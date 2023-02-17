«Аркаим» покажет Челябинску сбрую за два миллиона рублей

Заповедник «Аркаим» покажет жителям Челябинска и региона сбрую за два миллиона рублей, которая станет одним ярчайших экспонатов выставки в Государственном историческом музее Южного Урала «Уральское чудо. Каменный цветок».

Выставка откроется в стенах храма искусства на улице Труда в понедельник, 20 февраля. Ее посетители смогут полюбоваться 16-тью раритетами из аркаимского музея-заповедника.

В коллекцию древностей вошли бусы, накладки, украшения конской упряжи, выполненные из золота и бронзы, украшенные минералами (сердоликом, опалом).

«Экспонаты были обнаружены в кургане «с усами» Солончанка I в Оренбургской области, самые ранние датируются IV-VI тысячелетиями до нашей эры. Предметы располагались рядом со скелетом лошади - бронзовые и серебряные фрагменты уздечки, остатки колчана, украшенного пластиной из золота с гранатовыми вставками. Также в погребении были найдены накладки для ремня, украшенные сердоликом, опалом и халцедоном», - рассказали в заповеднике «Аркаим».

Украшения изготовлены из золота невысокой пробы с большим содержанием серебра и меди. По предположению специалистов, эти предметы, украшавшие сбрую коня и амуницию наездника, были сделаны из одного слитка. А самоцветы из кургана Солончанка I, скорее всего, попали на Урал из россыпей Индии, Цейлона, или Бирмы.

«Наиболее ценная находка - фрагмент украшения для колчана V-VI века нашей эры, который был изготовлен из золота и бронзы. Страховка самого дорого экспоната превышает сумму в два миллионов рублей», - отметила пресс-секретарь «Аркаима» Виктория Олиферчук.