В Челябинске выступят гармонисты со всего Уральского округа

В Челябинске 28 апреля в концертном зале «Таганай» пройдёт Церемония открытия Фестиваля-конкурса гармонистов «ГАРМОНИЯ» УрФО. Фестиваль родом из Тюмени, в этом году Челябинская область представит пролог «Гармонь - душа Урала», в котором примут участие более 70 гармонистов.

В столице Южного Урала состоится яркая творческая презентация фестиваля. Челябинская область представит пролог, в котором примут участие более 70 человек из составов творческих коллективов и гармонистов всей области. Репетиция церемонии открытия уже прошла в Челябинском центре народного творчеств. Гармонисты из Чебаркульского, Сосновского районов, городов Кыштым, Миасс и Челябинск встретились и сыграли вместе, рассказалаи в пресс-службе министерства культуры Челябинской области.

На церемонию открытия приедут лучшие творческие коллективы из областей УрФО - Уральский академический русский народный хор Свердловской области, Государственный ансамбль народного танца «Зори Тюмени», Губернаторский ансамбль народных инструментов «Калинка» Ямало-Ненецкого Автономного округа, Зауральский ансамбль песни и танца и ансамбль «Цветень» из г. Кургана, ансамбль народной песни «Отрада» из Сургута, и, конечно, Государственный ансамбль танца «Урал» .Гостем фестиваля станет группа «Гармонь Драйв» из г. Москва.

Накануне, 27 апреля, руководитель группы «Гармонь Драйв» Павел Уханов - лауреат международных конкурсов, Заслуженный гармонист России, преподаватель кафедры «Национальные инструменты народов России» РАМ им. Гнесиных. проведет мастер-класс по игре на гармони для профессиональных музыкантов, любителей и гостей фестиваля.

Выбор Челябинской области в качестве площадки открытия фестиваля «ГАРМОНИЯ» не случаен. Именно в нашей области бытуют традиционные гармонные наигрыши, которые внесены в Федеральный реестр нематериального культурного достояния России. У зрителей церемонии будет возможность увидеть гармонистов Усть-Катавского района, которые познакомят их с этими наигрышами.

Начало церемонии открытия Фестиваля-конкурса в 19 часов 30 минут.