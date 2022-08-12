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Фото: Пресс-центр летней исследовательской школы «Курчатовец-2022»

«Курчатовец» – это не место, «Курчатовец» – это люди

В Челябинской области на базе детского лагеря «Солнечная поляна» работает летняя исследовательская школа «Курчатовец-2022». В смене принимают участие 70 школьников не только из нашего региона, но и из Москвы.

«Курчатовец» – это выездные сборы научного общества учащихся дворца пионеров и школьников имени Крупской. Только проходит выезд в формате 18-дневной лагерной смены.

Каждый день юных исследователей расписан по минутам. Школьники знакомятся с территорией лагеря, традициями и правилами, заводят новые знакомства, и конечно, принимают активное участие во всех мероприятиях сборов. Посещают творческие лаборатории: учатся подиумной походке, осваивают гитару, пробуют свои силы в видеосъемке и телевизионной журналистике, занимаются спортом, и играют в интеллектуальные игры.

Ранее школу посетил Николай Горин, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник федерального государственного унитарного предприятия «Российский Федеральный ядерный центр – Всероссийский НИИ технической физики имени академика Е.И. Забабахина». Гость провел лекцию на тему «Устойчивое развитие, устойчивый мир».

«Впечатления от лекции превзошли все ожидания. С первых минут повествования Николая Владимировича о различных проблемах нашей планеты я понял, что ближайшие часы проведу с максимальной пользой. Спросив ученого про уровень развития атомной энергетики нашего государства, я получил точный ответ на мой вопрос: «Атомная энергетика в России развивается в нужном направлении и находится на лидирующих позициях среди других стран!». Я остался в восторге после лекции замечательного ученого. Тем более, я ушел с отличным подарком от ИЦАЭ», – рассказал Артем Ваганов, инструктор второго отряда, а с первого сентября – студент-первокурсник Южно-Уральского государственного медицинского университета.

С особым трепетом всегда ребята ждут проектных лабораторий от ведущих специалистов вузов. В этом году ученые представляют ЮУрГУ, ЧелГУ, ЮУГМУ, ЮУрГГПУ.

В рамках первого научного блока представлены темы личного бренда, техники общения, литературы в мультимедийном мире, лаборатории роста кристаллов и основ хирургического дела, сообщает пресс-центр летней исследовательской школы «Курчатовец-2022».

Первый курс из этого списка преподает Ольга Дмитриева, кандидат педагогических наук, доцент кафедры информатики, информационных технологий и методике обучения информатике факультета математики, физики, информатики ФГБОУ ВО ЮУрГГПУ. Как говорил основатель Amazon Джефф Безос: «Личный бренд – то, что о вас говорят люди, когда вас нет в комнате». Поэтому на занятиях курчатовцы разбирают психотипы личности, методы анализа целевой аудитории от которой напрямую зависит, как человек представит себя в этом мире.

«Личный бренд должен складываться из личности, из того, что человек может предложить, чтобы улучшить мир. Поэтому важно иметь аналитическое и креативное мышление, последнее тоже важно – ребятам предстоит придумать слоган и суметь его выразить в пяти словах», - подчеркивает Ольга Александровна.

На следующей лаборатории тоже учат выражать, только уже свои эмоции. Олег Степанов, доктор медицинских наук, профессор кафедры факультетской педиатрии имени Тюриной Южно-Уральского государственного медицинского университета, рассказывает об основных принципах общения, которые помогут разрешить многие конфликты, лучше понимать своих родителей и родственников, а еще говорить самое важное, не стесняясь. 

«Каждый человек должен понимать, что общение – это обмен, ты всегда берешь и даешь в ответ, общение всегда имеет структуру, начало, изменение, результат, подтверждение. Если этой схемы нет, то и беседы не будет. Еще один важный постулат – концентрация внимания, человек должен проявлять интерес к своему собеседнику», - поясняют Олег Геннадьевич.

 

Еще одна не менее важная лаборатория - по развитию навыков, необходимых врачу хирургического профиля. Автор - Олег Пешиков, кандидат медицинских наук, доцент кафедры анатомии и оперативной хирургии ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России.

