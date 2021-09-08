«Челябинск читающий» приготовил гостям много приятных сюрпризов

Жителей южноуральской столицы и гостей города 12-го сентября приглашают на XVI фестиваль книги и чтения «Челябинск читающий»: с полудня до четырех часов дня на пешеходной части улицы Кирова городские и областные библиотеки представят зрелищную программу для детей и взрослых.

Центральная библиотека имени Пушкина предложит своим гостям отправиться в незабываемое путешествие по «Звездному Челябинску». Участников ждут встречи с интересными и талантливыми жителями областного центра: писателями, поэтами, блогерами и музыкантами.

В интерактивной космической программе челябинцы смогут посетить книжные галактики, создать собственную вселенную на мастер-классах и пройти предполетную подготовку «Все в Космос!».

Родителям с детьми интересно будет понаблюдать за «Невероятными приключениями Белки и Стрелки», крио-шоу «Космофизики» от музея занимательной науки «Экспериментус» и оказаться ближе к звездам, заглянув в «Оптическую лабораторию».

Литературных гурманов порадует книжное меню «Наше космическое будущее», составленное на основе рейтинга фантастических книг Пушкинки.

В год празднования 285-летия Челябинска прямо на фестивале гости совершат экспресс-прогулки «360° по Кировке», узнают «Легенды и мифы малой родины», составят свою карту мистических мест южноуральской столицы и даже попробуют рассказать о городе пришельцам с помощью кодовых знаков.

Сотрудники городского центра историко-культурного наследия представят выставку по ранней истории Челябинска, центральным экспонатом которой станет макет челябинской крепости. Гости также увидят предметы археологии, найденные во время городских раскопок, и часть нумизматической коллекции.

В рамках фестиваля Челябинская областная универсальная научная библиотека при участии преподавателей ведущих вузов города удивит жителей программой «Кандидатский минимум» – краткими и познавательными лекциями, а также наполнит фестиваль «научными развлечениями».

Челябинская областная библиотека для молодежи встретит гостей работой творческой лаборатории, литературным гаданием, поможет создать амулет на удачу.

Челябинская областная библиотека для слепых и слабовидящих познакомит жителей города с особенностями письма и чтения по Брайлю, презентует проекты «Тактильное Синегорье», «Сказка с доставкой», «Прогулки по родному городу» и книгу незрячего автора Ромальда Костасовича Бурка «Человек. Душа. Любовь», удивит программой «Литературный Stand-Up».

На площадке Челябинской областной детской библиотеки имени Маяковского любителей чтения будут ждать викторины про космос, презентация книг с дополненной реальностью «Шаг во Вселенную», выступление учениц театр-школы танца «Галатея», а также детский технопарк «Кванториум».

Централизованная система детских библиотек пригласит детей и их родителей к участию в игровой программе «Таких и берут в космонавты», экскурсии в «КосмоЗоо», квесте для подростков «Миллион космических приключений», множестве мастер-классах, а также предложит побывать в школе робототехники, мобильном планетарии, совершить путешествие на виртуальной машине времени и сфотографироваться в «Улётном» фотоателье.

Самых маленьких участников фестиваля ждут «Космические ясли» с кукольными спектаклями, читальным залом с книжками-игрушками.

При поддержке Челябинского областного отделения Российского книжного фонда состоится традиционная акция «Подари книгу малышу».

Как отмечают в городском управлении культуры, яркости фестивальной программе добавят чтение лирических произведений от актеров «Нового художественного театра» под живую музыку; авто-квест по библиотекам города; флешмоб под музыкальное сопровождение шоу барабанщиков «The Noize»; выступление кавер-группы «Flat5»; красочные фотозоны с участием ходулистов, зоны моментальной печати фотографий и создания 360-фото.