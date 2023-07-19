Аутентичные ламеллярные доспехи увидят зрители фестиваля «Пламя Аркаима»

Аутентичные средневековые ламеллярные доспехи можно будет увидеть на фестивале исторической реконструкции «Пламя Аркаима», который стартует в заповеднике «Аркаим» 29 июля.

Ламеллярный доспех (от лат. lamella — пластинка, чешуйка) изготавливался из кованых стальных пластин, сплетённых между собой кожаным шнуром. Размер пластин мог быть различным, от очень мелких и до крупных, длиной почти с ладонь взрослого человека. В результате защитное облачение получалось сравнительно малоподвижным, но крепким.

Доспехи подобного типа были хорошо известны мадьярам и другим степным кочевникам - печенегам и сменившим их в степных просторах половцам. Они были менее распространены, чем кольчуги.

Реплику старинного доспеха на фестиваль привезет руководитель миасского клуба исторической реконструкции "Ратный век" Александр Овсянников.

«Ламеллярный доспех достаточно прочный и выдерживает попадание стрелы, в отличие от кольчуги. Доспех в целом очень редкое явление, так как он стоил очень дорого, и позволить себе его могли только состоятельные люди, верхушка правящего класса. Стоимость таких доспехов в старину была сопоставима с владением личным самолётом в наше время», - пояснил Александр.

При реконструкции воинского снаряжения использовались находки из могильника «Уелги». В работе мастера опирались на публикации археологов Сергея Боталова и Ивана Грудочко. Кстати, Иван Валерьевич выступит членом жюри на «Пламени Аркаима» и сможет лично оценить качество реконструкции.

Зрители могут увидеть боевое снаряжение мадьяров в рамках реконструкторского турнира. Сам Александр Овсянников регулярно участвует в турнирных состязаниях по всей стране и занимает призовые места.

Отметим, миасский клуб «Ратный век» специализируется на реконструкции мадьярских кочевников 10-12 веков. Древние мадьяры, жившие в степях Южного Урала, занимались разведением овец и лошадей. Но в тоже время были купцами и умелыми воинами, часто охраняли торговые караваны. Кстати, мадьярские женщины наравне с мужчинами могли принимать участие в битвах и были весьма почитаемы в старости. На фестивале можно будет увидеть как одевались мадьяры, как жили, посетить юрту средневековых кочевников, научиться стрельбе из лука.