За пару дней работы лаборатории курчатовцы познакомились с хирургическими инструментами, с техникой вязания узлов, которую ребята оттачивают на ножках стульев в кабинете.

«Мы отрабатываем навык вязания хирургических узлов разными руками, одновременную работу двумя руками и разными хирургическими инструментами, заставляя работать одновременно левое и правое полушария головного мозга и надо сказать, что у многих это очень хорошо получается. Для хирурга – это очень важный навык. Врач в левой руке держит пинцет, а в правой – любой другой инструмент», – подчеркивает Олег Валентинович.

Еще ребята познакомятся с устройством операционной, техникой обработки рук, попробуют сделать свой первый хирургический шов.

По словам руководителя НОУ от ЮУГМУ, кандидата медицинских наук, доцента кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии Маргариты Пешиковой, вместе со своими коллегами из Южно-Уральского государственного медицинского университета она уже не первый раз принимает участие в мероприятиях летней исследовательской школы челябинского научного общества учащихся «Курчатовец» - как в качестве экспертов на защите исследовательских проектов и спикеров на пресс-конференции «Наука рядом», так и в качестве руководителей исследовательских лабораторий.

«Мы рассказываем ребятам о таких вещах, которые школьник может узнать, только поступив в ВУЗ. Получается, мы приоткрываем завесу тайны, интригуем, даем стимул к познанию секретов будущей специальности. Наша задача - заинтересовать искушенного школьника своей профессией, а это можно сделать, только если любишь свою работу и детей, конечно. Самое главное, что во время работы исследовательских лабораторий мы не выставляем рамки, не ограничиваем детей, а только направляем их. С помощью такой тактики можно получить очень хороший результат от одаренных детей. Сами школьники, видя результат своей работы, могут поверить в себя, что дает им новый виток развития», - рассказала Маргарита Пешикова.

По ее словам, самые неожиданные навыки могут получить школьники - в лабораториях лагеря.

«Так, например, в одной из смен мы вместе с ребятами пытались создать операционную в условиях космической станции. Нужно было научиться работать с мелкими предметами в условиях невесомости, решить проблему работы с жидкостями, которые не растекаются, а улетают, а также учесть вопросы асептики и антисептики, ведь в космосе тоже живут бактерии! Вот так в одной лаборатории ужились и хирурги, и микробиологи. Пришлось еще и физиков приглашать! А вот как мы создавали условия невесомости – это наш маленький секрет, приходите к нам – узнаете!» - отметила Маргарита Валентиновна.

Она подчеркнула, что летняя смена состоялась даже во время пандемии, только смена была онлайн.

«Как оказалась, и в такой ситуации нашлись плюсы. К нам присоединились не только школьники, но и их родители, младшие сестры и братья, присутствие которых только приветствовалось! Взрослые с удовольствием наряду с детьми разучивали хирургические «фишки» по развитию амбидекстрии, вязали хирургические узлы, помогали детям снимать видеоролики на заданные темы. Некоторые родители смогли реализовать свои скрытые таланты в режиссуре и актерском мастерстве. Я считаю, что поддержка и развитие интеллектуально и творчески одаренных детей через научно-исследовательскую и коллективно-творческую деятельность в условиях летней смены поможет школьнику в выборе направления и темы для выполнения проектной деятельности в школе, которая в настоящее время является обязательной в школьной программе начиная с пятого класса. Также летняя смена через погружение ребенка в интересующую его сферу дает положительный заряд на весь учебный год, ребенок получит мотивацию к учебе, у него расширится перечень «любимых» предметов, он увидит цель, к которой будет идти до окончания школы, осознанно принимая решение о выборе будущей профессии», - пояснила Маргарита Пешикова.

Она рассказала, что в смене «Курчатовец-20022» традиционно велась работа с хирургами и микробиологами (и не только с преподавателями ВУЗа, но и со студентами – членами студенческих научных кружков). От кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии активное участие принимала студентка третьего курса Вероника Михайлуца, а от кафедры анатомии и оперативной хирургии – Ксения Онищенко.

