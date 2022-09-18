Челябинская филармония открыла новый сезон: гениальная музыка, виртуозное исполнение и столичная модная критика

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Челябинская филармония вчера, 17 сентября, открыла новый сезон музыкой Сергея Прокофьева. Музыкальные интонации, знакомые каждому россиянину на уровне подсознательного культурного кода, прозвучали в исполнении Симфонического оркестра Челябинской области. За дирижёрским пультом - Адик Абдурахманов. За роялем - пианист-виртуоз Мирослав Култышев. Облечь в слова и понять услышанное помогал один из самых модных музыкальных критиков страны Ярослав Тимофеев. Благодаря такому сочетанию талантов гениальная музыка жила, будила и согревала сердца челябинцев в дождливый вечер осени.

Выбор программы не случаен. В 1935 году Сергей Прокофьев заехал в Челябинск во время свердловских гастролей и выступил перед нашей публикой. Позже в честь рыжеволосого композитора, родившегося в украинском селе Сонцевка, назвали один из залов челябинской филармонии. Как вспоминал потом музыкант, челябинский рабочий слушатель проявил гораздо больше интереса к его программе, чем некоторые «квалифицированные аудитории западноевропейских и американских центров».

Интерес к Прокофьеву не пропадает у челябинцев до сих пор. Вот уже восемь лет филармония начинает сезон с произведений этого феномена русской культуры. В этом году в программу вошли Третий концерт для фортепиано с оркестром, написанный Прокофьевым за рубежом, и Пятая симфония, премьера которой состоялась в Москве после возвращения композитора из эмиграции.

В чём секрет магнетизма прокофьевской гармонии, рассказал столичный гость, лектор Московской филармонии Ярослав Тимофеев. К слову, Ярослав ещё и звонарь, клавишник группы OQJAV, а также член жюри национальной театральной премии «Золотая маска», музыковед, на которого ходят толпами любители искусства. И не зря. Тимофеев рассказывает о «сложной» музыке - просто, о Челябинске и себе -  честно.

«Музыка Прокофьева – одна из самых солнечных музык, которые существуют на свете. Его при жизни называли Солнцем. Вроде бы такой бодрый оптимист, который тянется куда-то в космос, небеса, и при этом всегда в музыке Прокофьева, внутри, есть какая-то иголочка, как в сердце Кая из сказки [«Снежная королева»], что-то холодное, что-то связанное со смертью. Иногда это образ часиков, которые мерно тикают и отсчитывают время. Вот это сочетание очень сильного переживания жизни, солнечного, яркого, и ощущение конечности жизни – для меня это Прокофьев», - поделился мнением Ярослав Тимофеев.

         По словам критика, обычно музыкальные произведения строятся по классической схеме - от мрака к свету, от суеты и бега к прозрению и счастью. Однако у Прокофьева «бег» и «счастье» существуют отдельно, то есть счастье не достигается с помощью движения или развития, «оно существует где-то рядом, его можно почувствовать, если переключиться, но до него нельзя добежать».

Интересно, что «фортепьянный футурист» Сергей Прокофьев вошёл в музыкальный мир как революционер, раздающий пощёчины общественному вкусу. Прошли десятилетия, но он до сих пор остаётся новатором.   По мнению Ярослава Тимофеева, причина этого кроется в консерватизме публики.

«Вы знаете, он [Прокофьев] остаётся новатором по нашей вине. Потому что публика очень медленно развивается и не хочет идти вслед за авангардистами. Поэтому до сих пор для большого количества слушателей музыка Прокофьева звучит свежо. Но вообще так не должно быть», - с улыбкой отметил эксперт.

Журналисты не смогли обойти вопрос о челябинском зрителе и самой южноуральской столице. Тимофеев ответил с присущей критикам прямолинейностью – опыт общения с жителями Челябинска был разный, но то, что люди здесь «горят» искусством – бесспорно.

