16.06.2023
Челябинцы увидят «Женское лицо российского космоса»
16.06.2023
Консультация юриста: как учитывается переработка у водителей
16.06.2023
В Бакале водолазы подняли с глубины тело утонувшего больше десяти дней назад молодого мужчины
15.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на 16 июня (18+)
15.06.2023
Александр Кузнецов назначен и.о. ректора ЮУрГГПУ
15.06.2023
Житель Челябинской области осужден за призывы к терактам
Челябинцы увидят «Женское лицо российского космоса»
14.02.2022
Глава Роскосмоса – о поездке в Миасс: Надеюсь, в течение года страна узнает, почему это важно
25.01.2018
Роскосмос и правительство Челябинской области помогут УКВЗ закрепиться на рынке трамваев
24.01.2018
Правительство Челябинской области и Роскосмос подписали соглашение о сотрудничестве
ПО «Маяк»: обыкновенное чудо длиною в три четверти века
15.06.2023
Челябинская область получит беспрецедентные меры поддержки на развитие туризма
15.06.2023
Учреждения культуры и образования Челябинска готовятся к первому сентября
15.06.2023
В Челябинской области на 50% увеличили грантовую поддержку НКО
14.06.2023
Активные муниципалитеты Челябинской области получат допсредства на благоустройство
13.06.2023