«Всем родителям, чьи дети находятся в активном поиске будущей профессии, рекомендую отправить ребенка на летнюю смену «Курчатовец», где он погрузится в атмосферу той или иной специальности и сделает непростой для себя выбор, о котором не пожалеет всю свою жизнь!» – сказала Маргарита Валентиновна.

По словам Олега Пешикова, практическое задание выполняют и дети с лаборатории по росту кристаллов. Занятия ведет Андрей Стариков, аспирант политехнического института ФГАОУ ВО ЮУрГУ (НИУ).

«Я сделал акцент на росте медного купороса из воды и красной кровяной соли, все реагенты просты и доступны в магазинах. Но прежде чем переходить к практике, дети прослушали теорию по материаловедению - эта информация позволяет определить процессы протекающий при образовании фаз химических соединений. Надеюсь, понятие кристаллизации, пригодится ребятам в технической деятельности», –отметил Андрей Юрьевич.

Литература в мультимедийном мире – последняя проектная лаборатория в первом научном блоке. Ведет ее Александр Полушкин, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и литературы историко-филологического факультета ЧелГУ.

«Моя задача - показать ребятам, как происходит диалог между литературой и различными медиа, другими видами искусства. Поэтому мы будем создавать буктрейлер – короткий ролик целью которого является привлечение внимание к художественной книге. Для этого понадобятся навыки сценарного, режиссерского мастерства, монтажа, понимание прочитанного текста, а также умение видеть детали», – рассказал Александр Сергеевич.

Впереди ребят ждет традиционный день науки, в рамках которого состоится защита проектов, курчатовцы презентуют работу, проделанную на проектных лабораториях.

Несмотря на то, что «Курчатовец» – это научный лагерь, здесь всегда есть место общению, кто-то находит в лагере друзей, кто-то свою вторую половинку, а кто-то возвращается, чтобы стать лучшей версией себя. Поэтому фраза, что «Курчатовец» – это не место, «Курчатовец» – это люди» уже укоренилась в качестве девиза сборов. За много десятилетий существования «Курчатовец» приобрел большое количество друзей. Это место, в которое возвращаются, если не в качестве юного исследователя, то в роли руководителей, преподавателей и даже родителей, которые также хотят приобщить своего ребенка к «Курчатовцу».

Завершится летняя исследовательская школа «Курчатовец-2022» 25-го августа.

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11.08.2022 21:07

Анонсы событий и мероприятий на 12 августа

11.08.2022 18:44

В Челябинске временно ограничат движение по улице Румянцева

11.08.2022 17:45

Спикер Александр Лазарев оценил уровень развития соцсферы Брединского района и Аркаима

11.08.2022 16:38

В Челябинске осы атаковали воспитанников детского сада

11.08.2022 16:36

Спикер Александр Лазарев обсудил вопросы развития АПК в Брединском районе и просветил фермеров

11.08.2022 16:36

Депутат Владимир Бекишев помог волонтерам Ясиноватой

11.08.2022 16:21

Владельцы ключей от «Умных домофонов» сэкономят на проезде в общественном транспорте

11.08.2022 16:10

Челябинец напал на женщину, загорающую на берегу реки Миасс

11.08.2022 15:46

В Челябинской области случился рост числа кишечных инфекций

11.08.2022 15:27

Жители Чебаркульского района просят губернатора прислать в их мэрию проверяющих

11.08.2022 15:15

Модернизация МегаФона: на берегах Байкала южноуральцев ждет более быстрый интернет

11.08.2022 15:02

Челябинцев приглашают подумать о функциональном наполнении исторических зданий на Труда

11.08.2022 14:45

В Карталинском районе введен особый противопожарный режим

11.08.2022 14:32

Южноуральцы из малых городов и сел приглашают губернатора проехаться по их дорогам