«Вы знаете, очень своеобразный город. Я о нём многое слышал, конечно, и вы знаете, что много ходит анекдотов про Челябинск. Это нарицательное название города, где живёт суровый русский народ, суровые мужики, которые работают на Тракторном заводе. Когда я в первый раз сюда приехал, это звание подтвердилось. Вечером гуляю по центру, здесь около театра. Ко мне подходят парни и спрашивают, где купить сигареты. Я говорю: «Я не знаю». Они: «В смысле не знаешь? Где купить?». Я отвечаю: «Я не местный, не знаю». «Не местный? Откуда?». Я говорю: «Из Москвы». «Да ладно!», - и они засмеялись, а один сказал: «Ну, тогда я из Нью-Йорка». Но когда я попал в оперный театр, посмотрел спектакли, пообщался с людьми, я увидел, что люди здесь очень интеллигентные, живые, интересующиеся культурой».

Настоящим подарком для челябинцев стала фортепианная партия Ярослава Култушева. Россыпь звуков и гармоний рождается из—под его рук так стремительно, естественно и вдохновенно, что порой кажется, что они извлекаются из источника, находящегося за гранью человеческих способностей. Сам пианист признаётся: Прокофьев – один из любимых авторов, без которого фортепианный мир немыслим.  

«Каждое исполнение любого сочинения Прокофьева – это большой праздник. Его музыка имеет такой высокий эмоциональный тонус, эмоциональный заряд, без которого трудно представить нашу исполнительскую жизнь», - поделился впечатлениями пианист.

Зрительный зал впитывал сотворчество талантов вдумчиво, с глубокой благодарностью и восхищением. Среди слушателей были не только представителей старшего поколения, но и молодёжь, и даже школьники. На встречу с музыкой все – и взрослые, и дети – приходят сознательно.

«Мы очень часто вместе посещаем такие мероприятия, потому что дочка ходит в 12-ую музыкальную школу, занимается на отделении фортепьяно. У меня у самой музыкальное образование. Для саморазвития, роста детей это очень важно. Сейчас ещё стало более менее модно у молодёжи посещать такие концерты. Может быть, это связано с Пушкинской картой. Но, конечно, хотелось бы видеть в зале больше молодых людей. 90% детей не усидчивы, потому что они не приучены к этому, они не знают, как себя вести, не понимают разницы между инструментами», - рассказала Амина, мама 10-летней девочки.

Для своих слушателей филармония приготовила в этом году много интереснейших событий. Как рассказал художественный руководитель концертного учреждения Адик Абдурахманов, впереди -  насыщенный сезон, громкие имена и программы на любой вкус.

«В этом году у нас замечательные концерты! Первый концерт после этого – концерт лауреата конкурса имени Чайковского Александра Рамма, потом у нас будет с Евгением Мироном великолепный спектакль, который называется «Гамлет» -  на музыку Шостаковича, потом у нас будет «Князь Игорь» - на музыку Александра Чайковского. На «Торжество классики» мы пригласили солистов Большого театра. У нас очень разнообразные концерты. Приходите! Если хотите что-то такое для души. Вот говорят же, что врачи думают о здоровье физическом, а о духовном здоровье думают музыканты», - рассказал дирижёр.

Действительно, сидя в зале, чувствуешь, как звуковой поток лавиной набегает на твоё внутреннее «я», устраивает там настоящий шторм и поднимает на поверхность всё без остатка – сомнения, восторг, тоску, слёзы, тихую радость, лёгкость и мимолётность романтических чувств, пафос, страдальчество и блаженство… А после наступает спасительная тишина -  вся душевная тяжесть, лежащая на дне твоего существа под илом будничных хлопот, вымывается до кристальной ясности сознания. Одних музыка пробуждает от существования в режиме «полуавтомат», другим придаёт силы и желание творить, третьим «залечивает» душевные раны. Эффект симфонической музыки индивидуален -  узнать его можно, только доверившись этой стихии.

Автор: Татьяна Правдина
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Трещины, ямы, просадки: почему администрация Челябинска не контролирует дорожников?

