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Быть достойными жителей Донбасса, своих предков и своей истории

За 4 месяца с момента начала СВО все большее количество думающего населения в мире приходит к осознанию того, что мир уже никогда не будет прежним. Все эти Ля-марэ, фуагра, устрицы и прочие прелести буржуазной беззаботно-обывательской европейской жизни, которые так активно «пиарят» представители российской несистемной либеральной оппозиции, постепенно становятся неактуальными. И уже даже в российском политическом классе присутствуют признаки осознания того, что необходимо изменять существующую систему управления просто в силу того, что необходимо выживать в этом бурно изменяющемся мире.

Однако направления изменений пока не совсем ясны. Да, многие понимают, что необходимо снижать административную и бюрократическую нагрузку при принятии тех или иных управленческих решений. Ведь уже многие сталкивались с проблемами доставки гуманитарной помощи к зоне боевых действий и волокитой на таможне. Между тем, в российском медиа пространстве отмечается, что общество все еще живет «на расслабоне», не осознавая серьезности происходящих сейчас в мире изменений и необходимости скорейшей внутренней мобилизации. 

Вызывает огорчение, что за всеми этими рассуждениями о необходимости экстренного проведения управленческих реформ и наполнения российской политики смыслами, мало кто задумывается о том, что в российское политическое общество вольется значительная часть населения из освобожденных областей Украины. А что же это за население? Нашим политическим элитам и всему российскому обществу необходимо отдавать себе отчет, что это население в значительной степени более политически активное, более пассионарное, чем в самой России. Это обусловлено тем, что эти люди, которые с 1991 года, а особенно после первого Майдана 2004 года, были вынуждены активно защищать свое русское имя, свое право говорить на русском языке, свое право иметь русское самосознание. Эти люди жили практически каждый день с осознанием возможности быть избитыми или даже убитым нацистами, либо СБУ. Причем эта опасность особенно резко усилилась после госпереворота 2014 года. Ведь одно дело выходить на Бессмертный полк с портретом своего деда, с георгиевской ленточкой и красным знаменем в сытой, безопасной Москве или в Грозном, и совсем другое дело в Киеве или Львове, где необходимо быть готовым дать силовой отпор беснующимся неонацистам или на следующий день встретить на пороге дома агентов СБУ и давать показания по делу об измене Украине или пособничеству «стране агрессору- России». Кроме того, эти люди привыкли наряду с отстаиванием своего русского самосознания столь же стойко и уверенно защищать свою Православную веру. Случаи издевательства над священниками канонической УПЦ МП, а также её прихожанами и погромы этих храмов на сегодняшний день стали настолько системными, что стали обыденными новостными поводами, и уже не вызывают такого же эмоционального возмущения в общественном сознании, как нападения на прихожан Аль-Аксы, например. 

В России последнее время в СМИ очень много эфирного времени уделяется истории становления и захвата власти на Украине последователями галицийского хуторянского национализма. Российское общество уже, наверное, хорошо изучило, освоило основные этапы становления современного рогулизма у власти на Украине, с этими «кто не скачет, тот москаль», «москаляку на гиляку» и прочее. Но ошибочно думать, что Украина после 1991 года состояла только из вот таких Тягнибоков, Ницой и Фарион. Была другая Украина, Украина Бузины, Калашникова, Толочко.  На Украине в девяностые-нулевые года было достаточно много здоровых сил, не желавших и сильно противящихся становлению галицийского национализма. Они не были настолько медийными, как галичане, у них не было административной поддержки, как у западенцев, но они были реальной силой, силой, с которой государство Украина до недавнего времени вынуждена была считаться. Необходимо отметить, что особенность политического устройства Украины до 2014 года была такова, что было по факту две Украины. Условно пророссийский Юго-Восток и условно прозападный Запад.

