Челябинцев приглашают на день рождения музея изобразительных искусств

Челябинскому музею изобразительных искусств в этом году исполняется 82 года. Свой День рождения музей отметит шестого июня, а девятого июня виновник торжества приглашает своих друзей на литературный вечер. Тема грядущей вечеринки - искусство рассказывать истории. Литературная направленность неслучайна: единственный на Южном Урале художественный музей появился в день рождения Александра Пушкина.

На праздничном вечере гости смогут узнать интересные факты и истории из жизни музея, о которых еще никто и никогда не слышал. Научные сотрудники расскажут о самых сложных выставках, необычных командировках, общении с художниками и многом другом. Также в программе мероприятия – чтение стихов известных зарубежных и российских поэтов и перфоманс. Шедевры мировой литературы прочтут знаменитые и молодые челябинские поэты, в том числе организаторы поэтического фестиваля «ИнВерсия» Наталья Санникова и Александр Маниченко.

Как и любой день рождения в кругу друзей, праздник в музее пройдет с чаем и угощениями. Неравнодушный к искусству бар «Фортепьяно» представит красочные закуски и напитки, с названиями по мотивам лучших произведений из коллекции Челябинского музея. Попасть на день рождения смогут только самые преданные поклонники музея, правильно ответив на вопросы викторины в группе музея ВКонтакте.

Мероприятие пройдёт в четверг, девятого июня, по адресу ул. Труда, 92а. Начало в 18:00. Количество гостей ограничено.

Отметим, что Челябинский музей изобразительных искусств (Картинная галерея) открылся шестого июня 1940 года в здании церкви на Алом поле. Тогда музей хранил чуть более ста произведений, а теперь более восемнадцати с половиной тысяч.