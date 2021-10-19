Артисты Челябинского театра оперы и балета стали победителями престижного конкурса

Солисты Челябинского театра оперы и балета имени Глинки стали победителями престижного конкурса «Молодой балет мира». Церемония награждения прошла в Сочи накануне Всемирного Дня балета.

Челябинские танцоры Лири Вакабаяси и Кубаныч Шамакеев стали лучшими в старшей возрастной группе. При этом первую премию среди мужчин Кубаныч разделил с артистом Большого театра Данилой Хамзиным.

Всего в исполнительском мастерстве соревновались более 50 конкурсантов из 10 стран. Участников оценивало международное жюри, в состав которого вошёл в том числе ректор римской Академии танца Маргерита Паррилла.

Ближайший спектакль с участием призёров конкурса состоится на челябинской сцене 27 октября. Лири Вакабяси и Кубаныч Шамакеев исполнят партии Китри и Базиля в балете «Дон Кихот» Людвига Минкуса.

Сегодня, в свой профессиональный праздник – День балета - почти все артисты театра им. М.И. Глинки заняты в репетиции спектакля «Сказки Гофмана», рассказала пресс-секретарь Анастасия Черкасс. По её словам, каких-то специальных праздничных мероприятий не запланировано, да и «традиции праздновать этот день у челябинских танцоров нет». Трудолюбие и высокий профессионализм наших артистов можно оценить уже завтра. Танцовщики исполнят балет-феерию по музыкальному шедевру Жака Оффенбаха.

ФОТО: Челябинский театр оперы и балета