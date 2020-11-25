«Метагломерат»: сократить нельзя уволить

В поселке Магнитка (Челябинская область) не снижается уровень беспокойства среди бывших работников ООО «Метагломерат». Ведь уральский завод является по сути градообразующим и существенное снижение уровня производства и как следствие сокращение большого числа работников для этого маленького населенного пункта является катастрофой.

Как рассказали агентству Урал-пресс-информ в пресс-службе ЧЭМК, сейчас ведется работа по консервации производства, потому что «Метагломерат» не закрылся, но перешел на сезонный формат работы. В апреле производство восстановится, но уже с меньшим количеством сотрудников.

Напомним, ООО «Метагломерат» входит в промышленную группу ЧЭМК. Летом 2020 года истек срок контракта между ЧЭМК и поставщиками из Казахстана. Из-за этого завод вынужден существенно снизить объем производства и перейти на сезонный метод работы. С апреля для обеспечения производственного процесса по переработке накопленных ранее оборотных хромосодержащих отходов будет задействовано около 100 работников. Остальным работникам предложили трудоустройство на других предприятиях холдинга – в Челябинске, ЯНАО и Пермском крае. При этом, не все бывшие сотрудники завода могут работать вахтовым методом по разным причинам: пожилые родители, маленькие дети, огороды, за которыми нужно ухаживать, домашний скот.

Всего подписали заявление о соглашении сторон 250 сотрудников, 17 сотрудников подписывать такое заявление не стали, а добились официального сокращения. Разница - в размере компенсации.

Работникам, которые уволились по соглашению сторон, выплатили две среднемесячные зарплаты, а тем, кто такое заявление не подписал, – пять среднемесячных зарплат. Различие существенное.

При этом, бывшие сотрудники утверждают, что подписывали они такое заявление под давлением, мол, выбора нет, придется подписывать. Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» заместитель председателя Челябинской областной организации горно-металлургического профсоюза России Владимир Ревенку, раньше у жителей поселка Магнитный такого опыта не было. И поэтому, из-за незнания сотрудники писали такие заявления.

В пресс-службе ЧЭМК заявили, что никакого давления не было.

«Часть работников подписала заявления о соглашении сторон, часть пошла под сокращение. Обеим категориям выплачена денежная компенсация, как того требует трудовое законодательство. Весь процесс расчета сотрудников проходил под контролем инспекции по труду. Внимательно все контролировали, смотрели, за всем следили, замечаний не нашли. Трудовое законодательство соблюдено», - рассказали в пресс-службе.

Но в профсоюзе уверены в обратном и намерены добиться официального сокращения всех бывших работников завода.

«Мы сейчас будем идти по этому пути, но судебной практики такой нет. Мы всегда верим в чудо. Сейчас этим занимается Федерация профсоюзов Челябинской области. У нас уже есть несколько десятков заявлений от сотрудников, что при увольнении было давление», - отмечает Владимир Ревенку.

Также ищет пути для стабилизации ситуации на ООО «Метагломерат» в посёлке Магнитка региональное министерство промышленности. Сейчас начала работать дорожная карта областного Минпрома.

«Разрабатывая карту, мы стремились, в первую очередь, обеспечить людей работой и снять возникшее социально-экономическое напряжение. ЧЭМК, к которому относится «Метагломерат», планирует на постоянной основе сохранить 28 рабочих мест. К сезонным работам с апреля по октябрь будут привлекать ещё более 60 человек. Кроме того, на сегодняшний день на других предприятиях группы ЧЭМК трудоустроено уже около сотни бывших работников предприятия. Мы делаем всё возможное, чтобы все высвобождающиеся с этого производства сотрудники получили новую работу, причём с сохранением их прежней или даже бОльшей зарплатой. И у нас уже есть результаты», - сообщил глава министерства промышленности Челябинской области Павел Рыжий.

В ведомстве отмечают, что в соответствии с планом мероприятий дорожной карты, до бывших сотрудников завода еженедельно доводится информация о подходящих вакансиях в близлежащих городах – Златоусте, Кусе, Миассе, а также о возможностях получения дополнительного профессионального образования и повышения квалификации по направлению Центра занятости. Уже проведена ярмарка вакансий с участием ОАО «Южуралзолото», запланировано аналогичное онлайн-мероприятие с Томинским ГОКом. Кусинский литейно-машиностроительный завод готов уже сейчас предоставить 12 рабочих мест.

Также бывшим работникам ООО «Метагломерат» выплатят до 80 тысяч рублей. Такая договоренность об оформлении социальных контрактов достигнута с Управлением социальной защиты населения Кусинского района. Уволенным сотрудникам уже рассказали о том, что такое социальные контракты, каковы условия их заключения и какие документы для этого необходимы. Региональный Закон № 187- ЗО «О государственной социальной помощи в Челябинской области» предусматривает единовременную выплату до 80 тыс. рублей в виде пособия на основании соцконтракта.

Эту сумму можно будет потратить на профобучение и дополнительное профобразование, организацию предпринимательской деятельности и рабочего места на дому (самозанятости), приобретение товаров первой необходимости и погашение задолженности по услугам ЖКХ для возможности получения субсидии на оплату ЖКХ и т.д.

В ведомстве также подчеркивают, что работа по всем запланированным направлениям будет продолжаться в соответствии с установленными дорожной картой сроками до полного урегулирования ситуации. Контроль за исполнением мероприятий остаётся за региональным Минпромом.