11.08.2022 14:19

Любовная болезнь: жители Челябинской области стали чаще заражаться гонореей

11.08.2022 13:54

На фестивале йоги и музыки в Миассе выступят солисты оркестра Мариинского театра

11.08.2022 13:53

Расширен список медорганизаций, которые могут претендовать на допфинансирование

11.08.2022 13:45

«Ростелеком» подключил к интернету базу отдыха в поселке Увильды

11.08.2022 13:36

Число заболевших ковидом за сутки в Челябинской области вновь выросло

11.08.2022 13:32

Увеличивается число жертв магнитогорского лжериэлтора

11.08.2022 13:20

ВТБ нарастил портфель привлеченных средств корпоративных клиентов на Южном Урале до 60 миллиардов рублей

11.08.2022 12:58

Гостей «Крынки» на Аркаиме развлечет фермерскими байками столичный Театр Вкуса

11.08.2022 12:48

Челябинский бизнес-омбудсмен помог местной фабрике печенья отстоять свои законные права

11.08.2022 12:35

Не хотела давать в долг: в Магнитогорске узбек задушил подушкой бывшую тещу

11.08.2022 11:59

Сергей Антипов проверил ход реализации инициативных проектов в Курчатовском районе

11.08.2022 11:52

Южноуральских полицейских, которые «выбивали» признания кулаками, ждет суд

11.08.2022 11:31

Новое назначение в министерстве спорта Челябинской области

11.08.2022 10:58

Литр молока в Челябинской области за год подорожал на 14 рублей

11.08.2022 10:56

Челябинцы предпочитают отдыхать на родине

11.08.2022 10:46

Выиграйте билеты на Фестивале этнической культуры

11.08.2022 10:44

В Челябинске столкнулись маршрутка и троллейбус

11.08.2022 10:42

Дело бывшего главы Агаповского района передано в суд

11.08.2022 10:41

Парк Дружбы признан самым зеленым объектом благоустройства Челябинска этого года

10.08.2022 21:58

ГИБДД Челябинской области поможет оформить водительское удостоверение беженцу из Украины

10.08.2022 18:40

Кино под открытым небом

10.08.2022 18:16

Анонсы событий и мероприятий на 11 августа

10.08.2022 17:20

«Малахит» прославит Южный Урал на сцене московского Кремля

10.08.2022 16:56

В Металлургическом районе Челябинска появится территория отдыха для жителей всех возрастов

10.08.2022 16:48

В четверг в Челябинской области местами дожди, грозы, град

10.08.2022 16:23

Госавтоинспекторы из Челябинска по «горячим» следам раскрыли грабеж

10.08.2022 16:18

К 2025 году в Челябинске построят 7,1 километра подземного пути и две станции метротрамвая

10.08.2022 16:15

Челябинец с битой напал на прохожих и ограбил их

10.08.2022 15:59

В Челябинской области увеличили компенсации переселившимся из-за границы соотечественникам

10.08.2022 15:52

Сотрудники УФСБ помешали жителям Еткульского района наладить сбыт самодельного оружия

10.08.2022 15:48

Челябинские власти рассказали о ходе строительства улицы Бейвеля

10.08.2022 14:55

Спасатели освободили челябинца от наручников, которые заклинило

10.08.2022 14:41

В Магнитогорске в футбол играют с детского сада

10.08.2022 14:31

Ловелас на протезе

10.08.2022 14:07

Еще один эпизод в деле «Дорстройгрупп» Армана Аракеляна

10.08.2022 14:02

Златоустовский «Омнибус» пополнит афишу уроков-спектаклей сказочной премьерой

10.08.2022 13:35

В Челябинской области пациенты с «травмой ныряльщика» установили печальный рекорд

10.08.2022 12:59

ВТБ увеличил выдачи ипотеки на Южном Урале в июле в 1,5 раза

10.08.2022 12:45

В Челябинске объявлен тендер на разработку проекта и строительство метротрамвая

10.08.2022 12:38

Житель Магнитогорска пытался уничтожить протокол очной ставки в стенах изолятора

10.08.2022 11:57

Сотрудники ГИБДД Челябинска проводят операцию «Автобус»