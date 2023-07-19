19.07.2023
Аутентичные ламеллярные доспехи увидят зрители фестиваля «Пламя Аркаима»
19.07.2023
Два столетия ради пользы и славы: публичная библиотека продолжает отмечать 125-летие
19.07.2023
В Челябинске полицейские закрыли наркопритоны
19.07.2023
Новым гендиректором ЧМК назначен Алексей Толстиков
19.07.2023
Жители Чебаркульского района просят отремонтировать дорогу до кладбища
19.07.2023
Торговая сеть «Пятёрочка» запустила летнее спецпредложение cо скретч-картами
Аутентичные ламеллярные доспехи увидят зрители фестиваля «Пламя Аркаима»
14.07.2023
«Пламя Аркаима» объединит кочевников от скифов до казахов
29.06.2023
Фольклорный ансамбль «Оберег» из Миасса ждут на этнофестивале
27.06.2023
У пары лебедей-шипунов на Аркаиме появились на свет два птенца
20.06.2023
На Аркаиме покажут миф о постпандемийном мире
Алексей Текслер дал поручения по Каширинскому рынку, на который жалуются челябинцы
19.07.2023
В Сатке открыли долгожданный Ледовый дворец
18.07.2023
Алексей Текслер обозначил ключевые задачи в период сложной внешнеполитической обстановки
18.07.2023
Единороссы утвердили кандидатуру на пост спикера Заксобрания Челябинской области
18.07.2023
Военный эксперт: Черноморский флот должен блокировать побережье, которое находится под контролем Украины
18.07.2023