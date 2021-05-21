Златоустовская «Динамо-Уралочка» - один из флагманов южноуральского спорта

Златоустовская «Динамо-Уралочка» из сезона в сезон бьется за медали чемпионата России по водному поло, а также регулярно представляет Челябинскую область в Еврокубках. В минувшем сезоне «Уралочка» взяла «бронзу» на внутренней арене и билась в «Финале четырех» ватерпольной Евролиги. Об итогах сезона, а также планах на будущее агентству «Урал-пресс-информ» рассказали главный тренер ВК «Динамо-Уралочка» Михаил Накоряков и директор клуба Святослав Накоряков.

- Михаил Николаевич, подведите итоги прошедшего сезона. Со всеми ли задачами справились спортсменки?

- Считаю, большую часть сезона мы провели на достойном уровне. Хорошо играли в регулярном чемпионате. Но в концовке нас подкосила эпидемия. К решающим играм заболели три основных игрока. Немного удивила и федерация, которая приняла решение проводить в «Финале четверых» не по два матча, а по одному. К сожалению, в полуфинале уступили команде, которую в регулярном чемпионате опередили на 11 очков. Но, повторюсь, из-за болезни девчонки подошли к играм не в самой лучшей форме. Затем сразу после «Финала четырех» на внутренней арене мы отправились на Финал Евролиги в Венгрию. Здесь, считаю, нам немного не повезло, что мы играли свой полуфинал вторыми. К тому времени уже одна венгерская команда проиграла греческому «Олимпиакосу» и не прошла в финал. Это сказалось на нашей игре против ««Дунайвароша». В концовке, при счете 12:10 в нашу пользу судьи сделали свое дело. Ну а за третье место мы играли против лучшей, считаю, команды Европы. Но и там свое слово сказали судьи.

- Силы были неравны? Вам не показалось, что наши спортсменки играли в водное поло, а соперницы в дзюдо?

- Удаляли в основном наших девчонок. Если говорить о сезоне в целом, команде можно поставить твердую четверку. Конечно, мы хотели побороться за золотые медали. Но девчонки растут в своем мастерстве, это заметно и очевидно. Не случайно сразу шесть человек из «Уралочки» сейчас на сборах в составе национальной сборной готовятся к Олимпийским играм. Хотелось бы сказать спасибо правительству Челябинской области и региональному министерству спорта за то, что руководители поддерживали нас в течение сезона, приезжали на наши матчи. Мы чувствуем эту поддержку. Благодаря ей с уверенностью могу сказать, что такого, как бывало в прошлые годы, когда мы теряли многих игроков, уже не будет. Думаю, мы сможем сохранить костяк команды и в следующем сезоне побороться за самые высокие места. Кстати, и сами наши ведущие игроки не хотят уходить, отмечая, что «Уралочка» - это их дом. Такое отношение очень приятно и меня как главного тренера, несомненно, радует.

- Вопрос к директору АНО ВК «Динамо-Уралочка» Святославу Накорякову. «Бронза» - хорошо. Но хотелось большего?

- Тут дело даже не в серебряных или бронзовых медалях. Лично я оцениваю минувший сезон неоднозначно. Мы здорово играли вплоть до «Финалов четырех». Это был, наверное, лучший сезон. Мы обыгрывали и чемпионов, не было проблем в играх с Москвой. Дома мы с ними сыграли 17:7. В общем, до «Финалов четырех» сезон шел к тому, что будут медали либо максимальной величины, либо вторые по значимости. Но, к сожалению, в самих финалах немного не хватило. Все-таки такие игры — это другой настрой, другая ответственность. И мы, я считаю, не справились с этим делом. Что касается медалей, «бронза» - небольшая приятность нашего сезона, но, конечно, хотелось чего-то большего. Задача на следующий сезон — пройти в главные финалы и более собранно подойти к решающим играм. Бороться за «золото».

- Что для этого нужно?

- Для этого нужно сохранить нынешний состав. Сохранить лидеров, игроков сборной. Раньше «Уралочке» это удавалось не всегда.

