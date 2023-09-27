Челябинцы увидят бабушек и дедушек на открытках

В Челябинске в музее почтовой связи России открывается выставка открыток, посвящённых бабушкам и дедушкам. Экспозиция приурочена к Международному дню пожилых людей, который отмечается первого октября.

На выставке представлены открытки из коллекции посткроссера Ирины Киприяновой. Всего — около 100 карточек. Главные персонажи открыток — заботливые, добрые и неунывающие бабушки и дедушки.

Ирина Киприянова выбрала нетипичную для коллекционирования тему. Сюжетов с бабушками и дедушками немного. Каждый новый экземпляр коллекции — удача для посткроссера.

«Некоторые открытки очень точно воспроизводят детали моего детства. Смотришь на карточки, а там огород, корова или печь — один в один, как у моей бабушки. Друзья-посткроссеры знают, какие сюжеты я собираю, поэтому стараются присылать мне интересные экземпляры», — рассказывает Ирина Киприянова.

В коллекции Ирины Киприяновой есть карточки с сюжетами известной финской художницы Инге Лоок. Иллюстратор создала серию веселых открыток про озорных подружек («Аnarkistiset mummot», с финского — «Бабушки-анархистки»). Старушки Инге Лоок умеют радоваться жизни и нескучно проводят время. Они катаются на мотоцикле, крутят обручи и сражаются на клюках.

Ещё один запоминающийся персонаж открыточных сюжетов — весёлая и энергичная бабушка, придуманная художниками-иллюстраторами Генри и Джоном Хинтермейстерами. Старушка с удовольствием проводит время с внуками: катается на роликах и на велосипеде, играет на гитаре.

Дедушек художники изображают реже, чем бабушек. Но они тоже становятся героями открыток. Кто лучше дедушки смастерит внукам игрушку, сыграет в доктора и поможет повесить кормушку для птиц?!

Выставка будет работать до конца октября в Музее почтовой связи по адресу: г. Челябинск, пр-т Ленина, д. 64. Посещение бесплатное, по предварительной записи по телефону: 8 (351) 266-28-81.