И очень многие болезненные для общества вопросы на Украине решались с оглядкой на гражданское общество, которое на Украине всегда обладало достаточно высоким мобилизационным потенциалом. Народ на Украине, как с запада, так и с юго-востока не боялся выходить на площади и отстаивать свои права в противостояниях как с политическими оппонентами, так и с милицией. И украинская власть была вынуждена считаться с мнением общества, лавировать между этими двумя полярными половинами. Достаточно посмотреть на электоральные карты выборов, чтобы понять, что существование двух примерно одинаковых по составу Украин это была объективная реальность. И условно пророссийская Украина, несмотря на административное и силовое давление, оставалась стойкой и твердой в своей позиции сохранить свое имя, культуру, веру. В России мало кто знает, что западенцы еще задолго до первого майдана устраивали «поезда дружбы» на юго-восток, учить там неполноценных граждан тому, как правильно любить Украину. Надо отдать должное, на юго-востоке их зачастую встречали соответствующим образом, что иногда даже милиции уже приходилось защищать западенских визитеров. При этом необходимо понимать, что в украинском обществе последовательно навязывалась мысль, что якобы представители юго-востока Украины неполноценны. В частности, в книге Л.Д Кучмы «Украина не Россия» (2003 год) был озвучен тезис, что единство Украины обеспечивается промышленным Донбассом и интеллектуальной элитой Украины, львовянами. То есть работники таких наукоемких предприятий на юго-востоке, как например Южмаш, априори не признавались интеллектуальной элитой. А вот западенские писатели разных «дум», безусловно, были назначены элитой. 

Самое интересное еще и то, что в украинском обществе на ранних этапах независимости было даже разделение на патриотов и нациков. Украинские патриоты выступали за сохранение партнерских и дружеских отношений с Россией и за углубление интеграции при сохранении собственного суверенитета по примеру Белоруссии. В то время как нациков воспринимали как необразованных, оголтелых быдло-хуторян. Многие на Украине вполне серьезно воспринимали заявленную поначалу идею Кучмы о необходимости построить такую альтернативную России Украину, в которой даже русским жилось бы более комфортно, чем русским в самой России. Кстати, и в России некоторые вполне серьезно воспринимали эту идею Кучмы. Достаточно много граждан из России переехали на ПМЖ на Украину. Поэтому нет ничего удивительного, что пророссийски настроенное население на Украине ожидало от России более плотного взаимодействия с ними на уровне горизонтальной общественной дипломатии. Ведь они видели, что их западенские оппоненты активно поддерживаются, финансируются западными фондами и курируются условно демократическими западными НКО. Но российская власть была глуха и слепа к проблемам симпатизирующего ей населения Украины. Все взаимодействие с гражданским обществом Украины свелось к уровню балалаечно-блинной развлекухи. А между двумя странами свелось к контактам на высшем уровне для решения бизнес-задач между олигархами, бандитами и между шоубизом. Мне неоднократно приходилось слышать упреки в адрес России со стороны участников событий в Северодонецке, что Россия в 2004 году после первого майдана не поддержала их съезд. Но мы понимаем, что Россия тогда стремилась не подвергать сомнению юридическую законность развала СССР. Но даже после первого майдана, ориентированное на Россию общество Украины оставалось все еще достаточно сильным и политически активным. Оно было реальной политической силой, несмотря на начавшуюся при Ющенко форсированную тотальную украинизацию и европеизацию Украины. Потом произошел второй майдан, Крымская весна и уже тотальная зачистка на Украине всего политического поля и гражданского общества от ЛОМов с альтернативной украинству точкой зрения.

После начала СВО многие авторы телеграмм-каналов внезапно обнаружили и удивились тому, что оказывается многие лидеры запрещенного в России «Азова» (запрещенная в РФ террористическая организация), герои обороны того же Мариуполя в своем прошлом активно выступали с прорусских (как Волына) или проевразийских (как Билецкий) позиций. А почему так получилось? А это результат отсутствия работы с украинским гражданским обществом со стороны тех организаций и ведомств России, которые были ответственными за это взаимодействие. По какой причине они не брали под свое крыло молодых, талантливых, пассионарных, амбициозных прорусских граждан Украины? Из страха, что в итоге они смогут составить лично им конкуренцию за места в российском госаппарате или потому что «играть на баяне» проще? Остается только предполагать. Можно за многое упрекать Лужкова, но вот то, что в 2014 году состоялась Крымская весна, это отчасти результат и его активной работы с гражданским обществом полуострова. Посмею также предположить, что при реализации лужковского подхода в работе со всем гражданским обществом Украины это позволило бы нам избежать наступления тех драматических событий, которые приходится расхлёбывать сейчас. 

