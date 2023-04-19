Челябинск станет точкой притяжения гармонистов всего Уральского федерального округа

28 апреля в концертном зале «Таганай» пройдет церемония открытия фестиваля-конкурса гармонистов «Гармония» Уральского федерального округа. Челябинску дано право открытия конкурса. Затем его этапы пройдут во всех областях и округах УрФО.

Инициатором проведения Челябинского областного этапа фестиваля - конкурса гармонистов «Гармония» является Челябинское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия».

«Задачи этого конкурса – возрождение, сохранение и развитие жанра, пропаганда семейных ценностей, - комментирует предстоящее событие первый заместитель министра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина, - фестиваль призван собрать вокруг себя гармонистов, любителей русской песни, сформировать единое для округа творческое сообщество».

В областном этапе конкурса «Гармония» примут участие самодеятельные исполнители, музыканты-гармонисты, непрофессионалы (любители) и профессиональные музыканты, которые живут и осуществляют свою творческую деятельность в Челябинской области.

На церемонии торжественного открытия к ним присоединятся гармонисты остальных объектов УрФО. Специальным гостем станет творческий коллектив из Москвы – группа «ГармоньDrive». Его лидер Павел Уханов накануне, 27 апреля, проведет для участников мастер-класс по игре на гармони.