- Как обстоят дела сейчас? Насколько знаю, ситуация стабилизировалась и команда уже не будет терять игроков, как это происходило прежде?

- На самом деле, да, ситуация стабилизировалась. Спасибо правительству и министерству спорта Челябинской области. Мы к концу минувшего сезона стали полноценным клубом, то есть не просто при спортивный школе, а самостоятельной единицей. Соответственно, нам теперь проще заключать контракты с игроками. Приоткрою небольшой секрет, забегу вперед — я уже переговорил с 2/3 наших игроков, и мы продлили контракты. Весь костяк, всех лидеров мы сохраним. Это в первую очередь игроки сборной. Вообще, девчонки сами в шоке от прошедших финалов. Все расстроены, что не получилось сыграть лучше. Мы все немного подавлены, но будем выбираться из этого. Поговорили, проанализировали, что получилось, что не получилось. Будем очень серьезно настраиваться на следующий сезон. Сейчас игроки разъехались в сборные. Я всем пожелал удачи либо в главной команде, либо в молодежке. Кстати, главный тренер национальной команды Александр Гайдуков пригласил к себе в штаб наставника нашего коллектива Михаила Николаевича Накорякова. И сейчас у них проходят сборы в Туапсе.

- Чего, на ваш взгляд, не хватило в «Финале четырех» Евролиги, чтобы зацепиться за медали?

- На мой взгляд, нам изначально было проще побороться за «золото», чем за бронзу. Венгерский УВСЕ, это, по сути, команда хозяев. Они были самыми сильными из четверки. Но «Олимпиакос» у них выиграл. Хотя мне и тренерскому штабу казалось, что с «Олимпиакосом» нам был бы попроще. Надо было выигрывать у «Дунайвароша». К сожалению, уступили по пенальти. Сделаем работу над ошибками, будем работать. Если говорить, чего не хватило именно в Евролиге, то, наверное, немного не хватило опыта. Здорово играл костяк команды, основные игроки, человек 7 плюс вратарь. Сборники, кандидаты в сборную, сыграли хорошо. Но скамейка немного подвела. Провал в защите случился, когда дали передохнуть лидерам. Два подряд «Финала четырех» играть – это очень серьезная нагрузка. И эмоционально, и физически. Хотя полуфинальная игра с «Дунайварошем» была, на мой взгляд, наша.

- А если говорить по персоналиям, кого бы выделили в первую очередь? Кто весь сезон провел ровно и на топовом уровне?

- Ну Эльвина Каримова, наш капитан, ниже определенного уровня не опускается. Конечно, у нее есть фантастические игры, есть чуть хуже. Но она всегда бьется до последнего. Маша Берснева тоже основной кандидат в национальную сборную. Она также не опускается ниже своего уровня. Но лично мне кажется, возможно, ей не хватило немного эмоционального позитивного всплеска на этих финалах. Евгения Головина, наш вратарь, сыграла хорошо. На мой взгляд, Женя сегодня, как минимум, второй вратарь национальной сборной. Этот человек играет на высоком уровне. Женя в минувшем сезоне показала себя очень хорошо. С «Дунайварошем» два пенальти отразила, сделала свою работу. Каримова и Берснева процентов на 70 должны быть в сборной.

- По вашим ощущениям, сколько человек из состава «Уралочки» могут попасть в итоговую заявку национальной сборной на Олимпийские игры?

- Вообще у нас кандидатов на сегодня уехало 6 человек. Все они сейчас на сборах с национальной командой. Я разговаривал с Александром Гайдуковым по поводу наших девчонок. Он сказал, что, если никаких форс-мажоров не будет, процентов на 70 в сборной окажутся Берснева и Каримова. Но сейчас на сборе в Туапсе формируется состав. Потом перед Мировой лигой еще один сбор. И там уже будет состав, приближенный к олимпийскому. Вообще, как сказал Гайдуков, каждый кандидат может попасть в сборную. Я девчонкам, перед тем, как они отправились на сборы, сказал, что они должны показать все, что в их силах, чтобы поехать на Олимпиаду.