Невнятная позиция России по поводу видения своего собственного будущего вектора развития и, как следствие, формата взаимодействия с Украиной, также привело к тому, что пророссийская, или даже вернее сказать, прорусская часть украинского общества отвернулась от России. Ведь тот же «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация) о сформировался именно на территории лояльного России юго-востоке Украины, в русском Харькове. Сейчас с уверенностью можно констатировать, что беспрецедентная ненависть и жестокость тех же азовцев, вызвана не столько их глубинным украинством, западничеством как таковым, не их борьбой за так называемое европейское будущее с «кружевными трусиками». А обусловлено их острой горькой обидой, разочарованием в России за её многолетнее игнорирование молодых, пассионарных пророссийских личностей на территории братского государства. Люди, которые жили идеей важности единства трех русских государств, на протяжении многих лет видели только то, что они не нужны России и даже безразличны ей. А в это же самое время наши западные «партнеры» не боялись находить, взращивать ярких, пассионарных граждан Украины и активно обращать их в свою идеологию. И в итоге получилось так, что наиболее пассионарные по своему духу отдельные граждане Украины, которые в прошлом симпатизировали России, нашли реализацию своей пассионарности в прозападной повестке и оказались наиболее идейными, ярыми борцами против России и русского мира. Безусловно, не все. Многие переехали в Россию (среди них тоже достаточно часто слышал упреки, что они оказались не нужны, что их бросили). Также есть люди, которые «залегли на дно», притаились и вполне искренне ожидают прихода российской армии. 

Сейчас наша главная задача заключается в том, чтобы не обмануть не только их ожиданий от России, но и своих собственных. При этом надо понимать, что по достижении целей СВО жители освобожденных территорий вольются в российское общество. Вольются в российское общество те, кто не боялся смерти от рук нациков, СБУшников, кто пережил бомбардировки и обстрелы. Наивно полагать, что такие люди испугаются росгвардии или полиции. И если в самой России за время проведения СВО не наметятся тренды к позитивной трансформации системы госуправления, то эти люди станут более грозной оппонирующей властям силой, чем сейчас тот же Азов (запрещенная в РФ террористическая организация) является для Киева. Они уже с оружием в руках, в окопах и под бомбежками отстояли свое право быть русскими и жить в большой России. И они вполне способны требовать от общества так называемых хомячков, креаклов и испугавшихся патриотов, оказавшихся гражданами России лишь по факту своего рождения, прислушиваться к чаяниям простого народа. Умалчивание проблем, связанных с отсутствием системной, грамотной работы с гражданским обществом как внутри самой России, так и с так называемыми соотечественниками, проживающими за рубежом, уже сейчас демонстрируют нам свои печальные итоги. А любое лечение начинается с правильно поставленного диагноза, какой бы суровый он ни был.

Нам необходимо не уходить в бесконечную саморефлексию или сожалеть об упущенных возможностях, а мобилизоваться, оперативно провести работу над ошибками и успешно провести СВО не только на полях сражений, но и в головах широкого круга граждан нашей страны, как настоящих, так и будущих. А без этого достичь цели СВО по денацификации будет невозможно. Иначе и сама демилитаризация может оказаться бессмысленной.

