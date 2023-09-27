27.09.2023
Мошенники обманули 20-летнего молодого человека на 4,5 миллиона рублей
27.09.2023
Тепло придет в срок: в Металлургическом районе Челябинска заменили изношенные сети
27.09.2023
Челябинцы увидят бабушек и дедушек на открытках
27.09.2023
Челябинский хор им. Михальченко даст гастроли в Республике Дагестан
27.09.2023
В Челябинске до октября ограничили движение по улице Российской
27.09.2023
СК проводит проверку по факту закрытия в Челябинске секции для параспортсменов
Челябинцы увидят бабушек и дедушек на открытках
24.08.2023
Заказы Ozon будут выдавать на почте
18.08.2023
В сельских почтовых отделениях Челябинской области открылись уголки здоровья
18.08.2023
Челябинская область отметит День филателии
07.08.2023
Челябинский музей почтовой связи приглашает южноуральцев на экскурсии
Православные отмечают Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня
27.09.2023
Губернатор призвал южноуральцев выбрать дорожные приоритеты на 2024 год
26.09.2023
Челябинский собор Рождества Христова станет точкой духовного притяжения
25.09.2023
В Челябинске открылся после ремонта самый крупный муниципальный военкомат
25.09.2023
В Челябинской области стартовала акция по обмену монет на банкноты
25.09.2023