15.09.2022 14:15

Безопасные города: «Ростелеком» презентует в Челябинске платформу интеллектуального видеонаблюдения

15.09.2022 13:29

В Челябинской области циркулирует «Ниндзя». Для кого он наиболее опасен?

15.09.2022 13:08

Челябинцам стоит опасаться «щипачей»

15.09.2022 12:55

Малый бизнес в Челябинске соберется на форум

15.09.2022 12:49

В Кыштыме начинается отопительный сезон, но не все жители этому рады

15.09.2022 12:29

Гарнизон полиции Челябинской области пополнили молодые офицеры

15.09.2022 12:15

ММК подписал меморандум о сотрудничестве с «Электронной торговой площадкой ГПБ»

15.09.2022 11:46

Челябинская филармония приглашает на яркое открытие 86-го творческого сезона 16+

15.09.2022 11:36

Исторический музей приглашает к знакомству с творчеством Питера Брейгеля-старшего 16+

15.09.2022 11:22

Скоков: Для обеспечения безопасности необходима корректировка маршрутов патрулирования нарядов полиции

15.09.2022 11:15

Челябинцев просят поделиться идеями благоустройства родного города

15.09.2022 11:07

За сутки заболел ковидом 841 южноуралец, выздоровело 499, умерло двое

15.09.2022 10:34

В Кыштыме новый прокурор

15.09.2022 10:27

На Меридиане в Челябинске мотоциклист залетел под МАЗ

15.09.2022 10:15

В Челябинске в связи с работами на Румянцева автобусы и троллейбусы меняют маршруты

15.09.2022 10:01

«За нами будущее ЗМЗ!»

15.09.2022 10:00

Жилые дома на гостевых маршрутах Челябинска украшают подсветкой

15.09.2022 09:52

ЧОДКБ бесплатно проведёт диагностику аутизма у детей

15.09.2022 09:47

В центре Челябинска горожане вытоптали две клумбы с многолетниками

15.09.2022 09:30

В сквере на площади Революции Челябинска «растет» сказочный лес

15.09.2022 09:07

Неприкрытая опасность: челябинское подземелье напротив «Детского мира» может «поглотить» пешеходов

14.09.2022 20:53

В Челябинске вновь начали открывать ковидные амбулаторные центры

14.09.2022 19:01

Наталья Котова посетила объекты благоустройства Советского района

14.09.2022 18:47

В Челябинске закрывают движение по улице Румянцева, троллейбусы меняют маршруты

14.09.2022 18:42

Алексей Текслер подписал соглашение с прокуратурой Челябинской области

14.09.2022 18:18

Замглавы Магнитогорска и его подельник отправлены в СИЗО

14.09.2022 18:07

Жителям села Кидыш вернули потерянный свет

14.09.2022 18:02

Житель Челябинска осужден за реабилитацию нацизма

14.09.2022 17:51

Челябинский цинковый завод произвел зарыбление Шершневского водохранилища

14.09.2022 17:18

Анонсы событий и мероприятий на 15 сентября (18+)

14.09.2022 17:15

Режим «черного неба» продлен в четырех городах Челябинской области

14.09.2022 16:49

В четверг в Челябинской области тепло и без осадков

14.09.2022 16:39

Из Челябинска в Антарктиду 75 лет назад отправилась колонна тракторов

14.09.2022 16:18

На челябинской Кировке засияет луна, а на проспекте Ленина - звезда

14.09.2022 15:59

Трамвайные пути на Копейском шоссе будут ремонтировать в ночное время

14.09.2022 15:53

В Новом Кременкуле нет ни одной детской площадки и прогулочной зоны

14.09.2022 14:43

В Челябинске пройдет Всероссийский турнир по дзюдо памяти Петра Сумина 16+

14.09.2022 14:41

В следственный комитет Копейска пришли козлы

14.09.2022 14:36

Прокуратура обязала аэропорт Магнитогорска купить амбулифт для пассажиров с инвалидностью