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Социальный опыт Коелги

Принцип Шундеева: не оставить ветеранов без поддержки

Крупным планом
Сегодня, 11:17
Автор: 
Людмила Калугина

Ветераны. Принцип Коелги

В сложное для экономики и населения страны время, когда многие становятся безработными, в южноуральском сельхозкооперативе в пику всем тяготам пандемии увеличили поддержку ветеранов, повысили зарплату работающим и ввели… телемедицину.

 

… Весна в этом году была ранняя, но холодная, – это если говорить о погоде. А если о делах житейских, крестьянских заботах ежедневных, то горячая пора в Коелгинском СПК началась с февраля, как объявили о мировой инфекционной проблеме. Тогда  в хозяйстве начали и технику закупать быстрее и форсировать строительство – каким-то десятым крестьянским чувством многовекового опыта понимая – либо сейчас успеть с заделом на будущие трудные времена, либо потом со всеми с трудом переживать поруху…

 

                                Всё, что можем…

Но вот кто бы мог подумать – что именно в этот год, когда прежде знаменитый совхоз, а ныне один из лидеров молочного животноводства Урала отмечает полувековой юбилей, на страну обрушится вдобавок еще и эта мировая напасть…

Анатолий Шундеев, председатель СПК «Коелгинское», признается:

- Конечно, многое пришлось корректировать и – самое обидное – пришлось отменить встречу ветеранов. Назначена она была ещё на 27 марта, мы пригласили 80 человек, понятно, людей даже очень преклонного возраста. И вот, представляете, областная власть 20 марта, это была пятница, присылает в райцентр циркуляр о запрете массовых мероприятий, в тот же день он поступает в сельсовет.

А наша местная власть не удосужилась нажать кнопку и переслать документ в СПК, – видимо, очень спешила на уик-энд. Ну а мы как раз в понедельник вечером начинаем развозить приглашения ветеранам. И только утром вторника – как обухом по голове – наконец-то нам пересылают тот самый запрещающий циркуляр! И мы снова всех объезжаем, извиняемся…

Но вернемся к юбилейному плану. История с коронавирусом, безусловно, повлияла на всю нашу работу, и  юбилейный план тоже подвергся корректировке – увы – в сторону уменьшения. И получается, что теперь всё будет объединено в одном большом августовском празднике. Надеемся, что уж к тому времени более-менее всё успокоится.

Тем не менее, идея медали для ветеранов с прилагаемым хорошим довольствием уже реализована …

– Да, правление кооператива решило в юбилейный год ввести звание ветерана СПК «Коелгинское» имени Шундеева И.Н. с вручением общественной медали «За добросовестный труд». В положении «О ветеране СПК …» всё узаконено – кому дается звание и по каким критериям, а также прописаны пожизненные льготы, аналогичные членам кооператива. И я вам скажу – чем дальше, тем льгот будет больше.

 Звание будет присваиваться ежегодно за многолетний и эффективный труд от 35 лет именно на нашем предприятии.

В первой «юбилейной» группе звание ветерана СПК присвоено 23 труженикам. Это животноводы Людмила Попова, Зоя Караваева, Галина Угрюмова, Валентина Попова, Галина Рассоленко, Рамазан Гайнанов и Василий Хонькин; трактористы Виктор Зайцев и Владимир Солонович, Виктор Масин, Сергей Коршунов и Вячеслав Ярославцев; водители, инженеры, строители – Александр Загумённов, Василий Голых, Виктор Шундеев, Виктор Ляпунов, Любава Палкина, Александр Никитин; специалисты Тамара Гашкова, Галина Масина, Екатерина Попова и Людмила Харькова, Ирина Вербецкая.

Эти люди вложили силы и душу в становление совхоза, отдали ему – без пафоса – всю жизнь. Вот им мы должны помогать всем, чем можем»…

С некоторыми ветеранами посчастливилось познакомиться…

 

                        Масины: всю жизнь вместе

Виктор Масин оформил пенсию будучи трактористом К-700. Оформил, да не оставил родной совхоз без своего пригляда и помощи – сел на трактор по раздаче кормов на ферме. Опыт и ответственность в сельском деле всегда в большом спросе. Сам Виктор родился здесь, в Погорелке – одной из деревень Коелгинского сельского поселения. Сюда же после службы привез молодую жену. Галина Масина к тому времени выучилась на бухгалтера и тоже устроилась в совхоз. Про них говорят – люди, преданные своей земле, малой родине. Вероятно, именно преданностью многих российских крестьян и жива еще деревня.

… Заговорили про житьё–бытьё, про детей и внуков, про то, что преклонные годы свои встретили супруги без страхов: даже и при почти мизерной государственной пенсии живут, помогая детям. А потому, что родной, как по привычке называют – совхоз, помогает всем своим пенсионерам.

Вот в стайке у Масиных корова высокоудойная – в совхозе по сходной цене купили. Бычок опять же прикуплен, огород хороший.

А на днях донеслась весть из Коелги, что супругам звание ветеранов СПК присвоили с дополнительными льготами.

 – Очень, очень приятно, – сквозь слезу, прочувствованно признается хозяйка.

Старшие Масины и детей воспитали в любви к земле, крестьянскому труду. Сын управляющим отделением работает, дочь – менеджер в отделе животноводства. Вот про таких, как Масины, в народе и говорят – «соль земли».

 

                    Неунывающая доярка Зоя

В Коелге на берегу речки – дом Зои Байбородовой, одной из первых совхозных доярок.

Пятьдесят лет назад всей фермой «перешли» они из разукрупненного совхоза-гиганта в состав «Коелгинского». Было Зое 26 и с тринадцати лет она доила коров. Вручную. Так пришлось.

