Конопля: возвращение царицы российских полей

… Впервые довелось ехать по «конопляной дороге» – конопля налево, конопля направо: огромное темно-зелёное поле. Конечно, и прежде на городских пустырях и на руинах деревень встречалось ветвисто-лохматое создание богово, но то была конопля дикорастущая, как теперь знаю – отличная от этой культурной, именуемой технической, на поле южноуральского СПК «Коелгинское». Почему она здесь прописалась в нынешнем сезоне, рассказал директор Анатолий Шундеев, но ненадолго сохраним интригу и сделаем небольшой экскурс в историю, итак…

История вопроса

Коноплю демонизировали в 60-х годах прошлого века совершенно незаслуженно. Публичным объяснением запрета стала её наркотическая составляющая.

Культуру, имеющую два подвида, один из которых, действительно, наркосодержащий – конопля индийская, чохом оболгали и запретили, хотя пять веков возделываемая в той же России Cannabis sativa (переводится как «конопля полезная»), ни в чём не провинилась перед человечеством, спасая его от голода и снабжая полотном для одежды. Объективно это растение – одно из самых удивительных на планете: из конопли можно производить еду, бумагу, ткани, комбинированные материалы, она даже может частично заменить нефть. В СССР, а прежде в царской России, коноплю считали одной из основных сельскохозяйственных культур. В лучшие годы её посевы доходили до миллиона гектаров, и объем производства составлял четыре пятых мирового. Сейчас хотя и медленно, но конопля возвращает своё почётное место.

Всего же, по данным зарубежной литературы, из технической конопли можно изготовить десятки тысяч видов продукции. А можно вообще из неё ничего не делать, а просто посадить на загрязненной земле, и конопля высосет оттуда тяжелые металлы.

Небольшой, но толчок к новому витку коноплеводства в нашей стране случился только в 2007 году, когда вышло Постановление Правительства РФ, разрешающее и определяющее к выращиванию безнаркотические сорта конопли, включенные в Государственный реестр селекционных достижений. Его подкрепило подписанное в феврале 2020 года премьер-министром М. Мишустиным Постановление о снятии запрета на культивацию наркосодержащих растений.

Конопля «в законе»

… Ранней весной в СПК «Коелгинское» им. Шундеева И.Н. шло активное обсуждение очередной ежегодной агроновинки. Как принято сейчас говорить – это стало трендом в местном растениеводстве. Уже были освоены сурепица, расторопша, золотистый лён…

В процесс выбора активно включилась главный экономист СПК Нина Панасюк: вначале надо было просчитать экономическую целесообразность всех «претендентов». И, конечно, важным было мнение агрономов отделений, где предстояло сеять будущую новинку, – Павла Масина и Евгения Ведерникова.

Вектор окончательного выбора задала информация, что в мире бурно развивается коноплеводство: по многим статьям, научным докладам, и даже шагам российского правительства стало понятно, что техническую коноплю ставят в ряд самых перспективных культур.

Анатолий Козаченко, опытнейший агроном, кандидат с.-х. наук, «Заслуженный работник с.-х. РФ» данный выбор коелгинцев одобрил: «Вообще я приветствую возвращение конопли в отечественное производство, в нашем совхозе «Вперёд» она занимала до 200 га и всегда давала стабильный урожай в пределах 15 ц. Из своего опыта могу посоветовать коелгинцам обязательно подкармливать посевы минеральными удобрениями. А главное – разобраться с сортовым составом, применительно к условиям местности».

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– Еще раз назову наш основной принцип, по которому мы ежегодно сеем аграрную новинку, – сразу акцентирует тему Анатолий Шундеев, когда мы отправляемся в объезд по полям. – Это должна быть культура, прежде всего, приносящая прибыль. Кроме того, поскольку мы предприятие животноводческое, она должна быть «двойного назначения», чтобы минимизировать риски экономических потерь. Что это значит? Либо новинка отличается хорошей рыночной стоимостью и рентабельностью продаж, как товарная культура, либо может быть потреблена в хозяйстве, то есть на корм скоту.

– И конопля, уже понятно, при таком раскладе дала вам серьезные надежды…

– Безусловно! Она полностью соответствует нашим критериям «нужной» культуры: зерно конопли в виде жмыха бесценно как кормовая культура, а её масло – уникальное, целебное в том числе. Также у зерна конопли имеется, правда, нами ещё не совсем изученный, хороший рынок сбыта.