Украина
нацизм
нацисты
Фашизм
терроризм
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17.06.2022 19:08

В четырех городах Челябинской области НМУ продлены на сутки, в одном – до полудня субботы

17.06.2022 18:34

Анонсы событий и мероприятий на выходные

17.06.2022 18:25

Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке

17.06.2022 18:22

Задержан заместитель начальника полиции Магнитогорска

17.06.2022 17:58

Штормовое предупреждение для южноуральцев на вечер 17 июня и на 18 июня

17.06.2022 17:02

В России появится виртуальная соцкарта на базе платежной системы «Мир»

17.06.2022 16:28

На ПЭМФ дан старт «Большому Уралу»

17.06.2022 16:27

На одном из остров озера Увильды нашли тело мужчины

17.06.2022 15:59

Полиция выдала предостережения защитникам челябинского леса на Тополинке: опасения вызвал пикник с детьми

17.06.2022 15:20

Центральный пляж Еткуля готов принять отдыхающих

17.06.2022 15:03

Александр Лазарев: Главная сила здравоохранения – это люди, профессионалы

17.06.2022 14:55

На ПМЭФ подписано соглашение о сотрудничестве ВТБ и Курганской области

17.06.2022 14:38

Больница в Ясиноватом получила медоборудование и медикаменты от Челябинской области

17.06.2022 14:26

Где в Челябинской области будет выставлен Кубок Гагарина

17.06.2022 14:15

Земельные участки в Миассе, где ликвидировали стихийные свалки, вновь обрастают отходами

17.06.2022 14:12

Зарубежные гости ПМЭФ: России не нужен Запад, чтобы процветать

17.06.2022 13:41

ВТБ запустил трансграничные переводы в национальных валютах 

17.06.2022 13:40

Росрыболовство укрепляет сотрудничество с Челябинской областью

17.06.2022 13:09

В Челябинске на повторный ремонт фасадов хотят потратить полмиллиарда рублей

17.06.2022 12:45

Челябинский «Сигнал» переходит в собственность муниципалитета

17.06.2022 12:19

Пропавший на Украине американский наёмник был обладателем медали «Пурпурное сердце»

17.06.2022 11:55

В Челябинской области дополнительно снизят ставку по ипотеке для ИТ-специалистов

17.06.2022 11:55

ВТБ: россияне направят до 200 миллиардов рублей депозитных средств на новую ипотеку

17.06.2022 11:30

Счастливый Малыш: челябинцы от души радуются за косолапого новосела

17.06.2022 11:29

ВТБ запускает ипотеку под 3% для многодетных семей

17.06.2022 11:26

За сутки заболело ковидом 93 южноуральца, выздоровело 33, умерло трое

17.06.2022 11:24

Тополиных пух снова создает проблемы огнеборцам

17.06.2022 11:19

Третий кадровый военный США пропал без вести на Украине

17.06.2022 11:16

В Челябинской области введен мораторий на проверки получателей бюджетных средств

17.06.2022 11:06

Силовики из Челябинска пострадали в массовой драке в кафе

17.06.2022 10:46

Городской пруд на реке Ай в Златоусте очищают от донных отложений

17.06.2022 10:31

Радость и вдохновение: в Челябинске пройдет концерт творческого союза «Дивьяроса»

17.06.2022 10:26

На территории Миасского округа появится экотехнопарк по обращению с отходами

17.06.2022 10:23

АФИША Бажовского фестиваля народного творчества на 17-19 июня

17.06.2022 10:18

ММК сообщил о реализации очередного экологического проекта

17.06.2022 00:55

Строители Христорождественского собора Челябинска получили благословение Сергия Радонежского

16.06.2022 19:16

Депутат Заксобрания поддержала челябинцев, отстаивающих лес на Тополинке

16.06.2022 18:44

Челябинская область и ГТЛК будут совместно развивать ТЛЦ «Южноуральский» и ОЭЗ «Южноуральская»

16.06.2022 17:43

Челябинские власти показали процесс преображения парка Дружбы

16.06.2022 17:37

В пятницу в Челябинской области – жара, дожди и грозы

16.06.2022 17:34

Важные дорожные артерии Челябинска ремонтируют с опережением графика

16.06.2022 17:28

Анонсы событий и мероприятий на 17 июня

16.06.2022 17:07

Финал 4 сезона проекта "Красота в тебе" прошел в Челябинске

16.06.2022 17:06

Челябинская область и Казахстан будут расширять сотрудничество, в том числе в сфере туризма

