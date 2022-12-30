31 декабря будет действовать скидка 20% на билеты Театра «НитьЯ» в Екатеринбурге

Завтра, 31 декабря, можно приобрести билеты на спектакли-семинары театра «НитьЯ» в «Доме офицеров» Екатеринбурга, где артисты вместе со зрителем заново открывают для себя удивительную Вселенную человеческих отношений. Чтобы получить скидку, нужно ввести промокод «НОВЫЙ» при покупке.

15 января – слезная комедия «Инопланетянцы»: для Мужчин и Женщин, желающих преобразить свои отношения. На острие конфликта Божественная Воля меняет местами образ мыслей и чувств не понимающих друг друга супругов. После чего они будут вынуждены открывать для себя загадочный мир мужчин и женщин. И если они справятся, то Любовь восторжествует. А если нет...

16 января – «День Ангела»: интерактивный спектакль с участием зрителя, помогающий вернуть Счастье отношений. «День ангела» рассказывает о приключения двух Ангелов, помогающих супружеской паре вернуть утраченное Счастье отношений. Им предстоит путешествие по терниям супружеской жизни, открытие и разрешение проблем. И без участия зрителей никак не обойтись. Будет живое общение, юмор и ценные законы счастливой супружеской жизни.

Спектакль «Чудотворцы» можно увидеть 17 января. Спектакль для Родителей и Детей, которым важно понять друг друга. «Как стать чудотворцем уже сегодня?», «Вот вырасту и стану волшебником!» – почти каждый из нас мечтал так в детстве, мечтал открыть в себе способности к чудотворению. Если вдруг ребенку не посчастливилось узнать, что такое Настоящее Чудо, то, взрослея, он может потерять веру в Него. Потерять веру. Но не утратить способности. Представьте, что вы являетесь величайшим волшебником с неограниченными возможностями. Чтобы вы тогда сделали? Какое чудо сотворили бы первым? Настоящее ли оно? Увеличивает ли это волшебство глубину вашего счастья? А счастья других? В нашем магическом мире, всё есть акт волшебства, а каждая семья – это семья волшебников. И обыкновенно, творя чудеса доброты и великодушия, чудеса щедрости и мудрости, чудеса храбрости и любви, они не считают эти величайшие во Вселенной волшебные творения чем-то необыкновенным, но, совершая их, они счастливы. Как с помощью дара чудотворения решить проблемы в семье? Театр «НитьЯ» предлагает увидеть это счастливое открытие в полюбившейся зрителю семье Гостюхиных.

18 января пройдет «Преображение или Швабракадабра»: для тех Смельчаков, кто хочет преодолеть конфликты и кризисы в любых отношениях Спектакль «Преображение, или Швабракадабра» состоится четвертого декабря. Могут ли совершенно разные люди любить друг друга? Восхищаться иным мировосприятием другого человека? Возможно ли преобразить свою жизнь и преобразиться самому вопреки привычкам и стереотипам? Слёзная комедия для тех, кому не до смеха, сказочным образом даёт ответы на эти вопросы. Это история о том, как на земном восхождении супруги, что идут в одной связке, могут выстоять перед всеми ударами судьбы и дойти до вершины.

19 января состоится сказочная драма «Глубокое Отражение»: для всех Людей, верящих в свое прекрасное предназначение и готовых встретиться с ним. Может ли сказка раскрыть самые заветные тайны? Может ли она Вам рассказать, кто Вы есть на самом деле? Каково Ваше предназначение? И что Вам действительно дорого? Может, если это «Глубокое отражение». Это спектакль, рождённый под счастливой звездой. Спектакль-зеркало, говорящий голосом правды. Спектакль-узнавание своих подлинных совершенств. Пристегните свои ремни, будем нырять в самую потаённую глубину.

Отзывы зрителей:

«Дорогой театр, спасибо за предоставление и заражение счастьем! Как редко я ношу каблуки, но сегодня есть повод: летящей походкой направилась на встречу к счастью. К своему счастью – в театр! Это такая редкость для Невьянска! Сегодня гастроли театра «НитьЯ». Это они счастье показывают и заражают им и распространяют его среди своих зрителей («Я счастье. Инопланетянцы»). Что удивительно для нашего провинциального Невьянска, на встречу с счастьем пришёл практически весь зал. Всё представление в зале раздавался смешок, ещё бы - игра слов, связь с жизнью, мир глазами женщины и мужчины. Порой пробивало на слезу, а в общем полнейшее восхищение и ощущение СЧАСТЬЯ. Как здорово, что мыслями, что бесконечно роются в моей (женской) голове, тем углом зрения, под которым я вижу окружающий мир (различные краски, ароматы, цвета, звуки, настроение, прикосновение – всем вот этим разнообразием), актёры поделились с зрителем. И это было так точно, ярко, что я недоумевала: «Как?! Каким образом порылись в моей голове?!» А эти мужские отождествления! Теперь и нам, кто был на представлении, мне кажется, проще будет понять мужчин. Актёрам удалось проникнуть в душу, удалось «нитьями» привязать к себе, удалось распространить счастье... Домой я летела на крыльях счастья, и все вокруг оборачивались. Нет, не на цокот каблуков, а на счастливое лицо, на ощущение лёгкости и простоты жизни. Это же так просто – перестать следовать многочисленным советам несчастных, признать, что все люди разные и принять это как Божественный дар и быть счастливым здесь и сейчас... НА СЧАСТЬЕЕЕЕЕ...»

Розыгрыш билетов пройдет здесь.