Челябинцы увидят «Женское лицо российского космоса»

В мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история» с 16 июня свою работу начинает фотовыставка «Женское лицо российского космоса». Экспозиция выставки посвящена празднованию 60-летия со дня космического полета первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой.

Впервые Госкорпорация «Роскосмос» представляет уникальную фотовыставку, посвященную советским и российским женщинам, прославившим нашу Родину своими полетами в космическое пространство и самоотверженной работе на орбитальных станциях. От России в космосе побывало пять женщин и каждый такой полет можно назвать историческим.

Редкие фотографии «пяти звёзд» отечественной космонавтики – позволят зрителю не только познакомиться с особенностями подготовки к космическому полёту и работе на орбите нашей планеты, но и раскроют подробности простой жизни героинь-покорительниц космического пространства.

Сильные и женственные, смелые и трогательные, сосредоточенные и влюбленные в жизнь и свою работу – такими их запомнил объектив фотоаппарата и все жители нашей огромной страны.

Фотовыставка продлится по 22 июня и вход на нее будет свободный.