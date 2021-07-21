Конопля да не та: в «Коелгинском» уже второй год выращивают эту царицу полей

Вчера, 20 июля, многие областные СМИ с подачи Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям распространили информацию о полях наркосодержащей конопли в Еткульском районе. Позже в пресс-службе регионального ГУ МВД рассказали об отсутствии в этой конопле веществ, оказывающих психотропное воздействие на организм. Речь, как выяснилось, шла о полях СПК «Коелгинское» вблизи деревни Писклово. Об инициативе по выращиванию технической конопли руководителя СПК Анатолия Шундеева агентство «Урал-пресс-информ» рассказывало ровно год назад – в июле прошлого года.

Начав с 300 гектаров в прошлом году, СПК «Коелгинское» в этом году увеличило посевы конопли до 900 гектаров.

«Урожай неплохой, а рулоны с конопляной соломой могут храниться долго. Часть масляничных семян уже определена на продажу, но полностью не реализована. Но поскольку, к сожалению, за прошлый урожай мы так не получили субсидии, на что очень рассчитывали (по закону — 10 тысяч рублей на 1 гектар), то немного охладили свой пыл. Наша ошибка при оформлении заявки на субсидию была в том, что по незнанию мы включили коноплю в масличные культуры, а, как оказалось, должны были из обширного списка выбрать категорию «прядильно-волокнистые». Надеемся, в этом году все сладится, и нам удастся ее получить. Судя по размеру выделяемых субсидий, государство заинтересовано в развитии коноплеводства в стране», - рассказал корреспонденту «Урал-пресс-информ» Анатолий Шундеев.

По его словам, самый удачный опыт за последнее время – это производство конопляного масла, которое хорошо расходится. А жмых конопли с удовольствием едят коровы. Но фермер планирует выходить на новый уровень – перерабатывать коноплю для производства волокна.

«Все зависит от того, насколько будет реально решен вопрос с субсидиями, чтобы нам был резон заниматься хлопотным делом – выращиванием технической конопли. Это существенная мотивация от государства. И, конечно, решать вопрос с переработкой нам надо в обязательном порядке – таково условие субсидирования», - добавил Анатолий Шундеев.

К слову, производство конопляного волокна и выращивание технической конопли в целом – перспективное, а главное, выгодное дело для Челябинской области. В условиях засухи, свойственной для региона, конопля хорошо выживает и при этом пользуется спросом у скотоводов и производителей тканей.