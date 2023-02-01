Челябинцев приглашают побыть «В Тишине»

Второго февраля в Челябинске в Выставочном зале Союза художников России откроется выставка интерактивного музея «В Тишине».

Музей «В Тишине» – это первый и пока единственный в России музей, который служит проводником в мир глухих и слабослышащих людей.

В музее рассказывают факты и развенчивают мифы о жизни людей с нарушением слуха, знакомят с техническими устройствами, которые глухие используют в быту (будильником и

дверным звонком со световым сигналом, текстофоном, радионяней), формируют отношение к жестовому языку как к иностранному, а самое главное, в игровой форме учат преодолевать то, что разделяет два мира, слышащих и неслышащих людей, – языковой барьер.

Во время экскурсии посетители музея надевают шумозащитные наушники и, оказавшись в тишине, в сопровождении глухого или слабослышащего экскурсовода проходят четыре зала, где выполняют различные задания, пробуя говорить руками, слышать глазами и чувствовать музыку своим телом. И чем больше они погружаются в игровой процесс, проживая ситуации, с которыми

сталкиваются люди с нарушением слуха, чем больше узнают слов на жестовых языках (жестовых языков более 170), тем больше проникаются эмпатией, причем не только к глухим, но и друг другу.

Музей «В Тишине» дает возможность получить опыт коммуникации с глухими и слабослышащими, чтобы в дальнейшем общение с ними было естественным и вызывало приятные эмоции. Здесь становится особенно очевидным, что быть разными (и одновременно равными) – это нормально.

«Глухие люди живут в параллельном мире, отдельно от нас. Они чувствуют себя иностранцами в собственной стране. Они живут рядом с нами, но мы не замечаем, не видим, не слышим их, хотя из-за особенностей своего здоровья не слышат именно они... Музей «В Тишине» наглядно показывает, что общаться с глухими – это очень увлекательно, с ними открываешь новый мир. И чем дальше заходишь в этот мир, тем больше узнаешь о себе и своих возможностях», – говорит основательница музея Мария Айзина.

Помимо экскурсий посетителей музея ждут мастер-классы «Шоколадные конфеты» и «Угадай аромат», во время которых взрослые и дети смогут научиться, используя жестовый язык и дактильный алфавит, показывать слова «шоколад», «какао», «апельсин», «корица», «роза» и многие другие.

Гастроли музея уже с успехом прошли в Ярославле, Рязани, Владимире, Туле, Уфе, Казани, Нижнем Новгороде, Пензе и Липецке. В Челябинске экспозиция продлится до второго апреля.

При поддержке Президентского фонда культурных инициатив.