной деятельности, повышал уровень образования: в 2009 году окончил металлургический техникум, затем стал участником программы целевого обучения, и в 2021 году получил диплом о высшем образовании ЗФ ЮУрГУ по направлению «Общий курс черной металлургии». Учиться решил сам, без агитации руководства. Считаю, что профессиональная подготовка, полученная в специализированном вузе, является необходимым фундаментом для успешной работы в условиях проводимой на предприятии технической модернизации.

- Возглавлять один из важнейших участков цеха – работа ответственная. Какие задачи Вы ежедневно решаете со своим коллективом?

- Основная моя обязанность – организация проката металла. В двух моих бригадах 74 человека: операторы, вальцовщики, нагревальщики, уборщики, резчики, машинисты кранов. Выстроить работу коллектива и вовремя выполнить производственный план – главная ежесменная задача. Также я занимаюсь хозяйственной деятельностью, частично решаю вопросы, касающиеся бухгалтерии – списание, получение, заказы материалов.

На нашем стане мы производим катаную заготовку для последующего проката на станах «400», «280», а также выпускаем прокат круглых профилей. Марочный сортамент стана также достаточно широк – от простых до высоколегированных сталей и сплавов ответственного назначения. Абсолютно все задачи важны для выполнения, ведь наши потребители – предприятия авиационной, космической промышленности, машиностроения, атомной энергетики, немалую часть составляют гособоронзаказы.

Кроме текущей деятельности занимаемся освоением производства новых видов продукции. Так, в 2014 году освоили производство круглых профилей диаметром от 90 до 145 мм. Сейчас работаем в рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. В настоящее время на предприятии выполняются НИОКР по разработке и освоению технологии производства аустенитной немагнитной коррозионностойкой стали типа STABALLOY AG17 для изготовления тяжелых бурильных труб, широко применяемых в нефтедобывающей отрасли. Наши специалисты назвали ее ЗИ135. 2 сентября мы успешно произвели на стане пробный прокат стали новой марки в круглую заготовку сечением 155 мм под последующий передел на молотах.

- Расскажите об акции «Приведи друга». Почему решили принять участие?

- Участвовал не ради премии. Нужны были люди, чтобы укомплектовать бригаду. Рассказывал друзьям, знакомым о том, что наше предприятие развивается, запущена программа технической модернизации, заработная плата достойная – средний уровень по региону, ежегодно проводится ее индексация, и на производство требуются специалисты узкого профиля. Кроме того, наш завод является уникальным среди предприятий черной металлургии, так как здесь производятся эксклюзивные дорогостоящие виды продукции.

Заинтересовались шесть человек, осмотрелись, поработали, отметили для себя преимущества, которые может дать ЗМЗ, а также стабильность нашего предприятия и остались на заводе. Я рад, что в моей команде теперь работают: оператор поста управления Антон Бойков, нагревальщики Артем Сапрыкин и Владислав Макаренко, резчики Максим Клюкин и Азат Харин, уборщик горячего металла Никита Михляев. Команда полностью сформирована!

- Максим Сергеевич, по долгу службы Вам приходится много времени уделять работе. Но расскажите немного о Вашей обычной жизни и тех, кто рядом.

- О супруге Светлане я уже рассказывал. Воспитываем двойняшек Машу и Дашу, девочкам сейчас шесть, очень активные, интересуются всем, в том числе и тем, где работают мама и папа, а мы им рассказываем. Кто знает, возможно, в будущем они продолжат нашу металлургическую династию.

ДЛЯ СПРАВКИ