- Правительство Челябинской области, насколько я знаю, оказывает большую поддержку команде. Почетным президентом является первый вице-губернатор региона Ирина Альфредовна Гехт, на играх регулярно бывает губернатор Алексей Леонидович Текслер. Насколько это психологически помогает команде?

- Безусловно, это только положительные моменты. Скажу, что на всех матчах, на которых присутствовал и губернатор, и наш почетный президент Ирина Альфредовна, мы показывали отличную игру. При губернаторе, например, играли с Москвой. Казалось, что это какой-то второй состав. Мы выиграли 17:7. Девчонок это как-то мотивирует, они хотят показать себя. С «Кинефом» на трибунах тоже была Ирина Альфредовна и мы очень радовались, что, наконец, смогли пройти эту команду. Пусть и в Еврокубках. Большую поддержку нам оказывают вице-губернатор Вадим Михайлович Евдокимов, региональное министерство спорта и министр Максим Анатольевич Соколов.

- «Уралочка» сегодня единственная команда Челябинской области, которая не только регулярно берет медали чемпионата страны на высшем уровне, но и играет в Еврокубках. Какие чувства это вызывает?

- Мы, наш клуб, уважаем каждый спортивный коллектив Челябинской области, болеем за всех. Стараемся со всеми дружить. Мы понимаем, что представляем Челябинскую область в мире, на европейской арене. Поэтому стараемся выжать из себя максимум. Конечно, при этом испытываем гордость.

- Наша ватерпольная команда еще и ведет активную внеспортивную деятельность. Тут и мероприятия на 9 мая, и День культуры. Как удается это совмещать и как к этому относятся сами девочки?

- Мы стремимся быть современной командой. Какие-то неординарные вещи интересуют публику, болельщиков. И мы стараемся таким образом привлекать внимание к водному поло. Девочки положительно реагируют. Вот недавно побывали в гостях в лётном училище, поиграли в баскетбол с местными ребятами. Получили удовольствие, положительные эмоции. Даже несмотря на то, что приехали с тяжелых игр и в не самом хорошем настроении. Наоборот, такие вещи девочек даже взбодрили. Наш главный тренер Михаил Николаевич для этого много делает. Замдиректора Наталья Константиновна Потапова тоже творческий человек. Помогает нам выходить на новый уровень в популяризации водного поло. Такие поездки и вещи нужны для имиджа. Да и просто для психологии девчонок, чтобы они отвлекались от игр.

- Рассматриваете ли на будущий сезон возможность проведения домашних игр не только в Златоусте, но и в Челябинске?

- Да, такое желание есть. Мы рассматриваем такой вариант. Сергей Борисович Филиппов, директор бассейна «Строитель», всегда на эти предложения реагирует положительно. Если бы «Финал четырех» отдали нам, возможно, это было бы и в Челябинске. Как вы знаете, Кубок губернатора по водному поло мы стараемся делать либо только в Челябинске, либо и в Челябинске, и в Златоусте. Люди начинают понимать, что такое водное поло, приходят на игры. Челябинск — город-миллионник, основной город нашей области. В следующим сезоне, может, будем планировать календарь так, чтобы какие-то мероприятия по водному поло проводить в Челябинске.

- Вы упомянули Кубок губернатора. В прошлом году из-за пандемии он не состоялся. Но до этого успешно проводился на протяжении трех лет. Есть ли желание его возобновить?

- Мы будем об этом разговаривать с нашими областными руководителями. Вообще, хотелось бы перед началом сезона провести Кубок губернатора. Ориентировочно в сентябре. Посмотрим, насколько это будет возможно по эпидемиологической и финансовой ситуации. Для нас это в любом случае еще и опыт, потому что приезжают серьезные команды из Голландии, Японии и Китая. Они понимают, что в Челябинской области очень серьезный уровень проведения соревнований. Сам турнир важен с точки зрения популяризации водного поло. Так что, будем надеяться, турнир возобновится.