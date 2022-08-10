Челябинцы отправятся с артистами театра «НитьЯ» в путешествие по просторам человеческой души

В Челябинском институте культуры по адресу ул.Орджоникидзе 36а с 7 по 10 сентября, в 19:00, пройдут показы спектаклей театра «НитьЯ». Его актеры приглашают зрителей в живое и увлекательное путешествие по необозримым просторам человеческой души.

Зритель театра – первооткрыватель мира, бескрайние просторы которого бережно хранят тайну его жизни. А артисты театра «НитьЯ» – это неугомонные энтузиасты, убежденные действием вечно юного слога, верящие в его всепробуждающую силу, живущие ясными идеалами своего театра несущего миру радостный свет всеобщего счастья.

Слезную комедию «Инопланетянцы» зрители увидят 7 сентября. На острие конфликта Божественная Воля меняет местами образ мыслей и чувств не понимающих друг друга супругов. После чего они будут вынуждены открывать для себя загадочный мир мужчин и женщин. И если они справятся, то Любовь восторжествует. А если нет…

8 сентября покажут «День ангела» о приключения двух Ангелов, помогающих супружеской паре вернуть утраченное Счастье отношений. Им предстоит путешествие по терниям супружеской жизни, узнавание и разрешение проблем. И без участия зрителей никак не обойтись. Будет живое общение, юмор и ценные законы счастливой супружеской жизни.

Спектакль «Чудотворцы» челябинцы увидят 9 сентября. «Как стать чудотворцем уже сегодня?», «Вот вырасту и стану волшебником!» – почти каждый из нас мечтал так в детстве, мечтал открыть в себе способности к чудотворению. Если вдруг ребенку не посчастливилось узнать, что такое Настоящее Чудо, то, взрослея, он может потерять веру в Него. Потерять веру. Но не утратить способности. Представьте, что вы являетесь величайшим волшебником с неограниченными возможностями. Чтобы вы тогда сделали? Какое чудо сотворили бы первым? Настоящее ли оно? Увеличивает ли это волшебство глубину вашего счастья? А счастья других? В нашем магическом мире, всё есть акт волшебства, а каждая семья – это семья волшебников. И обыкновенно, творя чудеса доброты и великодушия, чудеса щедрости и мудрости, чудеса храбрости и любви, они не считают эти величайшие во Вселенной волшебные творения чем-то необыкновенным, но, совершая их, они счастливы. Как с помощью дара чудотворения решить проблемы в семье? Театр «НитьЯ» предлагает увидеть это счастливое открытие в полюбившейся зрителю семье Гостюхиных.

Спектакль «Преображение, или Швабракадабра» состоится 10 сентября. Могут ли совершенно разные люди любить друг друга? Восхищаться иным мировосприятием другого человека? Возможно ли преобразить свою жизнь и преобразиться самому вопреки привычкам и стереотипам? Слёзная комедия для тех, кому не до смеха, сказочным образом даёт ответы на эти вопросы. Это история о том, как на земном восхождении супруги, что идут в одной связке, могут выстоять перед всеми ударами судьбы и дойти до вершины.

Спешите занять места на встречу с счастьем. Билеты и подробности у организатора.

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