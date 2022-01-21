Челябинцы постарались раскрыть тайну перевала Дятлова вместе с героями сериала на ТВ-3

В преддверии старта сериала «Перевал Дятлова» на телеканале ТВ-3 вчера, 20 января, в челябинском кинотеатре прошел закрытый показ первой серии для южноуральцев, участвующих в розыгрыше билетов в группе телеканала. После просмотра представитель «Поисково-спасательной службы» рассказал, как избежать опасностей в походе.

«Перевал Дятлова» – российский телесериал в жанре исторической драмы, основанный на реальных событиях и посвященный расследованию причин гибели тургруппы Игоря Дятлова в начале 1959 года. Создателям сериала удалось получить доступ к закрытым материалам дела, а также детально изучить дневники погибших студентов. В сериале нечетные серии посвящены расследованию, а четные описывают историю похода.

В первой серии, которую увидели челябинцы, майор КГБ Олег Костин прилетает на Урал расследовать дело о гибели тургруппы Дятлова. Подробности трагедии неизвестны. Сначала нужно провести вскрытие пяти найденных тел туристов. Костин привлекает для вскрытия местного эксперта Екатерину Шуманову, как позже выясняется, вдову его погибшего фронтового товарища Виктора. Майор узнает, что в поход должны были идти 10 человек, но в последний момент Юрий Юдин сошёл с маршрута, сославшись на травму ноги. Костин допрашивает Юдина и параллельно вспоминает свой фронтовой опыт последних недель войны, когда его разведгруппа обнаружила в лесу недалеко от Берлина загадочный замок, не обозначенный на картах, в котором «Аненербе» проводила свои эксперименты над людьми.

После показа начальник ПСП, спасатель 2 класса Мобильного отряда Поисково-спасательной службы Челябинской области Данила Кокшаров рассказал, что безопасность турпоходов зависит от подготовки, слаженности команды, подбора снаряжение и, если это коммерческие, а не спортивные походы, то и от инструктора.

«Одежда должна быть сезонной, теплой. Нужно соблюдать принцип послойности, то есть надевать сначала тонкий слой, затем толстый. Как капуста. Обувь должна иметь жесткую подошву, предпочтительна трекинговая обувь. Не нужно идти в валенках. Необходимо взять с собой спички, нож, необходимый запас продуктов питания, средства для разогрева пищи, фонари, принадлежности для оказания первой помощи», – отметил Данила Кокшаров.

Кроме того, нужно предупредить родственников о том, куда пошли, и зарегистрироваться у спасателей: написать письмо в поисково-спасательную службу или МЧС, указав информацию о том, когда вышел, какой маршрут и когда планирует возвращаться обратно.

«Часто туристы покупают одежду, которая похожа на военную форму, и сливаются с травой. Пострадавшего становится тяжело найти, поэтому элементы одежды должны быть яркими!» – подчеркнул спасатель.

Смотрите сериал «Перевал Дятлова» с 24 января на телеканале ТВ-3!