16.06.2022 16:48

Челябинские троллейбусы временно не будут ходить по улице Гагарина

16.06.2022 16:39

Текслер предложил ужесточить требования к территориальным сетевым организациям

16.06.2022 16:29

Девять челябинцев получили высший балл за ЕГЭ по математике профильного уровня

16.06.2022 16:17

Рецидивист пытался ограбить прихожанку храма

16.06.2022 16:14

Убийства, мародерство, пытки – фирменный стиль украинских нацбатальонов

16.06.2022 15:48

ЮУ КЖСИ одобрили кредит на строительство школы и детсада в «Белом хуторе»

16.06.2022 15:36

ПМЭФ по-прежнему востребован на Западе

16.06.2022 15:32

В Челябинской области в этом году запустят четыре объекта водоснабжения

16.06.2022 15:32

МегаФон вместе с минпросвещения защитит юных россиян от угроз в Интернете

16.06.2022 15:16

Юные хоккеисты проходят тренировочные сборы в «Солнечной долине»

16.06.2022 15:01

Челябинск очищают от уличных попрошаек

16.06.2022 14:57

Более 333,3 тысячи южноуральцев переболели ковидом с начала пандемии

16.06.2022 14:56

Председатель Центрального районного суда Челябинска Рамзия Лутфуллоева проиграла иск

16.06.2022 14:52

Офицер СБУ записал в «сепаратистки» собственную учительницу

16.06.2022 14:24

В Карабаше появился «дом культуры на колёсах»

16.06.2022 13:56

В Челябинскую область привезут Кубок Гагарина

16.06.2022 13:54

В Копейске загорелась Газель

16.06.2022 13:30

Текслер оценил троллейбусы, которые поставят в Челябинск и начнут производить на ЧТПЗ

16.06.2022 13:08

На ЧТПЗ будут производить троллейбусы

16.06.2022 12:24

В Чебаркуле полицейский кинолог спас собаку, которая оказалась в строительной траншее

16.06.2022 12:12

Челябинская «Трасса 74» может стать местом притяжения автогонщиков со всей страны

16.06.2022 12:11

Челябинский зоопарк предупреждает об активизации мошенников

16.06.2022 12:04

В 2022 году между Челябинском и Екатеринбургом начнет курсировать скоростной «Орлан»

16.06.2022 12:00

Челябэнерго обеспечил электроэнергией два детских сада в Сосновском районе

16.06.2022 11:54

Большинство челябинцев считают, что школа должна прививать детям любовь к знаниям

16.06.2022 11:42

Дирижер Уральского духового оркестра приглашает на юбилейный концерт

16.06.2022 11:40

Челябинскую активистку движения за сохранение леса на Тополинке оштрафовали на 20 тысяч рублей

16.06.2022 11:37

На таганайской поляне с молодым осинником засветились лоси

16.06.2022 11:27

В Магнитогорске прошёл уникальный для области шахматный турнир

16.06.2022 11:07

Безопасный отдых: «Ростелеком» присмотрит за отдыхающими на челябинских пляжах

16.06.2022 11:00

В Челябинске трамвайным маршрутам присвоили цветовые коды

16.06.2022 10:53

В Копейске сотрудники УФСБ пресекли информационные преступления

16.06.2022 10:24

В Челябинской области с начала 2022 года произошло шесть несчастных случаев на железной дороге

16.06.2022 10:21

«Исповедь» Николая Носкова принесла работнику ММК Гран-при всероссийского фестиваля

16.06.2022 10:21

В Карабаше преображаются территории, которые были загрязнены

16.06.2022 09:41

В Долгодеревенском чат-бот поможет быстрее вызвать врача на дом для ребенка

16.06.2022 00:33

В Челябинск доставили чудотворную святыню - ковчег с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского

15.06.2022 23:59

В семи городах Челябинской области объявлены НМУ на двое суток

15.06.2022 23:35

Глава Роскосмоса представил новый челябинский трамвай: Это наш «ракетный» трамвай

15.06.2022 23:00

Танковый полк, дислоцируемый в Чебаркуле, награжден орденом Жукова за массовый героизм

15.06.2022 19:48

Гендиректор компании «Медсервис-Регион» арестована на два месяца

15.06.2022 19:21

В четверг в Челябинской области жарко, местами дожди и грозы