В новом совхозе освоила механическое доение, но годы ручной дойки не прошли бесследно, сегодня Зое Семеновне трудно держать даже кружку… Дочь Галя – мамины «ноги» – куда надо, ходит она.

 Улыбающиеся доярки на «каруселях», «ёлочках» и «параллелях» – это для фото. Даже там труд доярки не из легких, хоть оператором её назови. Это как на конвейере.

– Ладом уж ничего не могу держать, а ночью ноги как судорогой стянет,– всю жизнь ведь в сапогах резиновых и холодных По три раза на дню в них бегали на дойку (еще в старом совхозе), а четвертый вечером ещё и на танцы…

Замуж вышла красивая статная Зоя в Коелге. Так вот сменила семейное положение, место жительства, но профессию не меняла. С годами набралась опыта, и уже в «Коелгинском» вышла в передовые доярки. На конкурсах мастерства занимала призовые места, получала грамоты, медали, ордена. Без малого 30 лет в «Коелгинском» доила коров Зоя Байбородова-Караваева.

– И уж 20 лет, как на пенсии, совхозу очень благодарна за постоянное внимание: и поздравят, и подарки на новый год вручат. Вот этот дом, где живу, совхоз построил, ещё при Иване Никандровиче. Опять же, когда на пенсию оформлялась, мне совхоз корову подарил.

А сейчас-то уж какая корова, сетует женщина.

И вот он – знаковый момент: Марина Боровцова, руководитель отдела по персоналу, с которой мы гостевали в доме доярки, объявляет, что Зое Семеновне присвоено звание ветерана СПК и теперь она будет получать по этому статусу в том числе и 15 литров молока ежемесячно. Да правда – рада Зоя от души, вот здорово! Ну, спасибо! так и коровы не надо…

 

                   Сын Ивана Шундеева. Старший.

Меня разгорячили сегодня на работе, раскочегарили, в последние полторы недели особенно, так я теперь лучше работаю, и здоровье вроде лучше становится»… – шуткой начал общение в конторе, куда «прибежал на минуточку», Виктор Шундеев.

 Вот дела! Старший сын первого директора уже и сам ветеран, и 40 лет стажа совхозного имеет. Сейчас вся техника под его, заведующего МТМ, надзором и опекой – личная ответственность велика. А это понятие важное для всех Шундеевых.

Задаю непростой вопрос, могло ли случиться так, что Виктор не пошел бы по сельской стезе? Был ли выбор?

– Конечно, выбор был, – задумался Виктор Иванович, – но…

Но отец, – и видно было по всему, хотел, чтобы дети поддержали династию земледельцев. Ведь каждый год он приходил в школу к выпускникам и убеждал их оставаться жить и работать в родном селе. Так оно случилось и с его сыновьями: сначала Виктор, потом Анатолий получили дипломы в сельском вузе и оба продолжили отцовское дело. Сегодня в СПК трудится инженером и внук Ивана Никандровича – Яков.

Знаете, я, в общем, и не мечтал стать летчиком там или военным. Был отец – был пример…

По словам сына, Ивану Никандровичу, человеку очень совестливому, конечно, «и в душе, и перед людьми было бы неудобно», измени сыновья крестьянскому делу.

 

                             Принцип Коелги

С основания и по сей день совхоз отличался высоким уровнем социальной политики.

– И это, можно сказать, «принцип Коелги» – утверждает директор Анатолий Шундеев.  – Высокие экономические показатели – это хорошо, это основа. Но результаты экономики надо использовать на благо людей, а это не только улучшение условий труда на производстве, приобретение новой современной техники, но и дополнительные социальные гарантии для рабочих и специалистов. Наш годовой фонд оплаты труда составляет более 160 миллионов рублей. Но при этом расходы на соцвыплаты, к примеру, за прошлый год составили около четырёх миллионов рублей, в том числе – затраты на ДМС (добровольное медицинское страхование).

Мы уже убедились, что этот вид медобслуживания хорошо увеличивает объем медицинской помощи нашим людям. Они проходят диагностику и получают консультации в лучших клиниках Челябинской области (их мы выбираем сами). Согласно нашему регламенту на человека по ДМС выделяется от пяти до 20 тысяч рублей, в зависимости от стажа работы. Но СПК еще даёт транспорт на поездки в областной центр, сопровождающего специалиста, а также оплачивает смену в день выезда. Основная цель такой корпоративной программы – профилактическая, ведь известно, что в районных больницах с диагностикой большие проблемы…

Более того – с 2020 года правление СПК приняло решение подписать коллектив еще на одну медицинскую услугу ДМС – телемедицину. Тогда у членов кооператива, а это 347 человек! – появится возможность в любое время связаться с нужной клиникой России и проконсультироваться у ведущих специалистов.

    – Анатолий Иванович, откуда такой большой пакет социальных инициатив?

– Знаете, это традиционно: ещё с тех пор, когда Иван Никандрович Шундеев руководил (более сорока лет) хозяйством. Он всегда старался для людей сделать всё, что может. Старался улучшить нелёгкую сельскую жизнь. Даже после ухода с поста директора Иван Никандрович продолжал вести эту важную работу. Так, по его предложению, «Коелгинское» подарило сельскому детскому центру «Радуга» большое здание совхозной конторы.

Кстати, в связи с известными событиями, мы увеличили зарплаты с марта всем работникам на 10%.

Хотелось бы, чтоб наш социальный опыт оказался полезным и для других сельхозпредприятий.

Коелга – Челябинск

 

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Автор: 
Людмила Калугина
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