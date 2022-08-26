Встречи на Свердловской киностудии, оставшиеся в кадрах

В том, что в моей жизни произошли эти встречи и появились эти кадры, есть заслуга Юрия Подкорытова, челябинского сказителя и журналиста.

Я был тогда студентом журфака в Свердловске, а он вел в «Вечернем Челябинске» популярную страницу «Добрый вечер». Выходила она по пятницам в конце рабочей недели и называлась так, потому что «Вечерка» тогда приходила к читателю действительно вечером.

Была на этой странице рубрика «Встреча для вас». Темы в Свердловске иногда подсказывал мне Юрий Подкорытов.

Так я встретился в стенах Свердловской киностудии с драматургом и киносценаристом Геннадием Бокаревым. Имя его знал со школьной скамьи — оно было в учебнике литературы за десятый класс. Свердловский драматург вошел в школьную программу советских лет как автор пьесы «Сталевары» о рабочем классе. Поэтому, когда в студенческие годы мне редакция «Вечернего Челябинска» предложила сделать с ним «Встречу для вас», — с радостью согласился.

Узнал на Свердловской киностудии домашний номер телефона Геннадия Кузьмича. Созвонились, встретились. Помню, что интервью называлось «Хочу написать еще и сказки…». Сопровождал публикацию этот портрет. Он и сохранился до сих пор, с автографом Геннадия Бокарева на обратной стороне.

Еще один портрет — кинорежиссера Ярополка Лапшина был сделан тоже в стенах свердловской киностудии в те же годы.

Повод: выход на экраны страны его двухсерийной картины «Демидовы». А еще он - автор знаменитого большого кинополотна «Угрюм-река» и фильма «Приваловские миллионы».

Владислав Крапивин — детский писатель и капитан ребячьей «Каравеллы», знаменитого отряда в Свердловске. По произведениям его было снято несколько фильмов о ребятах и для ребят, сценаристом был, конечно, сам прозаик.

Один из фильмов назывался «Валькины паруса» — о мальчике, который мечтал о море и воплощал свои мечты в рисунках, вышел фильм в 1974 году.

«Колыбельная для брата» - этот фильм я посмотрел, будучи студентом журфака, и когда уже был лично знаком с Владиславом Петровичем.

Есть у меня с его дарственной надписью книга «Колыбельная для брата». По ней и вышел фильм — семиклассник Кирилл чувствует отсутствие дружбы в своем классе. Особенно это проявилось, когда его обвинили в краже кошелька. Кирилл сам нашел вора — им оказался тихий и беззащитный Чирок, идущий на поводу у дворовых хулиганов.

Взяв под защиту Чирка, Кирилл сумел постоять за себя и своего нового друга. Фильм на кинотеатры страны вышел в 1982 году.

Примерно в те же годы, студенческие для меня, был сделан этот портрет детского писателя и киносценариста — в стенах отряда «Каравелла».

Интервью с этими людьми хранят где-то подшивки старых газет. А лица людей, внесших свой вклад в советское кино и наших соседей по Уралу, стоит вспомнить к Дню кино и просто так, забывать о встречах с ними мне не хочется.