В итоге в оптимальные сроки весной мы засеяли два поля в 300 га перспективным сортом конопли «Надежда». Это среднеспелый сорт масличного направления среднерусского экотипа. «Надежда» отличается от конкурентов более высокой урожайностью семян и небольшой нормой высева.

Да вот только засуха жестокая, поразившая Челябинскую область, – с огорчением вздыхает директор, – нашему эксперименту подкузьмила. Пока наша конопля держится – она, по сравнению со всеми другими культурами, оказалась самая стойкая, но, видимо, надежда на полноценную отдачу в следующем году…

Ещё о перспективности чудо-растения…

Перспективность конопли в мировом производстве локализуется не столько в производстве семян, сколько в производстве волокна. До сих пор по техническим характеристикам пеньковый (из волокна конопли) канат морской очень востребован, несмотря на полувековое засилье в этом разделе синтетики.

Интенсивность использования конопляного волокна в сегменте композитных материалов заметно нарастает, в том числе в самолетостроении. По некоторым характеристикам оно превосходит синтетические материалы. Очень прогрессивное направление – производство биоразлагаемого пластика. А бельё из полотна с добавлением конопляного волокна гораздо гигиеничнее, асептичнее хлопкового.

Масштабную переработку технической конопли планируется запустить в гигантском комплексе в соседней Курганской области, где в прошлом году подписан меморандум о сотрудничестве региона с ООО «Промрусскон». Под культуру определяется до 100 тысяч га земли, а на территории ТОСЭР Далматово запроектирован комплекс мощностью до 2 млн тонн целлюлозы в год, из которой, в свою очередь, будут производиться биоразлагаемые аналоги тары ПЭТ, особо прочные композиты, строительные материалы, бумага, ткани, удобрения, биотопливо и другие продукты.

– Анатолий Иванович, а у вас имеются ли планы на стебельную, волокнистую часть конопли? – продолжаю тему новым поворотом.

– А как же! Если снова обратиться к экономике, то вначале мы пойдем «колхозным» путем: пока для нас в тестовом режиме первого посева рентабельнее все же семена конопли. Сейчас мы изучаем и рынок волокна, и суть первичной обработки, которая делается довольно просто: стебли размозжаются, дресва отделяется от волокна, причем, используется и одно, и другое. И в этом тоже перспективная значимость конопли: когда налажена переработка по полной программе – «от вершков до корешков», то суммарно получаем высокорентабельную культуру.

Ну а в этом¸ «пробном» сезоне – ладно – смолотим зерно, далее – куда? Первая стезя, естественно, рынок. Ценник примерно как у расторопши, то есть отличный. Но если не продадим (про особенности сбыта нишевых культур мы уже говорили), пускаем через маслоцех и в корм нашим коровкам. По ценности конопляный жмых не уступает, а по некоторым параметрам даже превышает расторопшу. Вдобавок, после отжима получим высококотируемое конопляное масло.

…А пока мы на поле, где земля уже в глубоких трещинах… Середина июля. В 14 крупнейших сельхозрайонах объявлен режим ЧС. Последствия реально трансформировались в запаханные поля. Анатолий Шундеев ведет удручающий счет:

– Пропали – уже можно подвести итог бедствия – часть расторопши позднего посева, часть пшеницы, кукуруза есть тоже очень плохая. Ну, можете представить, если на некоторых полях в июне выпало полмиллиметра осадков. Последние дожди положения не исправят.

Немного поддерживает то, что мы сев провели в более сжатые сроки и впервые дали мощное минеральное питание – вносили на гектар до 200 кг удобрений. Для этого закупили более 3 тысяч тонн минеральных удобрений (обычно тысячу). И за счет усиленного минерального питания теперь растению нужно меньшее количество влаги, чтобы выжить и вырасти.

… Покидаем стойкое конопляное поле; до двух метров ровные стебли не склонили головы, где уже в метелке начали вызревать семена. Бросая взор в голубое – без облачка – небо, Шундеев уверенно произносит:

– Я считаю, что конопля для нашего региона однозначно перспективная культура, ею следует заниматься очень серьезно, и возможно, по примеру курганских и башкирских соседей, целесообразно построить профильный перерабатывающий завод, который станет в числе якорных на Урале.