Репортаж с полей лучшего молочника Челябинской области

Введение режимов ЧС в южных районах Челябинской области первый замминистра сельского хозяйства Александр Завалищин называет логичным шагом: «Эти районы получили запредельно низкое количество осадков в мае и июне. И по справке метеослужбы во всех горизонтах пашни острый недостаток влаги – он ниже, чем среднемноголетний уровень и ниже даже, чем в прошлом году. Нет возможности заготавливать сено в этих районах, нет кормового баланса на многолетних травах – всё пожелтело», – пояснил чиновник, и прогнозы урожайные он давать не берётся.

А кормозаготовительный сезон в СПК «Коелгинское» имени Шундеева И.Н., что в Еткульском районе, стартанул даже раньше – обилие тепла через раннюю уже в апреле-мае жару ускорило созревание в первую очередь многолеток и озимой тритикале.

Мы проехали по полям трех отделений через пару дней после традиционной приёмки посевов и после долгожданного приличного, миллиметров на 20, дождика:

«Да у нас был объезд полей в пятницу с оценкой химических обработок, – рассказывает председатель Анатолий Шундеев. – Впечатления? При неплохом качестве посевных работ – в сжатые сроки отсеялись относительно хорошими семенами с применением удобрений, результат оценили как средний. Где влаги хватило, там хорошие всходы, хорошая вегетация растений. Где не хватило – посмотрим, может, придётся что и перепахать. Но по этому году, когда в мае и почти весь июнь терпели засуху – вроде и неплохо. Сейчас надеемся на дожди…»

Коелгинские животноводы распланировали всё с запасом и питают надежду, что и эту - вторую подряд засуху - переживут без особых потерь… Хотя климат – штука непредсказуемая. А уж по народным приметам, кои действовали до научно-технического прогресса, давно ничего не сходится. Поэтому – безо всяких поправок – в поле! Заготавливать корма. Жаркие заботы крестьянские. Как обычно.

В полях коелгинских …

Если смотреть с холмов вдаль, то поля видно такими разноцветными лоскутами: тёмно-зеленое кукурузное, посветлее горох, потом голубоватый лён, желтоватая тритикале, – тёплые краски лета на крестьянском мольберте…

К теме. Статистика крупных посевов в СПК «Колегинкое» –21: лён – 3, 5 тыс. га; кукуруза около 3 тыс.; подсолнечник –3,5 тыс. га; расторопша– 1900 га; конопля – 900 га; тритикале около 1000 га.

«Вот уж поистине, нет худа без добра, – рассуждает Анатолий Иванович. – Некоторые культуры из-за жары подошли раньше, и уже к 1 июля было заготовлено около 20 % необходимого объёма кормов для безбедной зимовки.

Но, к сожалению, мы были вынуждены идти на более глубокую заделку семян. И если крупносеменные, как тот же горох, смогли вылезти даже из 10-12 см, то вот мелкому льну такая глубина критична: не хватает энергии роста. Поэтому всходы рваные, неравномерные, и подобные проблемы не только у нас.

Удивили нынче, честно, зерновые: в прошлом году они сдались жаре первыми, а сегодня выглядят более-менее прилично… Видимо, сумма положительных факторов всё же перевесила. И тут интересная ситуация случилась с нашим «старым новичком» – тритикале.

Вот кто бы знал, что засухи пойдут подряд? Ситуация, конечно, тяжёлая для аграриев области, – не все смогут перенести её без потерь.

И не знаю, каким чутьём, но осенью мы со специалистами СПК приняли решение вернуться после долгого перерыва к озимым, и засеяли 900 га тритикале, которую раньше немного выращивали на зерно для комбикорма. Это была наша такая превентивная страховка: ведь общеизвестно, что озимые, если осень была влажная, и они хорошо укоренились, дадут гарантировано средний урожай даже в засуху, вот как в этом году. И ведь какой сейчас отличный сенаж получается из неё! А вот это поле, смотрите, мы скосили в конце мая, и теперь с отавы здесь поднялся хороший второй укос, – через пару недель и его скосим. Однако посмотрим: если получится, то оставим на зерно отличное дальнее поле в 180 га, где колос налился – такой на сенаж жалко…»

Нахваливая, бесспорно, заслужившую добрые слова тритикале, Анатолий Шундеев рассуждает: «Дело даже не в качестве сенажа, а в том факте, что при ЧС в нашей зоне, из озимых именно тритикале на сенаж в роли страховой культуры – лучшая. Обычно мы используем на сенаж яровые культуры. Такие как ячмень, овёс, пшеницу. Но, учитывая повторяющиеся в последние годы засухи, всё большее место в структуре посевных площадей занимают озимые кормовые злаки.

Год на год не приходится…

Уже ставшая легендарной на коелгинских просторах расторопша сидела хотя густо, всю землю разлаписто прикрыв своими пятнистыми листьями, но низенько. Но и для неё посев в сухую землю – даже для чертополоха – стал экстремальным. Семечка расторопши чуть больше конопляной, и при заглублении ей пришлось неимоверными силами пробиваться наверх. Где было влажно, в низинах, растения помощнее. Ей бы сейчас дождика, воды побольше, тогда через неделю поле было бы не узнать…

… Дорога вьётся сквозь поля. Уже часа два в разъездах, и в общем пока увиденное сильно не огорчило: держатся коелгинские посевы. Вот и подсолнух нынче – молодец – почти везде хороший, даже как-то с гордостью говорит Анатолий Иванович.

В этом сезоне подсолнечник везде – номер один: очень рентабельная культура стала.

А какое, оказывается, художественное поле гороховое! Ажурная вязь многочисленных и лихо закрученных усов сорта Аксайского усатого делала горох просто красавцем. Он сидел горделиво, прямо и цвёл вовсю сиреневыми и белыми цветами, выбросив внизу первые стручки.

«Давно не сеяли однолетки бобовые в чистом виде на сенаж, но по примеру коллег из СПК «Калачёвское» решились в этом сезоне на горох. И не прогадали: на всех полях – а это в целом 1200 га – горох неплохой, – раскрывая сорванный стручок, комментирует Шундеев. – Но влаги, конечно, маловато, подождём до массового, но мягкого стручка с горошинами. Косить будем в фазе молочно-восковой спелости, когда наивысший сбор кормовых единиц».

Но, пожалуй, самое лучшее впечатление в этот день произвела кукуруза, её насыщенного зелёного цвета поля отличались ровными и чистыми междурядьями. растения перешли на фазу 10 листа, и сорняк им уже не страшен. Председатель тоже доволен:

«Хотели в этом году делать карнаж по немецкой технологии, а сделаем по обычной, будем скашивать на высоком срезе по зерновой технологии. А уже если дожди пойдут, то быстро «переобуться» нам не проблема – начнём заготавливать по классической технологии».

Безусловно, корма, их количество – главная забота животноводов. Но и вторая в нынешних экономических условиях не менее важная задача – вырастить высокомаржинальные культуры. Анатолий Шундеев говорит откровенно:

«За счёт чего мы выживаем? Да, молоко даёт большую маржу, – под 80 тонн в сутки сейчас доим, но с одного молока не хватит средств вести большое строительство, расширять животноводство. Мы продаём семечки подсолнуха, льна и расторопши, а на вырученные деньги покупаем необходимые шрота и другие кормовые добавки».