26.04.2023
В Челябинской области снизилась аварийность на дорогах
26.04.2023
Депутаты Магнитогорска утвердили отчет об исполнении бюджета
26.04.2023
В Челябинске выступят гармонисты со всего Уральского округа
26.04.2023
На челябинской улице Дарвина высадят почти три десятка сосен
26.04.2023
Скоков требует разделить все четырехполосные дороги бетонными отбойниками и тросовыми ограждениями
26.04.2023
В Челябинске в выходные дни улицу Блюхера закроют для троллейбусов
В Челябинске выступят гармонисты со всего Уральского округа
19.04.2023
Челябинск станет точкой притяжения гармонистов всего Уральского федерального округа
03.08.2016
Первый всероссийский фестиваль гармонистов пройдет в Сосновском районе Челябинской области
Отопительный сезон в Челябинске завершен
25.04.2023
Отопление в Челябинске могут отключить уже в эту среду
24.04.2023
Челябинская область отметит День Победы с учетом актуальной обстановки
22.04.2023
В Челябинской области установят новую памятную дату
21.04.2023
Александр Вагнер утвержден в должности ректора ЮУрГУ
21.04.2023